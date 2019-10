Industria Espadas garantiza la viabilidad económica de la Zona Franca de Sevilla El alcalde destaca que cuenta con una ampliación y un mecanismo aprobado para seguir caminando con recursos propios

Elena Martos @Elena_Martos Sevilla Actualizado: 03/10/2019 15:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido este jueves la viabilidad de la Zona Franca, que «cuenta con cimientos sólidos y una ampliación aprobada para que sea uno de los alicientes fundamentales del desarrollo del Puerto». Lo ha hecho durante la inauguración de las IV Jornadas Logísticas Portuarias y en clara alusión a la información que publica hoy ABC sobre la situación crítica de las cuentas por el excesivo gasto en contratos menores.

«Hoy tenemos una Zona Franca que nació siendo un proyecto incipiente que quería aportar al desarrollo industrial del Puerto y del área metropolitana con una serie de incentivos fiscales», ha asegurado el regidor, tras resaltar que «esta zona franca va camino de convertirse en la primera del país en superficie» cuando se consume su ampliación hasta el P0lígono Astilleros.

Sin llegar a referirse a la situación económica del recinto fiscal ha señalado que «como en todos los arranques, en sus primeros años la Zona Franca depende de los aportes financieros de la administración pública, pero ya tiene cimientos sólidos con una ampliación aprobada para que sea uno de los alicientes de desarrollo del Puerto». «Estamos absolutamente convencidos y creo que los que hoy vienen aquí y vienen de otros territorios a buscar oportunidades o a intercambiar información deben tener ideas claras de que esto es una realidad», ha señalado.

Durante la inauguración de estas jornadas, también ha mostrado su apoyo a la Zona Franca el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, quien la ha considerado un elemento más para la atracción de empresas, aunque no ha querido hacer declaración alguna sobre el asunto de las cuentas. Incluso Antonio Sanz, viconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucia, ha mostrado el compromiso del Gobierno andaluz con el Puerto y la Zona Franca para que sigan avanzando.

Según adelanta ABC, en el último ejercicio el recinto fiscal ha tenido unos ingresos de apenas 100.000 euros frente a unos gastos de un millón, propiciados sobre todo por los contratos menores que ha firmado su delegado especial del Estado, Alfredo Sánchez Monteseirín, a lo largo del año para crear su propia estructura. La página web de esta entidad tiene publicados los contratos del ejercicio 2018, en el que ya hubo pérdidas, que no tienen relación directa con el tipo de gastos que puede hacer la Zona Franca, cuya asignación presupuestaria está acordada para la ejecución del vallado.

El Consorcio de la Zona Franca no recibe ingresos por el alquiler del suelo, pues no es propietario del mismo, tampoco vía impuestos, ya que el recurso económico que así lo reconoce no estará activo hasta el próximo ejercicio y, sobre todo, no tendrá una solvencia económica sólida hasta que se haga efectiva la ampliación de su influencia hasta el Polígono Astilleros, donde están instaladas otras seis empresas más.