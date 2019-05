ENTREVISTA Espadas: «Yo no me paseo por Los Pajaritos para pedir el voto pero quiero transformar el barrio» El alcalde socialista dice que el modelo de tirar bloques y hacer viviendas nuevas «no ha funcionado» y que apostará por las rehabilitaciones y reparaciones «in situ»

Juan Espadas quiere dejar su huella en la ciudad con un segundo mandato y asegura en esta entrevista que espera obtener el próximo 26 de mayo una mayoría amplia «con el apoyo de personas que nunca han votado al PSOE pero que se han dado cuenta de que no hay ninguna alternativa más solvente y fiable». Presume de su gestión de «pequeñas grandes cosas» en los barrios de la ciudad y anuncia que éstas serán sus últimas elecciones municipales «pase lo que pase». Si las perdiera, da a entender que consideraría cumplido su compromiso de estar ocho años en el Ayuntamiento y que podría dejar paso a otras personas de su partido para liderar una nueva etapa en la oposición.

Destaca mucho en su gestión la intervención municipal en los barrios, pero en algunos como Los Pajaritos, uno de los más pobres de España, la situación social no mejora.

Mi segundo mandato, si los sevillanos me dan su confianza, va a estar centrado precisamente en las zonas de transformación social. En este mandato hemos atendido las urgencias, pero necesitamos transformar la realidad que se vive en ellas. Quiero despedirme como alcalde con el orgullo de haber cambiado radicalmente las cosas en esas zonas. En el caso de Los Pajaritos está la rehabilitación integral de la barriada. El modelo de hacer viviendas nuevas no ha funcionado porque va a un ritmo lentísimo y no permite satisfacer las necesidades. Nosotros vamos a cambiar radicalmente el modelo de sacar a la gente y tirar los bloques porque luego no quieren volver. Vamos a hacer una reparación «in situ». Hemos cambiado en el último año y hemos preparado un proyecto de rehabilitación completa. La rehabilitación sí tiene financiación pero la construcción nueva no. No hay retorno para la Administración

Los vecinos dicen que los políticos van poco y sólo en campaña electoral.

Yo he ido varias veces, cuando estuve en la oposición y cuando he sido alcalde. Hace muy pocos días estuve allí para explicarle a los vecinos el cambio de modelo. Yo no me paseo por el barrio para pedir el voto. Hay que generar otra dinámica de empleo. Faltan servicios sociales y se ha colapsado la atención en los últimos meses, pero se ha ampliado la plantilla en colaboración con la Junta de Andalucía. También lo haremos en Polígono Norte, Torreblanca y en Polígono Sur. Los vecinos tienen razón en sus quejas.