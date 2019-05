Día Internacional de la Familia La familia, el primer lugar donde se fomenta la colaboración Varias familias sevillanas comparten con los lectores sus experiencias e inquietudes ante los principales retos que se presentan en el siglo XXI

La Real Academia Española define Familia como el «grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas». A lo largo de la historia, y particularmente en el siglo XXI, el concepto de familia se ha ido ampliando para abarcar diversas posibilidades que siguen siendo fiel a la definición del diccionario. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), ya definía a la familia como «elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado». Lo que no hay duda es que independientemente del modelo de familia en el que hayamos crecido —que en nuestros días puede ser muy variado—, esta se convierte en nuestra primera referencia a la hora de analizar comportamientos humanos en cuanto a hábitos de colaboración, ayuda y generosidad se refiere.

Tres generaciones

MªÁngeles con su madre e hija - ABC

Mari Ángeles Díaz vive con su madre y su hija. Su madre enviudó hace once años y tras su separación regresó al hogar materno. «Mi madre tiene cierta edad y vive con nosotros. Lo mejor de esta situación es «el cariño y las risas», pero asegura que también hay momentos «no tan buenos» como sería a veces «el llegar a fin de mes». «Mi hermano también está siempre cerca y colabora siempre que puede, porque trabaja en el mismo edificio. Afortunadamente entre todos hasta ahora nos hemos ido apoyando y seguimos siempre adelante», afirma.

Para Carlos F. Pickman de Vasconcellos y Mercedes Sánchez-Trillo la familia es «el vínculo que une a personas individuales y las convierte en una piña, el apoyo en los malos momentos y la carcajada en los buenos». La madre de Mercedes tiene una enfermedad medular y fue a vivir con ellos cuando «vimos que ya era mayor para vivir sola». «En la casa todos colaboran, incluso mi madre», añade. La familia perfecta para ellos es aquella en la que «todos sus miembros son sinceros sin miedo a enfadarse y puede hablarse con claridad para llegar a un consenso», afirma. Ahora también viven con ellos su hija con su marido, que acaban de casarse y esperan el fin de unas obras, aunque subraya que «una familia no sólo son padres e hijos, sino otros muchos miembros de sangre o políticos», añade. «En la sociedad en la que vivimos los abuelos son unos grandes olvidados y debemos recordar que sin su aportación nuestra familia no existiría como tal», concluye.

Tres generaciones de la familia Sánchez-Trillo - ABC

Unos 60.000 sevillanos

«La familia es el pilar fundamental de nuestras vidas. Es lo que hace que el mundo gire de manera adecuada porque es de donde cuelgan los valores o se definen las personas. Si una familia funciona y somos capaces de transmitir a nuestros hijos una buena educación conseguiremos que el día de mañana sean mejores personas y que el mundo funcione mejor. Sin familias el mundo no funcionaría de la misma manera», afirma Mercedes Molina, casada con Manolo Pumar desde 1985, madre de dos hijos y presidenta de la Asociación Autismo Sevilla.

«Distintos estudios han demostrado que en Sevilla y provincia, al ser la incidencia de uno de cada cien personas, puede haber 15.000 personas con trastornos del espectro autista. Si se tiene en cuenta el núcleo familiar y el impacto tan importante de este trastorno en las familias, hablamos de que habría 60.000 sevillanos afectados directamente por este trastorno». «Mi hijo Manolo, el segundo, fue diagnosticado con este trastorno y mi hija ha soportado admirablemente, sin ningún tipo de celos y enorme cariño hacia su hermano, que nuestra atención y la mayor parte de nuestro tiempo libre lo centrásemos en nuestro hijo Manolo». «Gracias a la Asociación tengo ahora ayuda y soporte», afirma Molina.

La Familia Fernández Román con sus dos hijos - ABC

La familia Fernández Román, también formada por cuatro miembros, entre los que está su hijo mayor de 14 años diagnosticado de trastorno de espectro autista (TEA) y a Carmen, su madre, lo que más le preocupa es «pensar que en un futuro mi hijo no pueda ser una persona independiente. Lo que intentamos es mantenernos más unidos que nunca como ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar», dice. Carmen Román confiesa que «no nos hemos sentido protegidos, de hecho tuve que dejar de trabajar y dejar a un lado mi carrera por no poder cubrir las necesidades que mis hijos tenían entonces. Fue una difícil decisión pero nos vimos abocados a tomarla», dice.

Pedro de la Cruz Flores está casado con Eva María Fernández hace 22 años y tienen dos hijos. Este padre de familia que vive en el Polígono Sur afirma que «se ayudan todo lo que pueden y desde el mayor hasta el más pequeño, todos ponen su granito de arena en el día a día de la casa. Somos ricos en cariño, compresión, amor y amistad», afirma este trabajador de la Fundación Alalá que realiza funciones de mediador con las familias del barrio.

Pedro de la Cruz Flores y Eva María Fernández con sus hijos - ABC

Enfermedad

Rosa María Torres y Enrique Sánchez tienen dos hijos pequeños y están juntos desde hace 13 años. «A mi marido le diagnosticaron un tumor en la pelvis y a consecuencia de ello llevamos desde hace un año pasándolo regular», asegura esta enfermera para quien la familia es «un conjunto de personas que conviven, se quieren y se cuidan diariamente». Desde que comenzó la enfermedad tuvo que pedir una excedencia en el trabajo para poder sacar adelante a su familia. «Mis hijos físicamente más que ayudar me dan trabajo porque son muy pequeños, pero emocionalmente a la vez me han dado mucha fuerza. No podemos hundirnos porque hay que luchar por ellos. Me han ayudado mucho psicológicamente», dice.

«No soy creyente, aunque en casa me inculcaron grandes valores. He salvado esta situación gracias a la familia, que nos ha ayudado mucho. Así llevamos desde el verano». «La fuerza la sacas. Soy enfermera vocacional, mi instinto es cuidar y me cogió relativamente fuerte. Si tienes dos niños pequeños y un marido que cuidar sacas las fuerzas de donde sea. Somos una familia muy unida y positiva también», añade.

Pilar Álvarez y Carlos Rosa junto a sus dos hijos - ABC

Para la Familia Rosa Álvarez, «hace justo 26 meses que luchamos con una durísima enfermedad como es la Leucemia de nuestro primogénito; llevamos 26 meses cabalgando entre nuestro hogar y el hospital. Pasamos largas temporadas fuera de casa, nuestro último ingreso fue de 35 días. Cuando esta desgracia entra en una familia, es duro, muy duro, te llevas días abandonando completamente tu vida: tus otros hijos, tu casa, tu pareja... ahí es cuando entra el factor familia; intentamos almorzar y cenar los 4 juntos en el hospital (solemos tener una habitación individual), procuramos seguir con nuestra “rutina”, esa bendita rutina que tanto añoramos, colegio, trabajo, extra escolares, reuniones, casa, cumpleaños de los compis...», afirma Pilar Álvarez

«No. Hay familias maravillosas, cada una en su forma, con situaciones diferentes y muy difíciles en muchos de los casos, y sin embargo, siguen unidas, y se regalan cada día una sonrisa, para levantarse el ánimo los unos a los otros. Desde el primer momento en que lo vi, supe que formaríamos una gran familia. Han pasado 24 años y puedo decir, que no me equivoqué», añade.

La familia de C. A. A. está compuesta por su marido, cinco hijas, un perro guía y ella misma. El matrimonio tiene una alta discapacidad que supera el 80%, ella es invidente y su marido utiliza una silla de ruedas para desplazarse. «La colaboración familiar en mi casa es parecido a una cooperativa. Todo llevamos a cabo lo que no corresponden y todos tienen unas obligaciones diarias para que a medida que vayan creciendo vayan siendo más autosuficiente». «Actuamos y funcionamos como una unidad. Somos todos una unidad y nos preocupamos de todos y cada uno de nosotros», afirma quien «no se podría imaginar una vida familiar sin amor. En nuestra familia lo celebramos todo», añade.

Familias numerosas

Para María Gil-Delgado y Álvaro de Miguel, padres de ocho hijos, «la familia es el lugar donde cada individuo se desarrolla como persona, donde si hay amor los hijo aprenden a crecer en generosidad, paciencia, fortaleza, tolerancia, donde mejor te conocen y te ayudan a dar lo mejor de ti mismo, donde siempre puedes pedir ayuda cuando hay dificultades y donde se aprende a amar», dicen. Desde el mes de septiembre se desplazaron con sus hijos a Irlanda para «que los hijos aprendan un idioma que les pueda ayudar en su futuro laboral, aprender otras culturas y valorar las cosas buenas que dejaron en Sevilla», afirma. «Lo mejor de compartir en familia es la alegría de estar siempre acompañados de gente que te quiere y aprender a ayudarnos los unos a los otros; y lo peor es que hay pocas ocasiones para el silencio y la soledad», afirma. «En casa todos ayudamos, aunque a veces cuesta. Cada uno recoge su ropa, los mayores hacen su cama, hay turnos para tirar la basura, para poner y quitar la mesa o para hacer los termos del día siguiente».

«La familia perfecta no existe. En todas creo que hay dificultades. Pero la mejor familia es aquella en la que te sientes querida y acompañada en todo momento. Hoy en día creo que los medios de comunicación no dedican tiempo a potenciar los aspectos positivos de la familia, cuando pienso que es en la familia donde se aprende los valores que luego se reflejarán en la sociedad», añade.

Familia Muñoz García de Alvear - ABC

La Familia Muñoz García de Alvear está formada por ocho miembros, y tienen «la gran suerte de poder estar con nuestros padres durante las vacaciones y muchos fines de semana. En verano además, compartimos este tiempo con la hermana de mi padre, que es viuda y tiene 95 años». «Nuestros padres se van haciendo mayores y esto lo han vivido los niños junto a nosotros. Han visto como sus abuelos han enfermado y hemos cambiado la rutina diaria para poder acompañarles más y mejor. Para nosotros es lo más natural y una grandísima oportunidad para todos el poder dedicarte al otro». Ello «te ayuda a ser menos egoísta, a organizarte no siendo tú mismo el centro, a aprovechar el tiempo que tienes al máximo, a disfrutar de cada oportunidad de estar con ellos». Quien lo afirma es Blanca García de Alvear, madre de seis hijos que forma parte de «una familia muy normal que lucha por facilitar la vida al otro, hacerle feliz… eso sí, estamos llenos de defectos diarios y momentos de más o menos disposición a ayudar. No somos una familia idílica. Es verdad que da gusto como los mayores se encargan de los pequeños, cada uno tiene a “su protegido”, como nos ayudan con los momentos que debemos acompañar a las abuelas, incluso a nosotros». «Creemos que la clave es hacer ver a la sociedad que el que aporta hijos es un héroe, no un loco. Un héroe necesario si queremos que nuestro país siga adelante en esta sociedad del bienestar en la que ya estamos inmersos y donde parece ser que pensar en el otro no está admitido o bien visto», añade. Sus hijos también colaboran, «preferimos privarnos de muchas comodidades para dar a nuestros hijos la oportunidad de vivir lo que nosotros pudimos vivir de pequeños. Anteponemos la familia ante otros planes. Es difícil a veces elegir pero la satisfacción es tan grande», dice.

dDibujo realizado por uno de los hijos de la familia García Sánchez-Osorio - ABC

Nuria Sánchez-Osorio y Ramón García tienen cuatro hijos, la más pequeña tiene un año y medio, «teníamos a Buba, nuestro perro durante 15 años que era uno más de la familia y murió el año pasado. Fue un drama en casa», dice. «Tener un hijo con 45 años no es lo mismo que con 32; sobre todo si es el cuarto. La llegada de Nuria nos cambió la vida y la realidad es que sigue cambiándolo todo…. Pero hizo que nuestros hijos se responsabilizaran, ahora ayudan y participan en las tareas de la casa. En definitiva nos ha unido más como familia», concluye.