Se le cae encima una valla en la Macarena y le fractura la columna La mujer se apoyó en la reja que bordea la muralla para acomodarse las medias

Julia Jaén Pozo, una sevillana de 50 años de edad que trabaja cuidando a personas mayores, no podía imaginar que iba a acabar 2018 así. El 28 de diciembre, mientras daba un paseo con una amiga sobre las doce de la noche, tuvo necesidad de pararse para acomodarse las medias y los zapatos. Se agarró a una valla metálica que bordea la muralla de la Macarena, que aparentemente estaba en buen estado y, de repente, se le cayó encima, aplastándole la espalda y la cabeza.

Su acompañante, como pudo, apartó la reja del cuerpo de Julia Jaén, sin ayuda alguna porque nadie pasaba por allí en ese momento. Confusa y una vez en pie decidió coger un taxi y marcharse a su casa.

«Me acosté y por la mañana no podía moverme. Tenía dolores en la espalda, una herida en la cabeza. Estaba hecha polvo. Vino a casa el médico del ambulatorio y me dijo que tenía que irme rápidamente a urgencias. Acudí al Virgen del Rocío y salí de allí varias horas después, el día 30. Me hicieron todo tipo de pruebas y tenía rota la vértebra L1». Una «fractura estallido incompleto (A3)» reza el informe de alta en el que le recomiendan de tratamiento analgésicos, reposó, un corsé y revisiones mensuales.

Regresó al lugar del suceso para comprobar si ya se había arreglado la reja, pero estaba igual

Julia, que ya estaba de baja por depresión cuando se le cayó la reja encima, ahora tiene otra por las lesiones sufridas. Durante las dos primera semanas ha tenido que estar de reposo total, inmovilizada por prescripción médica, y luego de la cama al sofá y del sofá a la cama, y con el corsé puesto. Hasta mediados de marzo no ha podido moverse y salir a la calle.

Lo primero que hizo el pasado día 19 fue volver al lugar del suceso para comprobar si ya se había arreglado la reja y cuál fue sus sorpresa «que está igual». «No he podido hacer nada hasta ahora porque he estado casi inmovilizada todo el tiempo pero ahora mi abogada se va a poner manos a la obra porque esto no se puede consentir que en plena vía pública exista este peligro para las personas», asegura Julia, que el próximo día 1 va a otra revisión médica.

Su letrada es Mónica Aguilar de la Rosa quien ha dicho a ABC que va a registrar en el Ayuntamiento de Sevilla una reclamación por responsabilidad patrimonial sin evaluación de los daños aún porque su cliente no ha sido dada de alta y añade que, si no ve satisfecha sus pretensiones, ira a los tribunales a interponer el correspondiente contencioso-administrativo. «Es lamentable que pasen esta cosas y que la reja siga suelta», dijo sin más comentario.