Contratos públicos Una empresa vinculada a un cargo del Ayuntamiento de Sevilla recibe siete contratos en año y medio La sociedad del hermano de Manuel Garoña, adscrito al Consorcio de Turismo, consigue adjudicaciones municipales por más de cien mil euros. La mujer de Garoña ha trabajado para esa empresa, HyL Services

Eduardo Barba @edubarbaramos Sevilla Actualizado: 28/03/2019 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Ayuntamiento elude la normativa para mantener contratos de 30 interinos

El gobierno local sevillano del socialista Juan Espadas ha adjudicado desde diferentes áreas del Ayuntamiento (básicamente, Consumo y el área de la Mujer, dependientes de las delegaciones de Comercio y de Igualdad, respectivamente) contratos públicos por un valor superior a 102.000 euros en el último año y medio a una empresa gestionada por familiares directos de un cargo municipal, Manuel Garoña, ahora incluido en la nómina del Consorcio de Turismo.

Esta compañía, HyL Services Sevilla, se dedica a la consultoría de gestión empresarial, servicios jurídicos, comunicación y marketing, creándose hace sólo cuatro años con un capital social escaso, el mínimo obligatorio de 3.000 euros, y con sede social en la avenida Luis Uruñuela, en Sevilla Este. Lugar donde no hay indicio físico de empresa alguna y que, a la sazón, es el domicilio familiar de Garoña.

También ha gestionado los asuntos de HyL Elena García, mujer de Garoña, que aparece como contacto en la propia página web donde se publicita la sociedad, con su correo electrónico y su número de teléfono. Ella es quien ha representado a la sociedad a efectos prácticos ante las áreas municipales donde se han presentado a licitaciones, según apuntan fuentes municipales conocedoras de la actividad de esta compañía y de la labor que García en la misma.

Sin embargo, ella no aparece en el organigrama oficial y registrado de la empresa, siendo el administrador único de la misma Francisco Javier Garoña, el hermano del miembro del Consorcio de Turismo. Éste es asesor legal y de comunicación y puede considerarse un empresario de nuevo cuño, ya que en sólo cinco años se ha convertido en administrador único de hasta veinte sociedades con domicilio social en Sevilla, Huelva y Madrid. Una de ellas es HyL, aunque es responsable oficialmente de otra docena en la ciudad.

Además Francisco Javier Garoña es socio de otras dieciséis compañías de reciente creación. Estas empresas están dedicadas en la gran mayoría de los casos a consultoría y asesoría legal, pero también a la consultoría tecnológica, de comunicación y el marketing.

Garoña - ABC

Es, eso sí, administrador único de HyL Services. Esta empresa se constituyó en Sevilla a mediados de diciembre de 2015, aunque no fue hasta 2017 cuando verdaderamente comenzó a obtener licitaciones públicas. En lo que al Ayuntamiento de Sevilla se refiere, ha sido en esta segunda parte del mandato del socialista Juan Espadas cuando ha logrado al menos ocho contratos por valor de más de 115.000 euros. En 2017 ya obtuvo uno por casi 6.000 euros para diseñar una aplicación móvil para el Área de Juventud. Poco después también se hizo con la adjudicación de una campaña de prevención de riesgos laborales por valor de 7.600 euros.

Ya en 2018 y el actual ejercicio, las cantidades obtenidas en las licitaciones han subido de forma notable. Así, el año pasado HyL logró un contrato municipal desde el Área de Igualdad por 12.400 euros para la difusión de «artículos sobre el Mes de la Diversidad Sexual 2018». También desde ese mismo departamento del Ayuntamiento se adjudicó a esta compañía familiar el contrato para la «campaña publicitaria» del 8M, el Día de la Mujer, de ese año pasado por un montante de 21.160 euros. HyL ha obtenido ese mismo encargo, el de la campaña del 8M, en la edición de este mismo año, esta vez con una adjudicación de 17.995 euros, pero no sólo en la citada área de gestión municipal logra contratos esta empresa.

También en los primeros compases de 2019 ha logrado mediante concurso dos contratos vinculados a la promoción de los mercados de abasto de la ciudad a través de internet y las redes sociales, una especialidad de esta sociedad limitada afincada en Sevilla Este: uno de ellos de 17.490 euros para documental y dossier y otro de 19.980 para «campaña de promoción». Durante 2019, además, HyL ha optado a la licitación para hacer las labores de «gabinete de prensa» de la nueva edición del festival de música antigua FeMàs, que se desarrolla actualmente.

Sin recurso o alegación

En total, más de 102.000 euros en apenas dos años. Ninguna de las licitaciones ha recibido recurso o alegación alguna, según se asegura desde fuentes municipales, que destacan la «absoluta legalidad y transparencia de los procedimientos, como con cualquier otra empresa, en una mesa de contratación». Los contratos proceden de las delegaciones lideradas por las socialistas Carmen Castreño y Myriam Díaz.

Manuel Garoña no aparece en ninguna de las empresas de su «clan familiar», como es lógico. Llegó a los despachos municipales en 2009, bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, tras un proceso de selección. En el mandato anterior, el del popular Juan Ignacio Zoido, ostentó un puesto de relevancia en el área de Innovación y como enlace de Turismo con el servicio de contrataciones.

En el actual viene realizando labores de técnico cualificado en marketing digital y redes sociales en el Consorcio, donde también colabora en la elaboración de pliegos de condiciones para nuevos servicios. En alguno de ellos aparece aún como responsable de Innovación Tecnológica e Información en Turismo de Sevilla.

La relación de HyL con el Ayuntamiento tiene otra arista, eso sí: la esposa de Garoña, no sólo es el contacto de la empresa consultora sino que ha trabajado para la Delegación municipal de Empleo contratada a cargo del programa de fomento del empleo «Redes» entre 2014 y 2015. Desde el gobierno local destacan que «no se trata de una funcionaria ni de un cargo de designación sino de una empleada adscrita a un programa concreto», al tiempo que recalcan que «actualmente carece de relación laboral alguna con el Ayuntamiento.

Ya estuvo vinculada, pero dejó de estarlo». La propia Elena García aseguró a este diario que montó la empresa con su cuñado «tras quedar en el paro después de la etapa en el Ayuntamiento con el programa de empleo para personas desfavorecidas», aunque recalcó que «desde primeros de año» no trabaja ahí a pesar de que siga apareciendo en la web y que el número de contacto de la empresa sea el suyo: «aún no se ha podido actualizar eso en la página de la empresa, pero ahora ya no formo parte de HyL. Sí he trabajado ahí, sí. Mi cuñado y yo nos conocemos porque estudiamos juntos la carrera y decidimos montar la empresa y dedicarnos a eso, como puede hacer cualquiera».

La mujer de Garoña añadió que «prácticamente todos los contratos se han logrado por presentar la mejor oferta económica, no por influencias ni nada así». «Hemos optado a licitaciones pero hemos perdido algunas también, no nos han valorado en todas, pero además se trata de contratos pequeños, de cantidades menores y de áreas en las que Manuel no está presente», agregó García.