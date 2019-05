Justicia Disgregar órganos judiciales en Sevilla es «una barbaridad» El decano de los abogados, Oscar Cisneros, recuerda los problemas de acceso de Palmas Altas y pide ver el proyecto de la Ciudad de la Justicia

Mercedes Benítez @laplumilla Sevilla Actualizado: 21/05/2019 07:31h

La Junta de Andalucía insiste en que su apuesta para la Ciudad de la Justicia es Palmas Altas. Sin embargo aún no ha iniciado la ronda de contactos que anunció hace más de dos meses para comunicárselo a jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores. No lo ha hecho hasta ahora porque, aunque en más de una ocasión se intentó poner fecha a esta ronda de contactos, ha habido problemas para cuadrar las agendas de los políticos, que han tenido primero la campaña de las elecciones generales, ahora la de las municipales.

Sin embargo esa ronda de contactos será más que necesaria. Sobre todo para salvar las reticencias de algunos sectores que no ven con buenos ojos que la Ciudad de la Justicia se aleje del Prado de San Sebastián y también que se disgreguen los órganos, ya que la idea inicial es que la Audiencia quede en su ubicación actual y el resto de órganos se trasladen a Palmas Altas, a varios kilómetros de distancia.

Ayer, el decano de los abogados de Sevilla, Oscar Cisneros, mostró sus reticencias con el nuevo proyecto de la Junta de Andalucía. Según dijo, no ve claro el acceso hasta la zona de Palmas Altas. Además, dijo que tampoco le convence la idea de dejar ciertas dependencias en el Prado de San Sebastián como prevé el proyecto inicial. «Esto es una barbaridad», recalcó.

En cualquier caso, Cisneros afirmó que está a favor de que se construya una Ciudad de la Justicia en Sevilla, pero aún sigue sin conocer los detalles del proyecto ya que la Administración autonómica no les ha citado todavía para dárselo a conocer. «Estoy esperando que me expliquen las ventajas, no puedo opinar de un proyecto que no conozco», recalcó.

También está a la espera de conocer el proyecto de Palmas Altas el decano de los jueces, Francisco Guerrero, que insistió en que no conoce las distintas opciones y esperará a que lo citen formalmente y conocer el proyecto antes de opinar sobre el tema.

Es probable que esas reuniones comiencen una vez que pasen las elecciones municipales, ya que además hasta ahora la Administración autonómica ha ido de la mano del Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde, Juan Espadas, también es partidario de esa opción. Hasta ahora la mayoría de los operadores jurídicos se han mostrado disconformes con esa opción por la distancia de Palmas Alta con el centro la ciudad y los problemas de acceso para llegar hasta la zona.