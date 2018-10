UNIVERSIDAD La facultad de Medicina de Sevilla se mantendrá en el campus de la Macarena La junta de la facultad decide seguir en su localización histórica y zanja las discusiones sobre un posible traslado al entorno del Virgen del Rocío

E. Barba

La facultad de Medicina no se mueve. Al menos, de momento. La junta de dicha facultad decidió hace varios días mediante una votación (con 45 votos a favor, 33 en contra y tres abstenciones), la ubicación que tendrá el edificio de las nuevas aulas de Medicina en Sevilla: el campus Macarena. Esto es, en la misma zona donde está y ha estado siempre, quedando así amortiguados los intentos desde algunos sectores por trasladar este complejo al entorno el hospital Virgen del Rocío. Se trata de una discusión que lleva varios años sobre la mesa y que sólo quedó orillada momentáneamente durante la crisis económica por la imposibilidad de ejecutar una operación urbanística de la envergadura de la que hipotéticamente iba a desarrollarse. No eran tiempos para eso, pero la recuperación económica y las nuevas opciones de créditos bancarios han traído de nuevo el tema a la agenda de la facultad donde se forjan los futuros médicos.

Después de una larga reunión y una votación que se consideró desde su convocatoria como «vinculante», el máximo órgano de decisión de la facultad se decantó por mantener su localización histórica, junto al hospital universitario Virgen Macarena. Será allí, en dicha zona, donde se levanten también las nuevas instalaciones cuando proceda, pero no habrá cambio a otro sector de la ciudad.

El rector de la Universidad de Sevilla decidió que fuera la propia Facultad de Medicina la que eligiera el campus adecuado para su nueva sede, aunque desde el ámbito de los profesores se venía denunciando el intento desde la órbita política de trasladar la facultad a toda costa al entorno del Virgen del Rocío, un movimiento «instigado por la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud, el SAS», según una opinión muy extendida entre algunos responsables de la facultad. «Hay unas directrices políticas desde hace varios años y la influencia se ha dejado notar bastante en la facultad —explicaban a este periódico—.

De hecho, contaban con que la votación saldría adelante a su favor, pero no ha sido así porque los representantes de profesorado y alumnado no han respondido tal y como suponía más de uno y el plan para llevarse la facultad a una zona tan colmatada e incómoda como la del Virgen del Rocío se ha frustrado, sobre todo porque indicaron que se trataba de una votación de carácter vinculante. Esperemos que sea así de verdad y no se vuelva a plantear el traslado de Medicina».

Comisión técnica

Durante los últimos años se han venido barajando las dos alternativas de ubicación para la nueva sede universitaria: el campus Macarena, donde ahora está, o el campus del Virgen del Rocío, más anhelado desde la esfera política y del SAS. De hecho, hasta se había constituido una comisión técnica de la que formaba parte la Universidad de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y el SAS en la que se analizaron todas las opciones, entre las que estaban incluidas no sólo las dos principales sino también alternativas en terrenos junto a los hospitales de Valme e incluso en el Militar —que lleva años cerrado— por su proximidad con los de Valme y el Virgen del Rocío.

La ubicación que mayor fuerza tenía en todo este plan que se había puesto sobre la mesa la constituía una parcela entre el hospital Virgen del Rocío y el Polígono Sur, al otro lado de las vías del tren, un espacio que había generado bastantes recelos entre los profesores de la facultad no sólo por el hecho en sí de tener que cambiar de ubicación sino por no resultar adecuada ni cómoda la que se apuntaba. Finalmente, la votación fue favorable para los intereses de quienes no querían que se produjese el traslado de la facultad de norte a sur de la ciudad.