¿Qué ofrecen cada uno de los aspirantes a decano de los abogados de Sevilla?

Oscar Cisneros: «Es fundamental la transformación digital del colegio»

Oscar Cisneros - Raúl Doblado

¿Cuáles son sus ideas para renovar el colegio de abogados?

Como puntos estratégicos consideramos la creación del portal de transparencia con tecnología digital, el fomento de la información para una mayor participación del Colegiado, la instauración de la figura del Defensor del Abogado, el incremento de las actividades de formación continuada, la limitación en la reelección de los candidatos, el apoyo a los abogados jóvenes, las medidas para la conciliación familiar y la Ciudad de la Justicia.

¿Qué propone para acercarlo a los letrados de los pueblos?

La creación de los diputados de partido judicial, miembros de la Junta de Gobierno como enlace directo entre Colegio y colegiados. Visitarán las demarcaciones, impulsarán la mejora de las dependencias propias en las sedes de los Juzgados, y se ocuparán del acercamiento del programa de formación a los pueblos. Para ello es fundamental también la transformación digital del Colegio.

¿Qué hará para que el turno de oficio se pague antes y mejor?

3. Un tercio de sus integrantes de esta candidatura pertenece al turno, por lo que conocemos los problemas y sus posibles soluciones. El turno de oficio es piedra angular en nuestro sistema judicial. En coordinación con el organismo competente, que es el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados, exigiremos a la Junta de Andalucía el aumento necesario del coeficiente para los gastos de infraestructura que soportan los Colegios, la revisión de las retribuciones, el aseguramiento de su pago puntual, y la flexibilización de los plazos de justificación. Se nombrará además un Coordinador General de Oficios Penales.

¿Su diagnóstico sobre la situación de la Justicia en España?

Sin duda, mejorable. La Administración de Justicia no da votos, de ahí que las instituciones no la doten con los medios suficientes para su buen funcionamiento. Es lenta en determinadas jurisdicciones. Son los males endémicos de siempre: retrasos, medios deficientes, carga excesiva de trabajo en los Juzgados... En definitiva, el panorama no es positivo, y solo tiene solución a través de voluntad política.

¿Se puede decir que la Justicia es independiente?

A nivel individual de jueces y magistrados, si es independiente, muchas veces con gran esfuerzo ante las presiones que pueden recibir. Pero es indiscutible que desde hace años a nivel del Estado la contestación sería la contraria; la división de jueces entre conservadores y progresistas es difícilmente soportable en el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional y especialmente en el Consejo del Poder Judicial, lo que refleja la supremacía de intereses partidistas e ideológicos sobre una Justicia que se debería limitar a la aplicación de la Ley. La independencia de la justicia es sagrada.