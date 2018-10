Entrevista Ernesto Carmona: «Mis padres eran ciegos pero no fue un obstáculo para sacar adelante a sus cuatro hijos» El catedrático sevillano Ernesto Carmona, en cuyo honor se celebrará un simposio internacional los días 24 y 25 de octubre, recuerda al profesor Manuel Yruela, que le inculcó el amor a la química

Un simposio internacional con grandes profesores e investigadores de todo el mundo rendirá homenaje la próxima semana a Ernesto Carmona Guzmán (Sevilla, 1948), catedrático de Química e investigador del Instituto de Investigaciones Químicas. Ganador de multitud de premios, entre ellos, el Rey Jaime I en Investigación Básica, trabajó durante su juventud en el Imperial College London, en el equipo del Nobel de Química Geoffrey Wilkinson.

Sus padres eran ciegos. ¿Su discapacidad fue un obstáculo para la crianza de una familia numerosa como la suya?

No recuerdo que lo fuera aunque ellos tuvieran que realizar un gran esfuerzo para sacarnos adelante. Mi padre era profesor en un colegio de ciegos y para completar ingresos, porquer el sueldo de maestro era entonces muy bajo, daba clases de guitarra y de mil cosas.

¿Y su madre?

Ella trabajaba también de sol a sol con nosotros para sacarnos adelante. Éramos cuatro hermanos. Hemos tenido todo lo que necesitábamos gracias al esfuerzo de mis padres, que fueron un gran ejemplo para nosotros. Recuerdo que mi madre se movía por la casa igual o mejor que yo. Mi abuela y mis tías ayudaron también.

Sus padres no eran ciegos de nacimiento. ¿Temió alguna vez quedarse ciego también?

No, nunca lo temí. Ni mis hermanos ni yo. No hemos tenido ningún trauma por eso, ni nos cuidábamos los ojos más de lo normal.

¿Cuándo surgió su vocación por la química?

Mi vocación se la debo a un profesor de la Escuela de Peritos, don Manuel Yruela. Él me despertó ese interés por la Química y ya no lo perdí nunca. Me hice perito químico después de estudiar cuatro años y ya me pasé a la Facultad de Química. Llegué allí con un gran bagaje de conocimientos.