Encuentra al leopardo ¿Dónde está el leopardo? El nuevo reto viral que ha revolucionado las redes sociales

¿Dónde está el leopardo? Así puede titularse el nuevo reto viral que ha revolucionado a los usuarios de Twitter. Se trata de una fotografía en la que puede observarse una zanja de tierra, un árbol, una rama y un leopardo... escondido.

La usuaria @BellaLack fue la que publicó la imagen en la red social con este comentario «Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it?». Es decir: «Alguien me envió esto y me pidió que encontrara el leopardo. Estaba convencido de que era una broma... hasta que encontré el leopardo. ¿Puedes distinguirlo?»

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack 🌱 (@BellaLack) September 27, 2019

El reto ha alcanzado más de ocho mil likes y más casi tres mil retuits. Cierto es que, resulta bastante complicado localizar al felino, y así lo han hecho saber los miles de usuarios que se han aventurado a asumir el desafío. El enigma al más puro estilo «¿Dónde está Wally?» trae de cabeza a miles de internautas.

¿Aún no lo has ubicado? Aquí tienes la solución. Esta imagen te demuestra que el leopardo ha estado todo el tiempo delante de tus ojos. Aunque se puede comprobar que el animal ha logrado una mimetización casi perfecta con el entorno.