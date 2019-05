Elecciones municipales 2019 Susana Serrano: «Juan Espadas le ha echado mucha cara pero no permitiremos que gobierne la derecha en Sevilla» La coordinadora general de Podemos Sevilla y cabeza de lista de «Participa Sevilla» dice que el alcalde no cumplió con lo pactado con ellos en 2015 y que le «tomó el pelo a Ciudadanos»

Susana Serrano (Sevilla, 1979) es licenciada en Historia del Arte y ha colaborado con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y con varios medios de comunicación. La coordinadora general de Podemos Sevilla lideró la candidatura de su formación a la Alcaldía de Sevilla en 2015, con la que obtuvo tres concejales, y ahora hace lo propio con «Adelante Sevilla», que agrupa a IU y a otras organizaciones de la izquierda.

¿Apoyarán a Juan Espadas si gana las elecciones, como dicen las encuestas, pero no consigue la mayoría necesaria?

La encuesta real será el 28 de mayo y tenemos muchas esperanzas en sacar un gran resultado porque estamos movilizando mucho la participación electoral y por primera vez nos presentamos unidos en Sevilla siete organizaciones progresistas. Dicho esto, nosotros nunca apoyaremos a ningún partido que no tenga como prioridad acabar con las desigualdades, el empleo, la movilidad y la lucha contra la violencia machista. Nunca permitiremos, por tanto, un gobierno de derechas en Sevilla.

¿Le ofrecerán un cheque en blanco como hace cuatro años, para que no gobiernen el PP y Ciudadanos?

Nosotros salimos a ganar en estas elecciones. Dicho esto, no le ofrecimos un cheque en blanco sino que pactamos ochenta y una medidas que votaron y aprobaron nuestras bases. Ocurra lo que ocurra, volveremos a consultar con nuestras bases cualquier tipo de acuerdo poselectoral.

¿Se cumplieron esas ochenta y una medidas?

Eso es otra cosa. Muchas de esas medidas se iniciaron pero diría que la mayoría se han quedado a un treinta por ciento de su real cumplimiento. Por ejemplo, el tema del empleo se ha quedado a la mitad o menos. Se abrió la oficina municipal de la vivienda y otra para los familiares de las víctimas del franquismo, pero se hizo sin los recursos adecuados y se han quedado muchas cosas pendientes. También faltan por retirar muchos símbolos fascistas de la ciudad.

Parece que Espadas se entiende mejor con su derecha que con su izquierda. ¿Ustedes tienen alguna culpa de eso?

Espadas no pertenece al PSOE de Pedro Sánchez que ha ganado las elecciones generales. A los nueve meses de acceder a la Alcaldía, dio un giro a la derecha y empezó a pactar las cosas con Ciudadanos. Los últimos presupuestos los aprobó con el Partido Popular. El prefirió pactar con partidos a los que les daba aún menos que a nosotros, que casi le han dado un cheque en blanco, y que no tenían entre sus prioridades las políticas sociales. Con Ciudadanos no ha cumplido nada, le ha tomado el pelo. Y con el PP tampoco, ni con el metro ni con nada. Él dice que su gobierno ha sido un milagro pero yo creo que le ha echado mucha cara y que se ha acomodado en ese inmovilismo que le caracteriza. Espero que la gente tome nota de cómo ha actuado, de lo poco que ha avanzado Sevilla en estos cuatro años y vote en consecuencia.

A pesar de todo eso, ustedes lo apoyarían, llegado el caso.

Nosotros nunca vamos a permitir un gobierno de las tres derechas, si está en nuestra mano. En la Junta gobiernan PP y CS con el apoyo de la extrema derecha. No queremos que eso ocurra en el Ayuntamiento de Sevilla.

Dice Alfonso Guerra que la extrema izquierda es igual de peligrosa que la extrema derecha.

La mayoría de los sevillanos nos conoce y no entiende que nos califique así, porque nuestro programa electoral es para la mayoría social de Sevilla. Creo que Alfonso Guerra se ha pasado al centro-derecha, muy en sintonía con Juan Espadas, al que presentó en su campaña.

Podemos ha perdido la mitad de sus escaños y votos respecto a 2016 en el Congreso. ¿No teme que les pueda pasar lo mismo ahora en las municipales?

Fuimos sometidos a una campaña de difamación en los medios, a instancias de la mafia de las cloacas del Estado, pero con Pablo Iglesias se pudo desmontar todo eso y logramos remontar las encuestas, gracias también a su brillante actuación en los debates televisivos y en los mitines y actos públicos.

A pesar de todo eso, han perdido la mitad de sus escaños y de apoyo popular.

Hemos tenido que aguantar en muchos Plenos municipales las acusaciones de que fuimos financiados por el Gobierno de Venezuela. Ha quedado claro que no es así. La gente se ha dado cuenta de esa campaña contra Podemos y contra el único partido que quiere ayudar a la gente. Nosotros nunca nos equivocaremos de bando: estaremos del lado de la ciudadanía y de la gente que necesita mejoras sociales. Creo que en las municipales mejoraremos porque en Andalucía hicimos los deberes antes. De segunda fuerza para arriba es de lo que partimos.

Tasa turística

Proponen en su programe electoral una tasa turística como la que existe en Barcelona, donde gobierna su compañera Ada Colau. ¿No les gusta mucho el turismo que viene a Sevilla?

Lo que no nos gusta es cómo se gestiona el turismo en Sevilla. Ni Zoido ni Espadas han regulado el turismo y por eso no se está yendo el dinero a donde se tiene que ir. Se está yendo a algunos grandes empresarios y élites sin que revierta en las arcas municipales ni en la mejora del empleo. Respecto a la tasa turística, salí con unos compañeros a preguntar a los turistas y todos se mostraron conformes con pagar un euro más por su estancia en la ciudad. Algunos nos dijeron incluso que Sevilla era uan ciudad demasiado barata. Otra cosa que habría que regular son los apartamentos turísticos, que están generando una burbuja inmobiliaria muy grave. También los autobuses turísticos deberían pagar un canon. Se lo pedí a Espadas hace dos años y no ha hecho nada. Él sabra por qué pero estamos perdiendo un millón de euros al año.

¿A qué destinaría el dinero de esas tasas a los turistas y a las empresas turísticas?

A mejorar la ciudad, las zonas verdes, las plazas, las fuentes. Mejoraríamos la movilidad con soluciones metropolitanos, mejores redes de autobuses y también podríamos acabar con las desigualdades. Tenemos en Sevilla a siete de los barrios más pobres de España. Hoy mismo (por ayer) he estado en Los Pajaritos.

Los VTC (vehículos de transporte con conductor) tampoco parece que les gusten mucho. ¿Les aplicarían las medidas que aprobó Ada Colau en Barcelona y que los expulsaron de esa ciudad y provocaron la pérdida de cientos de empleos?

No es que no nos gusten los VTC, lo que nos gusta mucho son los derechos laborales y los que han conquistado los taxistas después de muchos años los vamos a defender. Las multinaciones de las VTC precarizan a sus empleados y pagan sus impuestos fuera de España constituyendo una competencia desleal a los taxistas. Los taxistas saben que estamos con ellos y que cada vez que me monto en un taxi me lo dicen.

¿No le resulta curioso que sean ustedes los mayores defensores de los taxistas? No parece que coincidan mucho ideológicamente.

También somos los más defensores de las «kellys» que limpian las habitaciones de los hoteles o las mujeres que prestan ayuda domiciliaria. Estamos del lado de la gente que ya no puede más y de los trabajadores y trabajadoras pobres.