Tommaso Cogato: «Me fascinan los sevillanos pero les cuesta salir de su loseta»

A Tommaso Cogato (Vicenzo, 1981) lo recuerda el público sevillano por su brillante actuación como solista en el teatro de la Maestranza durante el segundo concierto de abono de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) de la última temporada. Este joven pianista italiano, que ha ganado concursos musicales en medio mundo, lleva diez años en la ciudad a la que se vino a vivir desde Estados Unidos, fascinado por su belleza, su clima y su gente. Su primer contacto con la música fue con el piano de cola de su vecina. «Sólo tenía 6 años y empecé a estudiar con 9. Mis primeros profesores no fueron muy buenos, pero luego encontré buenos docentes. Tener un buen maestro es fundamental», dice.

¿Cómo acabó viviendo en Sevilla?

Yo estaba estudiando en Estados Unidos con Joaquín Achúcarro, uno de los mejores pianistas del mundo. Gané un concurso en El Ferrol y como premio gané la posibilidad de dar un concierto en Sevilla.

Lo dio y se quedó...

Sí. La ciudad me encantó y un gruplo de pianistas vimos que había posibilidad de aportar algo a la educación musical de la ciudad. Era en 2008, en plena crisis, pero me arriesgué y decidí dejar los Estados Unidos y mudarme a Sevilla.

¿Se equivocó?

No, porque llevo 10 años aquí y estoy muy feliz.

¿Hay muchas cosas en común entre los italianos y los sevillanos?

Hay una forma de vivir mediterránea que es común entre Sevilla y el sur de Italia. Hay mucha afinidad no sólo climática sino emocional. El norte es diferente, como sucede con el norte de España. Yo aquí no es que me sienta como en Italia pero en Sevilla me siento en casa.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la ciudad?

Al principio, la belleza y el clima. Y, sobre todo, la calidad de la vida y de la gente. Me fascinó mucho la tradición. En fin, todo lo que a un extranjero le impacta al principio de Sevilla. Todos los turistas que conozco se quedarían a vivir aquí, si no vienen en esta época, claro, con 40 grados a la sombra.

¿A qué tradiciones se refiere?

A todas, en general, y especialmente, la Semana Santa y el patrimonio. Es bonito cómo hacen todo los sevillanos, cómo heredan de sus padres y ellos de los suyos esta forma de vivir la ciudad.

Tras esa fascinación inicial, ¿qué impresión se llevó cuando fue conociendo mejor la ciudad y sus habitantes?

A medida que vas viviendo aquí, junto a esa fascinación por las tradiciones, descubres los límites de la ciudad y las resistencias de los sevillanos a cambiar cosas. La idea que tienen, muy respetable, por cierto, es que todo se ha hecho siempre así y por qué vamos a cambiar. Hay cierta hostilidad cuando alguien llega con ganas de cambiar algunas cosas. Creo que a los sevillanos les cuesta mucho salir de su zona de confort. Yo le llamo salir de su loseta, aunque hay de todo. No quieren sacrificar su calidad de vida.

¿Hay dos Sevillas, una inmovilista como la que describe, y otra más dinámica y permeable a los cambios?

Yo creo que se pueden hacer cambios sin perder lo bonito de las tradiciones sevillanas y creo que, en efecto, hay esas dos Sevillas. En mi opinión, esa Sevilla más dinámica está ganando peso en los últimos tiempos y la ciudad, aunque lentamente, está afrontando algunos cambios. Me refiero sobre todo al tema musical, que es el que más domino.

Sevilla se ha puesto de moda en todo el mundo. The New York Times, Lonely Planet y los usuarios de TripAdvisor caen fascinados con los monumentos,la Plaza de España e, incluso, con la Velá de Triana. ¿El auge del turismo extranjero tiene algo que ver con ese mayor dimamismo de una parte de la sociedad sevillana?

Sí, creo que la ola turística está resultando muy positiva para la ciudad y que la está en cierto modo transformando y abriendo la ciudad a otras cosas que sin esa influencia tardarían más en hacerse. Creo que estamos ante una gran oportunidad.

¿Sevilla se puede vender al turista más cultivado y cosmopolita como una gran ciudad musical?

Desde luego que sí. Sevilla tiene un gran potencial musical porque es una ciudad donde se ambientaron más de 120 óperas y podría convertirse en una referencia musical europea, un poco como Salzburgo, la capital musical por excelencia. Creo incluso que se podrían llegar a representar dos óperas al día en el teatro Maestranza o en otros lugares y estoy convencido de que los turistas vendrían para verlas.

Se ha hablado otras veces con cierta grandilocuencia de Sevilla como ciudad musical, pero no se ha avanzado mucho en esa idea o proyecto durante la última década.

La crisis ha parado muchas cosas y ha restado muchos recursos a la cultura y al teatro Maestranza y la Sinfónica, pero creo que es el momento de retomarlo. Está demostrado, además, que cada euro que se invierte en proyectos culturales puede generar un retorno de otros cinco euros.

El público de Sevilla

Usted es italiano y sabe cómo se las gasta con sus artistas el público de la Scala de Milán si no les gusta lo que hacen.

Es cierto que hay abucheos y muchas protestas si las cosas no salen como ellos esperan. Hay mucha tradición de ópera en Italia, una tradición de siglos, y eso es lo que le hace ser tan exigente. Pasa igual que con los toros en España.

Es famoso el silencio de la plaza de la Maestranza cuando el torero no cumple las expectativas del público. En el teatro de la Maestranza nunca he visto abuchear a nadie, salvo un día que los músicos hicieron huelga. Y el abucheo duró poco.

En el teatro Maestranza no hay un silencio como el que dice de la plaza de toros porque el público está acostumbrado a aplaudir y el aplauso llamémosle mecánico está garantizado. Siempre te va a aplaudir, pero no lo hace de la misma manera si le gusta mucho o no lo que ha visto o escuchado. Aplaudir para el sevillano es una forma de mostrar su educación y su respeto al esfuerzo del músico, pero cuando se transmite emoción de verdad el aplauso es mucho más fuerte.

¿Por esa razón les encanta a todos los artistas actuar en Sevilla, por lo agradecido que es su público?

Creo que sí, aunque la ciudad tiene un peso musical contrastado. La temporada de la Sinfónica es muy importante y prestigiosa.