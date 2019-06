El extraño animal críptido de Écija

En muchas ocasiones el misterio suele presentarse al investigador de forma inesperada, casi sin saber cómo nos vemos envueltos en una nueva aventura que nos lleva a buscar los imposible en nuestra tierra o más allá de nuestras fronteras.

Casas encantadas, OVNIs, seres imposibles o animales que no deberían existir, todo eso y más engloba aquello que llamamos «misterio» y que subyuga a todo aquel que lo investiga desde el rigor y la objetividad.

Uno de esos casos me llegó por correo electrónico el pasado 16 de junio y fue el hilo conductor de realizar las gestiones oportunas y pesquisas necesarias.

Sucedió en la provincia de Sevilla, en la ciudad de las once torres, en Écija, hace más de medio siglo, pero aún despierta mil y una preguntas que están sin responder y que constituye todo un misterio.

Mi informante, Peter Ehret, me escribía un correo electrónico en el que me decía:

Estimado José Manuel Bautista: Me llamo Peter Ehret y trabajo voluntariamente como autor que escribe sobre curiosidades locales. En este contexto, me topé con una historia sobre una criatura desconocida avistada en el río de Écija en los años 50 del último siglo.

Así Peter me indicaba que en 1955, en el mes de noviembre, se pudo ver en el río Genil un extraño animal del que, incluso, escribieron diarios de la talla de ABC. Informaciones de la Agencia Cifra en las cuales se relataba el misterioso encuentro con el no menos misterioso animal:

Se han hecho algunos disparos sobre él, pero no ha podido ser capturado, pues inmediatamente se sumerge en el agua y allí permanece escondido hasta que pasa el peligro, momento que él averigua, con un gran instinto. El animal es totalmente desconocido en estos parajes. Se supone que pertenece a la raza Manati -Cifra.

Sobre ello encontramos un extenso artículo, al día siguiente, que escribió Torcuato Luca de Tena, tan vinculado al diario ABC.

El monstruo, testigo…

En Écija, junto al Genil, se ha descubierto un monstruo. Se les ha visto galopar con dos piernas solas por la ribera de huertas de los llanos del valle y se le ha visto sumergir su extraño cuerpo de foca rubia en las aguas del río. Pace hierbas como un caballo y bucea como una morsa; tiene cuernos como un buey y el hocico afilado como un galgo corredor. Tiene un inmenso rabo «largo y poblado» que causa el pánico a los horticultores, y cuando es perseguido se zambulle en el agua, donde -al decir de Cifra- permanece escondido hasta que pasa el peligro, «momento que él averigua con un gran instinto».

Añade la información, publicada en estas páginas, el viernes 25 de noviembre, que es totalmente desconocido en estos parajes y se supone que pertenece a la raza de los manatis...

Mis buenos amigos, Pedro Mártir, Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco López de Gómara, describieron allá por los albores del descubrimiento de América a un extraño mamífero, medio buey y medio pez, cuyo cuerpo exquisito dio mucho que hacer y que hablar a los moralistas de su tiempo, que no acertaban a discernir si en vigilia podía ingerirse o no; porque no sabían a ciencia cierta si las viandas de él extraídas eran carne o pescado...

