Espadas convoca un consejo del Alcázar por la caída del árbol El gobierno publicó este viernes los expedientes de la rama que provocó la muerte de un anciano

A. G. R.

Sevilla Actualizado: 25/08/2018 08:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz del Gobierno municipal, Antonio Muñoz, decidió publicar este viernes todos los expedientes relativos a la caída de la rama del palo borracho del Alcázar que provocó la muerte de un anciano ante las críticas realizadas en las últimas semanas por el PP y Ciudadanos, que han pedido su dimisión y la convocatoria de un consejo urgente para tratar este asunto.

A esta última petición contestó el viernes el alcalde, Juan Espadas, anunciando que ese consejo se celebrará el 7 de septiembre. Mientras tanto, Muñoz reclamó al portavoz del PP, Beltrán Pérez, «que cese en su campaña de desprestigio y hostigamiento a la imagen del principal monumento de la ciudad, que deje de arrastrarlo a la polémica, de politizarlo y de querer llevarlo al barro pasando por encima del trabajo de los empleados municipales, de los patronos que gobiernan esta institución y del criterio técnico de los profesionales que asisten al patronato en sus decisiones».

«Quien aspira a ser alcalde de esta ciudad no puede querer pasar por encima de todo y de todos, no puede valerle todo para desgastar al gobierno actual», opinó Muñoz, quien le pidió «que abandone la espiral de radicalización, de sembrar las sospecha y de irresponsabilidad con la que está cayendo con el Alcázar».

Muñoz desgranó, para defenderse de las acusaciones recibidas, todos los expedientes que, según su versión, existen sobre el árbol que causó el trágico accidente. En primer lugar, se hizo una «nota de trabajo de personal de jardinería del Alcázar de 20 de abril de 2018» en la que se especificó que «tras una evaluación de la arboleda por parte de uno de los jardineros del Real Alcázar se detecta una rama desgajada en un ejemplar de palo borracho junto a la Puerta del León» que fue eliminada. El parte de trabajo también señala que no se detectó «ninguna anormalidad, no existiendo ramas secas ni pudrición». La rama que provocó la muerte del anciano e hirió a otras siete personas se cayó el 16 de mayo, apenas un mes después.

Y el 18 de mayo realizó otro informe el jefe de Negociado de Inspección del Servicio de Parques y Jardines en el que detectó otros dos desgajes, uno a unos 17 metros de altura procedente de una rama de pequeño calibre (25 centímetros) y otro de una rama de gran calibre que fue la que ocasionó los daños más graves.

Ese informe consideró que «la caída de la primera rama no debería haber desencadenado la caída de la rama de gran tamaño pero esto pudo ocurrir por la unión de dos circunstancias: débil unión al tronco de la rama de gran porte por presentar corteza incluida; y que al tratarse de rama inferior y estar protegida del viento de la edificación colindante desarrolla menos fortaleza que las superiores que sí sufren el combate del viento».

Por último, el 28 de mayo se encargó otro informe a la empresa Tratamientos Agrícolas Brenes. Según explicó ayer Antonio Muñoz, este documento indica que «el estado general del árbol es saludable puesto que de lo contrario se habría decidido un apeo», así como que «tras la disposición de los medios especiales y el análisis del árbol, no sólo no se contradicen los partes de trabajo que hasta entonces se disponía de los operarios municipales en relación al mantenimiento realizado días atrás y a la salud del árbol, sino que se complementan estos en otros puntos a los que los operarios no tenían acceso».

Muñoz también sostiene que ese último informe «no se refiere a la rama desprendida de manera fortuita, sino al estado de otras ramas de un árbol especialmente frondoso de grandes dimensiones» y que «refleja que habiendo detectado pudriciones, ramas de distintos calibres, ramas cruzadas y chupones se realiza una poda por la que quedan eliminadas», aclarando que «sólo se actúa sobre esas ramas y no sobre la totalidad del árbol, ni siquiera hay referencia en dicho informe a la rama que se desprendió causando el accidente», concluye.