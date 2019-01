Urbanismo y seguridad Espadas lamenta la «oportunidad perdida» al ubicarse la nueva comisaría fuera del Polígono Sur El alcalde sevillano cree que «no es la localización idónea» pero culpa de ello al Gobierno anterior, del PP, por la rápida tramitación del proyecto

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha lamentado este martes que, finalmente, la comisaría del Distrito Sur no vaya a construirse dentro del propio Polígono sur, como venían reclamando vecinos, Ayuntamiento y el propio PSOE, sino a unos 200 metros de esa barriada marginal, en la ubicación que había escogido el Gobierno central anterior, del PP. Ésta se encuentra en la calle Manuel Laffón, en unos terrenos de titularidad estatal, y el propio Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez ya ha confirmado que será ahí donde se levante el edificio «al estar ya demasiado avanzada la tramitación y ser imposible su reversión». El Gobierno central, de esta forma, asume el proyecto de los populares a pesar de haber criticado con dureza durante varios años que las instalaciones no se encontrasen dentro del propio Polígono Sur.

Espadas, a este respecto, ha señalado en Madrid que se trata de «una oportunidad perdida para la ciudad y para el Polígono Sur». «Desgraciadamente -ha dicho el regidor-, parece que se confirma que el actual Gobierno de España no ha podido dar marcha atrás a una decisión que tomó el Ejecutivo anterior, el del PP, y el ministro Juan Ignacio Zoido de ubicar la comisaría en un punto del distrito Sur que no era el que los vecinos y las administraciones habíamos planteado en el marco del Plan Integral. Por eso pensamos que es una oportunidad perdida para establecer un equipamiento que cohesionara mejor el barrio y rompiera barreras respecto a la realidad del Polígono Sur en la ciudad, pero se ha perdido la oportunidad y no se va a tener ese gesto con el barrio».

El alcalde ha recordado que se trataba de un proyecto «que se demandaba desde hace años como una oportunidad de avanzar con mucha claridad, pero la insistencia con esa ubicación por parte del PP, que no ha sido explicada suficientemente a los vecinos con un contenido creíble, no ha podido ser revertida en términos administrativos. Parece que la licitación se había ya producido y los trámites muy avanzados, por lo que podían derivarse responsabilidades legales si se hacía algo para retroceder y no adjudicar. Parece que el Gobierno ya no tenía opción de revertir dicha decisión, pero es obvio que se trata de un mala noticia pues ese no es el sitio que se deseaba para la comisaría».