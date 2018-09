Javier Millán (Ciudadanos)«Espadas y su equipo son expertos en máquinas de humo» El portavoz municipal de Ciudadanos lanza una dura andanada contra la gestión municipal socialista en Sevilla

El portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha endurecido el discurso respecto del alcalde hispalense, Juan Espadas, en el inicio de un curso político marcado por las elecciones andaluzas, presumiblemente este noviembre, y los comicios municipales de finales de mayo.

En una entrevista concedida a ABC de Sevilla, Javier Millán se muestra especialmente duro con Espadas al que acusa de incumplir los acuerdos con Ciudadanos para la aprobación del presupuesto municipal y de no avanzar en la resolución de los problemas que tiene planteada la ciudad.

«Espadas y su equipo son expertos en crear mesas de trabajo, comisiones, humo: máquinas de humo, patadas hacia delante y eso significa inmovilismo, cobardía, ponerse de perfil ante los problemas de verdad, que es marca de la casa. Lo que distingue a este alcalde es no hacer para no equivocarse. Y cree que así le va a ir bien. Y yo creo que eso es nocivo para Sevilla», asegura el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Sevilla.

Millán hace repaso de algunas de las cuestiones pendientes de la ciudad y la gestión del equipo de gobierno municipal: «No queremos revisar el PGOU, no queremos reconocer que hay una mafia del taxi en el aeropuerto, no queremos reconocer una deficiente gestión del arbolado, no queremos reconocer que hay una creciente sensación de inseguridad en determinadas zonas y eso significa que no reconocemos problemas y que no hacemos nada por darles solución. Intentan parchear, sacar conejos de la chistera, algún reclamo que distraiga la atención, pero no se da una solución valiente. Creo que un alcalde ha de ser valiente y ambicioso, no sólo prudente. En este caso, el señor Espadas es timorato».

En este sentido, el portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla defiende la labora de los funcionarios municipales pero suspende la dirección política: «El Ayuntamiento tiene unos magníficos cuadros técnicos cualificados de primera, que son la envidia de muchas administraciones y por mi ejercicio profesional sé de lo que hablo. Pero carecen de medios materiales. Gestión, dirección, organización, planificación estratégica es de película de Martínez Soria».