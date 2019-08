Espadas pedirá a Moreno «ejercer su liderazgo en el PP» y llegar a un acuerdo completo sobre el metro El alcalde de Sevilla abordará también junto al presidente de la Junta los proyectos del Metrocentro y del Cercanías en la reunión que previsiblemente mantendrán en septiembre

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pedirá al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que previsiblemente mantendrán en septiembre que ejerza su «liderazgo en el PP» y se llegue a un acuerdo completo para el desarrollo del metro, del Metrocentro y del Cercanías en la capital hispalense.

«El metro y la ampliación del tranvía hay que desbloquearlos y espero que la misma lealtad institucional que ofrezco con esa infraestructura de competencia regional sea también tenida conmigo por parte del PP y de Ciudadanos a la vuelta de verano para impulsar la llegada del tranvía hasta las Setas de la Encarnación», ha dicho Espadas en una entrevista concedida a Europa Press. Así, el alcalde hispalense deja claro que va a pedir «responsabilidades en términos políticos» a ambas formaciones respecto a las decisiones sobre las infraestructuras en la ciudad.

En cuanto al metro, ha afirmado que compartirá sus «opiniones» respecto a los elementos que son «responsabilidad de la Junta, como el metro, pero siempre teniendo claro que la decisión final es de la Administración regional al ser su competencia».

«Quien tiene que decidir sobre qué línea empezar y qué tramo es la Junta de Andalucía, que es la promotora. No me voy a entrometer en sus responsabilidades, aunque sí tengo opinión y voy a intentar que esas decisiones respondan a los intereses de la ciudad», aclara Espadas, incidiendo en que no le cabe duda de que la Junta trabaja «por lo mismo» que el Ayuntamiento.

Así, aboga por acordar por dónde van las prioridades y cómo acompasar los tiempos porque la actuación «ha de ir sincronizada con la gestión del tráfico en la ciudad», ante los cortes de calles que se realizarían. «La Junta tendrá toda la disponibilidad para hacer un elemento de acuerdo y consenso. Me niego a hablar del metro o del tranvía en términos de confrontación», sentencia.

En este marco, plantea un acuerdo completo sobre las infraestructuras, recordando que el metro también tiene capacidad de optar a fondos europeos como el Metrocentro, para el cual ya se han solicitado 19,3 millones. «Hay que ver qué queremos priorizar y cómo lo vamos a financiar, en paralelo al proceso de actualización de proyectos del metro y también de la redacción del proyecto de Santa Justa a las Setas, para que la obra no pare cuando llegue a la estación de trenes», explica Espadas.

Remodelación de carga y descarga en septiembre

El alcalde hispalense defiende además la conexión de esta obra de ampliación del tranvía con la reducción de la entrada de vehículos privados en el centro de Sevilla, algo que es «una aspiración y objetivo en este mandato».

En este ámbito, el primer edil socialista concluye anunciando que se va a llevar a cabo un «proyecto profundo de reorganización» en el centro de la carga y descarga a partir de septiembre en el sector.