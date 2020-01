El minero onubense Antonio Perejil Delay muere apuñalado por su hijo toxicómano en la Macarena

S. I. Sevilla Actualizado: 23/01/2020 14:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un toxicómano mata a su padre de una cuchillada en el pecho en la Macarena

El hombre que murió este miércoles en Sevilla apuñalado presuntamente por su hijo, quien fue detenido por la Policía Nacional, era Antonio Perejil Delay, de 66 años, natural de la localidad onubense de Nerva y residente en la localidad sevillana de Gerena.

Fuentes policiales informaron a Efe de que el presunto autor de los hechos responde a las iniciales J.P.S., tiene 28 años, es natural de Gerena y tenía una orden de alejamiento respecto a sus progenitores por agresión.

En torno a las seis de la tarde de este miércoles los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba de la muerte violenta de un hombre en un piso de la calle Niña de la Alfalfa, en el barrio de La Macarena.

Una patrulla de la Policía Nacional se dirigió a la vivienda y encontró el cadáver, con al menos una puñalada en el pecho.

El hijo del fallecido fue detenido poco después en la avenida de San Lázaro, a unos 200 metros del lugar del crimen.

El fallecido, Antonio Perejil Delay era escritor aficionado y además trabajó en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), hasta que fue prejubilado, y se había establecido en el municipio sevillano donde nació su hijo y mantenía de forma paralela su actividad literaria.

Aparcacoches en el barrio

Las fuentes han informado de que el presunto asesino se ganaba la vida como aparcacoches en su barrio y que tenía una orden de alejamiento respecto a sus padres por agresiones anteriores.

El cuerpo de Antonio Perejil Delay se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla para que le sea practicada la autopsia, mientras que el detenido permanece en las dependencias centrales de la Policía Nacional en Sevilla.

El Ayuntamiento de Nerva ha decretado un día de luto oficial por este fallecido, vecino de la localidad y muy conocido por su relación con los ámbitos culturales al dedicarse a la escritura.

En declaraciones a Europa Press el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala (PSOE), ha asegurado sentirse «conmocionado con la noticia porque Antonio era muy querido y conocido en el pueblo y siempre estaba dispuesto a participar en actividades poéticas y culturales, ya que, aunque había sido trabajador en una mina, llevaba la vena de la literatura».

«En Nerva siempre contábamos con él y hace un par de meses estuvo aquí en un homenaje a la Escuela Profesional SAFA de Minas de Riotinto», ha señalado el primer edil, quien ha reconocido sentirse «muy conmocionado» por las circunstancias en las que se han producido la muerte.

«Apenas conocía al hijo, él no tenía relación con el pueblo, pero nadie podíamos esperar que fuera a ocurrir nada de esto. De hecho, aún no me lo creo», ha señalado el alcalde de Nerva.