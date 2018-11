ENTREVISTA «España necesita ahora líderes con generosidad y visión de futuro para recuperar la concordia» Soledad Becerril recuerda las figuras de Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo, sin las cuales no hubiera sido posible la Constitución de 1978 ni la llegada de la democracia a España

JESÚS ÁLVAREZ

SEVILLA Actualizado: 04/11/2018 08:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soledad Becerril (Madrid, 1944) fue una de las veintiuna diputadas del Congreso en la primera legislatura democrática, tras las elecciones de 1977. Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente de Gobierno y de la UCD que fundara Adolfo Suárez, la nombró ministra de Cultura en 1981, la primera de la democracia española; también fue la primera alcaldesa de Sevilla (y del PP en la capital de Andalucía), y la primera Defensora del Pueblo. Ya retirada de la vida pública, se confiesa en «Años de soledad» (Galaxia Gutenberg).

¿El cargo de alcaldesa es, quizá, el más bonito para una política?

No sé si es el más bonito y gratificante, pero para mí lo fue. Porque permite un contacto muy directo con los vecinos y porque puedes tomar decisiones que pueden mejorar su vida y su día a día en su barrio.

De todas las decisiones que tomó como alcaldesa de Sevilla: ¿de cuál se siente más satisfecha?

Estoy muy satisfecha de todos los jardines que hicimos y de la ampliación de zonas verdes. También de la limpieza, que preocupa mucho a los vecinos. Esas pequeñas cosas que mejoran la vida de las personas o hacen menos difícil la vida cotidiana.

¿También es el cargo más difícil por la presión de la gente de la calle?

Sí, pero para mí eso es muy satisfactorio. En mi caso, procuré atenderles en la medida de los medios y posibilidades del Ayuntamiento.

¿Hay alguna promesa electoral que no haya podido cumplir?

Seguramente, pero no recuerdo exactamente porque fueron muchas cosas las que hicimos.

De lo que conoció como Defensora del Pueblo, su último cargo público, ¿que es lo más le conmovió?

Conocí situaciones muy difíciles porque fui elegida Defensora en 2012 en el peor momento de la crisis económica en España. Habia muchas personas en riesgo de ser desahuciadas de sus casas por impagos de alquileres o de hipotecas. Había muchas personas muy endeudadas y en situación difícilmente reversible. También vi a muchos refugiados que huían de la guerra en Siria y visité los centros de internamiento de extranjeros. También visité campos de refugiados en Jordania y Macedonia.

Imagino que durante esas visitas pudo comprobar que en España, pese a la crisis económica, se sigue viviendo mucho mejor que en muchos países del mundo.

Sí. En la mayoría de los países de la Unión Europea se vive mejor que en casi todos los países del resto del mundo. Estamos en una situación privilegiada. En España tenemos, además, una democracia plena, con reconocimiento de derechos y libertades fundamentales.

La concordia

Ha sido diputada del Congreso durante seis legislaturas y senadora en una. Lleva casi 40 años dedicada a la vida pública desde que se restauró la democracia en España. Le debe preocupar mucho que toda esa arquitectura democrática se ponga en cuestión, especialmente la unidad territorial y la jefatura del Estado

El Gobierno de Cataluña parece ocuparse únicamente de una parte de los ciudadanos catalanes, los que están de acuerdo con sus ideas. Veo también con preocupación que a algunos grupos políticos representados en el Congreso no les gusta la democracia que tenemos ni la monarquía parlamentaria que consagró la Constitución. A mí me parece que la monarquía parlamentaria y la democracia parlamentaria son dos bienes extraordinarios que tenemos en España y que a muchos países les gustaría tener. Me preocupa mucho que haya partidos y grupos políticos que quieran derribar la monarquía parlamentaria.

El espíritu de la concordia que hizo posible la Transición y la Constitución de 1978 se está perdiendo. ¿Qué se puede hacer para recuperarlo?

La concordia fue posible por decisiones de varios dirigentes políticos que tenían la responsabilidad en esos momentos. No fue ningún milagro sino la decisión de un grupo de personas generosas que tuvieron que renunciar a algunas cosas para alcanzar esa concordia. Por eso creo que aún se puede recuperar.

¿Haría falta ahora alguien en España como Adolfo Suárez?

Sí. Pero harían falta varias personas que tengan ese espíritu.

¿Como Felipe González, Fraga o Carrillo?

Fraga y Carrillo fueron personas con visión de futuro y actuaron con generosidad en aquellos años e hicieron posible la Transición. El papel de Felipe González fue fundamental en todo ello. Necesitamos personas que se planteen objetivos de interés general, de interés nacional para España y los españoles. Y que piensen, sobre todo en el futuro.

Aparte de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, usted rinde homenaje en el libro a la figura política de Felipe González, que no forma parte precisamente de su partido político. ¿Qué destacaría de su gestión?

Leopoldo Calvo-Sotelo no tuvo un mandato muy largo pero tomó decisiones trascendentales para el futuro de España. Impulsó las negociaciones para el ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea y formalizó el de la OTAN. En cuanto a Felipe González, jugó un papel decisivo en la Transición y en la redacción de la Constitución de 1978. De modo que fue una figura fundamental en la consecución de la concordia y la reconciliación de la que hemos hablado con anterioridad.

¿Cree que la figura de Rajoy también crecerá con el tiempo, como le ha pasado, en su opinión, a la de Felipe González?

Yo espero que sí, que se aprecie mejor el mandato de Rajoy en unas condiciones muy difíciles. En política hay etapas y decisiones que tardan tiempo en valorarse. Sucede lo mismo que con la Historia y yo espero que se rescate su figura.

A sus hijos les habrá dado buenos consejos basados en su larga experiencia tanto en la política como en la vida. ¿Cuál cree que fue el más importante?

El mejor consejo que les di fue aprovechar bien las posibilidades de formación en el instituto y la facultad. La importancia de la educación, de formarse y de formar una familia. Y de hacer la vida fácil dentro de una familia: de ser buenas personas y buenos profesionales.