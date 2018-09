Espadas insta a Cruz Roja a no ubicar el centro para inmigrantes en Capuchinos de Sevilla Para el alcalde, el sitio elegido para el nuevo centro de tránsito «no es el idóneo»



El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a preguntas de los periodistas tras presentar ayer el proyecto para la recuperación del Pabellón de Ingresos de Ranillas y otras inversiones, hizo referencia al centro que Cruz Roja estudia promover en la Ronda de Capuchinos para migrantes, que permanecerían en las instalaciones unas 72 horas. Tras dejar claro que el Ayuntamiento nada tiene que ver con estas instalaciones, explicó que se ha dirigido a la entidad para pedirle explicaciones sobre el contenido del centro y su necesidad de desarrollo, a la vez que le ha trasladado que, en caso de que la ciudad necesitara ese recurso, el sitio elegido «no es el idóneo» ante la cantidad de centros sociales que acoge el entorno.

Según Espadas, «no tenemos ningún proyecto en ese sentido. Lo desconocíamos hasta ayer. Ese proyecto lo está estudiando Cruz Roja. Quiero que me expliquen el contenido de esa propuesta. Aún no está tomada la decisión por Cruz Roja, aunque no me parece la ubicación idónea», añadió.

Comisiones de trabajo

El alcalde hizo estas declaraciones tras anunciar que arrancan las comisiones de trabajo en el Distrito Macarena para abordar asuntos como la intervención social en la zona, seguridad o limpieza, entre otros, y ha informado de que se pondrá en marcha un completo análisis de los recursos sociales distribuidos en toda la ciudad para abordar su posible reorganización.

El primer edil mantuvo el martes una reunión con casi doscientas personas relacionadas con el Distrito Macarena, entre los que se encontraban vecinos, comerciantes y entidades, además de representantes de Policía Local y Nacional, de Lipasam y de equipamientos públicos y privados de la zona. A dicha reunión también asistieron los delegados de este distrito, Clara Macías; de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores y responsable del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, y de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores. Espadas explicó que en la reunión se escuchó a todas las partes y destaca al trabajo que se realiza para «minimizar o eliminar el conflicto».

Además, en el encuentro se planteó el refuerzo de todo el dispositivo en torno al albergue y de los distintos recursos sociales ubicados en la zona para garantizar la convivencia, la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de una adecuada atención a las personas sin recursos.

Al hilo de ello, el alcalde plantea la realización de un estudio en profundidad a medio plazo de todos los recursos sociales distribuidos por la ciudad al completo con el objetivo de que los técnicos evalúen una reorganización de los mismos, así como el modelo de atención a las personas sin hogar para los próximos años, que ya se ha venido adaptando en este mandato con nuevos dispositivos como el programa ‘Housing first’, con un proceso de integración a través de viviendas tuteladas.

Medidas

En cuanto a las medidas acordadas a corto plazo para la Macarena, explica que se ha acordado reforzar la planificación de los nuevos dispositivos que se han planteado para la zona a través de la participación ciudadana, con un modelo similar al que se ha puesto en marcha en torno al comedor social del Pumarejo en las últimas semanas, de forma que se logre la implicación de residentes y comerciantes en la programación de los trabajos, así como establecer un marco de interacción y comunicación permanente para resolver problemas que puedan detectarse.

Asimismo, se realizará un seguimiento social y de seguridad a través de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) y de la Policía Local de los casos aislados que generan «problemas de convivencia en puntos muy concretos para garantizar la atención social y el cumplimiento de las ordenanzas municipales».