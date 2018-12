Encuesta de Dataestudios para ABC Vox entra con fuerza, Juan Espadas se estanca y el PP cae al tercer puesto en intención de votos El PSOE repetiría el resultado de 2015, al igual que la unión de Podemos e IU, y Ciudadanos -que dobla sus previsiones- sería la llave del gobierno

Alberto García Reyes

Sevilla Actualizado: 30/12/2018 08:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La irrupción de Vox en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en Sevilla cambia todas las previsiones que hasta ahora han ofrecido los sondeos.

El «Barómetro de percepción social y política de Sevilla capital» que ha realizado la empresa Dataestudios para ABC ofrece un panorama completamente nuevo en el Ayuntamiento en el que el PSOE mantendría la victoria, pero sin mejoras con respecto a los anteriores comicios, aunque le serviría para gobernar bien con Adelante Sevilla —unión de Podemos con IU—, bien con Ciudadanos.

El PP, que se desploma por sus dos flancos ideológicos, se quedaría sin posibilidades reales de gobernar, ya que caería a la tercera posición en porcentaje de votos, si bien empataría a concejales con la izquierda radical y con el partido naranja.

La razón fundamental de su hundimiento es el pellizco que le da Vox de forma directa. La nueva formación de derechas pasaría del 0,47 por ciento de los votos obtenido hace cuatro años al 9,4, lo que le daría tres sillones en la Corporación municipal. Por otra parte, Ciudadanos doblaría su actual representación y pasaría de tres a seis ediles. Y el crecimiento de ambos partidos lo pagaría el PP, que se quedaría con la mitad de sus concejales.

La estimación de voto que realiza Dataestudios otorga un 30,6 por ciento de los apoyos a Juan Espadas, que aunque mantendría su posición con 10-11 concejales, bajaría diez puntos con respecto al último sondeo de esta misma empresa realizado en junio.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que esta encuesta se ha realizado entre los días 11 y 17 de diciembre, sólo unos días después de las elecciones autonómicas en las que Susana Díaz ha sufrido un severo castigo que va a originar, prsumiblemente, el cambio de gobierno.

Esta tendencia parece consolidarse en el barómetro de Dataestudios, que además del estancamiento socialista ha recogido la aparición fulgurante de Vox en la Plaza Nueva, a pesar de que este partido ni siquiera tiene aún candidato para Sevilla. El trasvase de votos registrado en esta encuesta indica que Vox se nutriría casi exclusivamente del PP, que le cede un 9,7 por ciento de sus votantes, mientras que el resto de pérdida de los populares se va a Ciudadanos.

Por el otro flanco, la unión de Participa Sevilla (Podemos) e IU no cambiará nada, ya que ahora tienen tres y dos concejales respectivamente y pasarían a tener cinco o seis de manera conjunta. Sin embargo, las circunstancias son muy distintas con respecto al PSOE y al PP, ya que estos partidos sí tienen elegidos a sus candidatos, que serán Juan Espadas y Beltrán Pérez, mientras que los demás todavía no han tomado esa decisión.

Es decir, la opinión de los encuestados con respecto a socialistas y populares ya está determinada por la persona que se presentará bajo sus siglas, pero con el resto de formaciones todo puede cambiar en función del designado para encabezar la lista.

El barómetro concluye que «si la anterior oleada, de junio de este año, ofrecía una valoración positiva de la percepción global de la ciudad y de la gestión desarrollada por el Ayuntamiento y su alcalde, que se traducía en una previsión de apoyo mayoritario al PSOE en las urnas, la situación actual, tras los resultados del pasado 2 de diciembre, viene a romper esa tendencia, no en cuanto a la valoración de la gestión municipal, que se percibe más o menos estable y positiva, sino en cuanto a la irrupción de una nueva fuerza política, Vox, que alteraría significativamente el reparto de concejales, llegando a alcanzar tres representantes en unas elecciones celebradas en estos momentos, incluso cuando aún no tienen nombrado candidato para las próximas municipales».

En esta idea insiste el sondeo en sus conclusiones al explicar que «aun cuando los datos sobre valoración de la gestión y de sus responsables políticos no han variado significativamente, las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre vienen a afectar de forma sustancial las expectativas de previsión de resultados electorales, de forma que la hegemonía socialista que se vislumbraba en anteriores oleadas queda ahora más difusa».

Los datos, no obstante, no son concluyentes porque la cifra de indecisos se sitúa en máximos de la serie histórica. Más del 52 por ciento de los entrevistados no saben o no contestan a quién votarían. Lo que sí queda claro para los analistas es que el elemento que más distorsiona los datos con respecto a encuestas anteriores es Vox. El informe incluso sostiene que «es significativo el contraste entre el perfil ideológico de los votantes del PP y de Vox en la ciudad, ya que resultan muy similares, lo que se traduce en un trasvase claro de votantes populares, fundamentalmente, hacia la nueva formación».

En consecuencia, los pactos van a resultar determinantes para la conformación del gobierno, pero el PSOE tiene dos caminos para revalidar la Alcaldía: a su izquierda y a su derecha. Tanto con Adelante Sevilla como con Ciudadanos le saldrían las cuentas, pero durante todo este mandato Espadas ha optado por aproximarse más al partido liderado por Javier Millán para no escorarse demasiado a la izquierda.

Lo que está claro es que la opción de formar un gobierno similar al de la Junta de Andalucía —PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox— no se da, aunque «se encuentra mucho más cerca que hace unos meses», insiste el barómetro. Por lo tanto, la única incógnita que ya parece resuelta, cuando sólo faltan seis meses para las elecciones municipales, es que Ciudadanos tendrá la llave del gobierno.