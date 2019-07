ENTREVISTA Espadas: «Me pregunto por qué es un drama para algunos que se actualice el sueldo del alcalde» Defiende la subida de las retribuciones del equipo de Gobierno, «por su responsabilidad y dedicación, tras 28 años sin actualizarse»

Juan Espadas (Sevilla, 1966) afronta su segundo y último mandato «muy contento y oxigenado», tras su victoria en las urnas el pasado 26 de mayo. En su primera entrevista como alcalde electo, asegura que no escurrirá el bulto y se «quemará», si es necesario, en la consecución de las infraestructuras que la ciudad necesita desde hace una década. Espadas se muestra convencido de que cuando deje el Ayuntamiento en 2023 estarán resueltos los proyectos de la Gavidia, Altadis y la ampliación del tranvía hasta Santa Justa (su idea es que llegue hasta las Setas). Y, aunque no depende sólo de él, pronostica que ya habrán abierto zanjas en Sevilla para la línea 3 del metro.

La primera decisión que ha llevado al Pleno es una subida de sueldo del alcalde, delegados y concejales cercana al 40 por ciento.

La gente debe saber que esto no ha sido porque es lo que más nos importe. Es obligatorio que cualquier decisión en materia retributiva que afecte a todo el mandato se tome en el primer y único Pleno de organización que se celebra en el Ayuntamiento, a los quince días como máximo de la toma de posesión. La representante de Vox no debe conocer esto porque criticó precisamente eso.

También se ha criticado que no se anunciara durante la campaña electoral. ¿No lo hizo porque temía perder votos?

Nadie lo preguntó tampoco. Hemos hablado con mucha gente respecto a este tema; si a mí me lo hubieran preguntado en un debate o en una entrevista, lo hubiera dicho. Quiero recordar que desde del año 1991 la retribución del alcalde y de los concejales del Ayuntamiento de Sevilla no se corresponden ni con la responsabilidad que asumen ni con su dedicación. Mi pregunta es por cuánto tiempo más había que mantener una retribución que no responde ni a una cosa ni a otra. Fíjese en la retribución de la plantilla municipal o con la de otros ayuntamientos de ciudades de parecida población a la de Sevilla. Llama la atención que la única retribución que no se revisara en 28 años fuera la de los concejales. Que me diga alguien la razón por la que no se puede revisar en todo este tiempo.

¿Cuál es la razón?

No lo sé, pero he escuchado a mucha gente opinar sobre esto y me gustaría saber cuál es la retribución de estas personas. ¿Tienen algún motivo para que ésa sea la única retribución que no se actualice, cuando ya se han actualizado todas las demás? Los servidores públicos también somos trabajadores por cuenta ajena y tenemos que desarrollar nuestra actividad laboral con una máxima dedicación y responsabilidad. Tenemos unas necesidades familiares, no somos ricos de cuna.

Dice Guillermo Gutiérrez, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y gerente de Tussam, que «cualquier trabajador se daría con un canto en los dientes» por tener las condiciones laborales de los conductores municipales.

No me quiero comparar con nadie y no quiero generar menoscabo en ningún trabajador. Las empresas municipales tienen sus sindicatos y negocian sus condiciones con ellos. A lo que yo voy es que se ha revisado todo menos las retribuciones de los miembros del Gobierno. Creo que ha habido un prejuicio contra los políticos. ¿Por qué es un drama para algunos la revisión de esto?