Unidad de cuidados paliativos del hospital San Lázaro de Sevilla Los enfermos con insuficiencias cardíacas se hacen terminales antes que los de cáncer Salvador Alegre, coordinador de Paliativos de San Lázaro, pide más unidades en Sevilla que atienden a los cuatro mil pacientes que las necesitan y cuya cifra aumenta año a año: «No hay suficientes y cada año serán más»

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de San Lázaro, dependiente del Virgen Macarena, se creó hace veinte años y su coordinador, Salvador Alegre, destaca el trabajo de todo el equipo (nueve médicos y unos veinte enfermeros), y la importante aportación de una trabajadora social, un psicólogo y un capellán. «Necesitamos más unidades en Sevilla porque hay muchas personas con enfermedades avanzadas y no hay suficientes para atender la demanda de plazas», dice a ABC.

Una demanda, además, creciente, puesto que los avances de la medicina están prolongando la esperanza de vida, una buena noticia para la Humanidad que lo es también para las enfermedades que suelen cebarse con los mayores.

Aunque el cáncer sigue siendo la principal, en las camas de Paliativos se abren paso en los últimos años otras que no dejan de aumentar y se hacen terminales incluso antes que el cáncer. Se trata de insuficiencia cardiaca («una auténtica epidemia», dice Alegre) insuficiencia pulmonar, cirrosis, hemopatías, demencias, insuficiencia renal y EPOC. Los equipos de hospitalización domiliciaria visitan a los enfermos y les ofrecen sus cuidados. «Morir en casa es lo mejor si las circunstancias del paciente lo permiten, pero hay gente que vive sola y no tiene apoyo familiar —advierte el doctor-. Hay personas que te dicen que quiere morir en el hospital y fallecen aquí en paz. Me han dicho alguna vez que los mejores días de su vida los han pasado aquí. Tal vez exageraban», dice con modestia y orgullo.

Alegre admite que «a veces falta visión de cuidados paliativos en todos los profesionales de la medicina». Y pone dos ejemplos: el cardiólogo que hace un cateterismo a un paciente el día antes de que se muera; y el especialista de la Unidad Respiratoria que conecta al enfermo a una máquina en vez de ponerle un poco de morfina para calmar su dolor y ansiedad. «Esos sitios donde no se atiende bien a enfermos terminales —dice Alegre— son lugares donde no se está muriendo en paz» y recomienda, por ese motivo, a todos los médicos sevillanos que se pasen «por aquí» una temporada.

De momento, dos especialistas del Hospital de San Lázaro están asesorando a profesionales del Virgen Macarena para que se familiaricen con este tipo de cuidados. «El cardiólogo, el neumólogo y demás profesionales deben hacerse cargo de los cuidados paliativos de sus pacientes porque con nuestras unidades no pueden atender a esta demanda creciente», dice Alegre.

Este especialista en Cuidados Paliativos lamenta también que «sea noticia, por ejemplo, un ensayo de fármacos contra el cáncer pero no que se case alguien en este hospital antes de morir y deje arreglada toda su situación familiar».