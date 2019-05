57 Congreso de la Sermef ¿Está Sevilla preparada para atender la discapacidad por envejecimiento? La capital necesita más tecnología y adecuar las plantillas de médicos rehabilitadores de hace 40 años

Amalia F.Lérida Sevilla Actualizado: 16/05/2019 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Faltan rehabilitadores mientras avanza el envejecimiento

Cerca de 800 médicos de la funcionalidad y la discapacidad están reunidos en Sevilla desde esta mañana y hasta el sábado en el 57 congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef) para debatir sobre las novedades en tratamientos pero sobre todo dilucidar si está preparada España para dar respuesta a las necesidades que se le plantean a la población por el envejecimiento que se está registrando debido al aumento de la longevidad.

Sevilla parece que no, ya que hay un déficit de médicos rehabilitadores significativo, como en el resto del país, y la cartera de servicios que se ofrece no está adecuada a las necesidades de los ciudadanos, por no citar la tecnificación de los centros sanitarios.

Los hospitales públicos de la provincia de Sevilla sufren un déficit de médicos rehabilitadores y necesitan más profesionales en este campo, junto con una extensión más homogénea de los sistemas tecnológicos de diagnóstico y tratamiento, para hacer frente a la creciente demanda de Servicios de Medicina Física y Rehabilitación debido a los altos índices de discapacidad generalizados, asociados en la mayoría de casos al aumento constante del envejecimiento de la población.

Se estima que al año pasan por las consultas de Rehabilitación unas 200.000 personas, según ha declarado la doctora Carmen Echevarría, jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen del Rocío y presidenta del comité organizador del congreso durante la rueda de prensa de presentación que se ha celebrado esta mañana.

Ha estado acompañada por la doctora Juana María Barrera, jefaclínica de la Unidad de Lesionados Medulares del Virgen del Rocío y presidenta del comité científico; y la presidenta de la Sermef, la doctora Roser Garreta.

Echevarría explicó que «tenemos un papel muy importante en el sistema sanitario para ayudar a devolver la funcionalidad a millones de personas que precisan de Rehabilitación y Medicina Física como consecuencia de la discapacidad generada por las secuelas de las enfermedades que está en constante aumento y que en muchos casos se asocia al envejecimiento».

Así destacó que «en Sevilla trabajamos en el sistema público 56 médicos, lo que nos da una ratio de uno 2,9/3 médicos rehabilitadores por 100.000 habitantes en la provincia de Sevilla, atendiendo pacientes con necesidades de rehabilitación integral. Consideramos muy baja la ratio ya que en Sevilla está, por ejemplo, la semi-unidad autonómica de lesión medular que atiende a mas de 5.000.000 de ciudadanos andaluces de Córdoba, Málaga, Huelva y los propios de la provincia de Sevilla y pertenecemos a 8 Csur (Centro, servicios, unidades de referencia para el país del sistema Nacional de Salud), evidenció la presidenta del comité organizador .

Además, matizó que los recursos humanos no sólo no han aumentado en los últimos años sino que han disminuido. Es el caso del Virgen del Rocío en donde «la plantilla se ha reducido pasando de 21 médicos rehabiitadores a 18 en las últimascuatro década».

Además, añadió que el 75% de los recursos de su servicio se lo lleva el dolor musculoesquelético.

Pos su parte, y para dar más idea de la magnitud del problema, la presidenta de la Sermef concretó que «la media óptima recomendada a nivel europeo de número médicos rehabilitadores por 100.000 habitantes es de 4-4,5 por 100.000 habitantes y la media en España es de 3,1, pero no es homogénea ya que hay comunidades donde es de hasta 1,3-1,7 médicos rehabilitadores por 100.000 habitantes; mientras que en países mediterráneos y parecidos a España la media es superior. En Italia, por ejemplo, es de 4,7 médicos rehabilitadores por 100.000 habitantes».

«Necesitamos implementar -terció la doctora Echevarría- tecnología diagnostica para el gran número de pacientes con dolor musculo esquelético, tendinopatías, etc; ecógrafos en cada consulta del médico rehabilitador que se dedique al dolor musculo esquelético, no solo para diagnóstico sino para tratamientos intervencionistas (infiltraciones con ecografías ecoguiadas). En general tecnología para valoración, foniátrica, deglutoria y de patología del suelo pélvico, etc. Necesitamos adecuación de las plantillas de hace 40 años al aumento de nuestra cartera de servicios de Rehabilitación debido al avance y demanda de nuestra especialista médica, que ha experimentado grandes avances en diagnóstico y tratamientos y en el volumen de pacientes».

En su opinión, dado que la inversión de la pirámide poblacional genera un gran número de mayores dependientes, hace falta una profunda reflexión sobre cómo será posible el abordaje de la salud en forma de capacitación física del mayor independiente, del dependiente o del que padece también alguna patología especifica. Es uno de los grandes retos.

«Debemos hacer ya una profunda reflexión sobre qué queremos hacer y con qué recursos, y tras ello, seremos capaces de implementar aún más los avances que ya son una realidad como la telemedicina de rehabilitación, robótica y domótica de la que hemos participado en múltiples proyectos de investigación y desarrollo»,terminó.