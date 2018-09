Una familia de Sevilla denuncia la ocupación de su piso de Chipiona por una vecina que tiene otra casa La denunciada reside en una de las dos viviendas de una finca que habría tomado a la fuerza

Silvia Tubio

@latubio Sevilla Actualizado: 04/09/2018 07:07h

Los propietarios de un piso en Chipiona van a sentar en el banquillo a una vecina de esta localidad gaditana y a una de sus hijas por ocupar su casa que disfrutaban hasta hace poco en las vacaciones de verano. Este caso difiere de otras ocupaciones denunciadas, como la que destapó recientemente ABC y que afectó a una procuradora de Sevilla. La gran diferencias es que los denunciados sí tienen una vivienda en propiedad, un techo donde vivir. Pero han decidido quedarse con una finca completa, incluida la casa de la familia sevillana, con un simple gesto: cambiando la cerradura del portal de entrada.

Esta historia arranca el año pasado, cuando los propietarios de una vivienda, situada en la primera planta de un inmueble de dos pisos del Casco Antiguo de Chipiona, decidieron ponerla a la venta. «Mi abuela había fallecido y habíamos dejado de ir. Pensamos que lo mejor era venderla», relata Francisco Javier Delgado, uno de los nietos de la dueña, ya fallecida, e hijo de uno de los herederos.

La venta la delegaron en una agencia inmobiliaria, cuyos trabajadores fueron los que dieron la voz de alerta a sus clientes de lo que estaba ocurriendo con su casa. La dueña del piso situado en la planta baja de la finca estaba tratando de ahuyentar a los posibles compradores. «Cuando veía a los de la inmobiliaria, se acercaba a ellos y les decía que la vivienda no tiene escrituras, que no pagábamos la comunidad». Francisco Javier muestra a este periódico el documento oficial que acredita que sus abuelos adquirieron el piso en 1976; unas escrituras que están incorporadas en el procedimiento.

La okupa habría estado ahuyentando a posibles compradores del inmueble en litigio hasta que cambió la cerradura del portal

Los métodos para dejar sin compradores potenciales no cesaron, prosigue en su denuncia este vecino de Castilleja de la Cuesta, «y lo siguiente fue colocar carteles diciendo que en el piso había averías, que no tenía papeles y que además poseía cargas cuando nada de eso es cierto».

Un informe remitido por la agencia inmobiliaria y que también consta en la causa, que será juzgada en las próximas semanas, señala que los agentes sólo habían podido enseñar la vivienda en dos ocasiones y en todas las visitas se habían encontrado con la vecina del bajo tratando de disuadir a los compradores.

No poder entrar en tu casa

La finca está compuesta de dos pisos y una terraza-lavadero. Ambas viviendas comparten la puerta de entrada y el trozo de pasillo que comunica con las escaleras que lleva a la casa, ahora en litigio. En enero, cuando los agentes intentaron acceder a la casa, comprobaron que las llaves ya no abrían la cerradura del portal.

Francisco Javier Delgado viajó a Chipiona tras recibir el aviso de la inmobiliaria y llamó por teléfono a la vecina del bajo, quien le confirmó que había ocupado su casa. «Me dijo que ésa ya no era mi casa, que ya había otra persona en ella. No me podía creer lo que estaba oyendo. Lamento no haber podido grabar la conversación».

A partir de esa conversación, los propietarios de la vivienda ocupada se pusieron en manos de un abogado y presentaron una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Su letrado les ha confirmado que en su casa está viviendo la vecina del bajo, una hija y su nieta. Algo que ha podido observar desde el exterior. «La he visto a ella, sentada en el mismo sitio donde se ponía mi abuela. Es increíble que esto nos esté sucediendo».

Los denunciantes no entienden qué ha podido ocurrir. Siempre habían mantenido una buena relación con la madre y abuela de las denunciadas. Pero todo se torció, señala Francisco Javier, cuando la antigua propietaria murió y a su piso llegó una hija. Ahora esta familia tiene que esperar a la decisión de un juez para recuperar su vivienda.