Feria del Libro Antiguo Fernando Iwasaki reivindica el libro antiguo en su pregón inaugural Hasta el 9 de diciembre se celebra la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Nueva de Sevilla

El escritor Fernando Iwasaki ofreció ayer el pregón inaugural de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, con una visión futurista sobre el «antiguo» libro. Durante el acto, que se celebró en la sede del Círculo Mercantil e Industrial, Iwasaki quiso dedicar las primeras palabras a sus primeros libros, que «fueron todos antiguos porque eran los libros que habían sido de mi madre cuando era chica», dijo. Durante su discurso señaló que le había «parecido más honesto comenzar este pregón evocando los libros viejos que me hicieron lector nuevo».

Libros antiguos, diccionarios y obras de Constancio C. Vigil, Roy Rockwood, Julio César Croce, Eduardo Chirinos, pasando por «todos los clásicos juveniles de la colección Robin Hood» se incluyeron en su pregón, antes de esbozar su «teoría conspiranoide sobre el apocalipsis de los libros», dijo.

Para ello repasó novelas y autores apocalípticos, empezando por «Veinte mil leguas de viaje submarino», «Un mundo feliz», «1984», «El planteta de los simios», «Blade Runner», hasta llegar a las ficciones post-apocalípticas que triunfan ahora mismo en todos los formatos audiovisuales; es decir, en series, películas y juegos para ordenadores y videoconsolas», señaló.

«El fin del mundo zombi dejaría sin fundamento al primer versículo del Apocalipsis —“Bienaventurado el que lee”— pues aunque el zombi tiene condición humana jamás desarrollará la condición de humanitas», apuntó antes de acabar su dircurso señalando que «siempre me ha parecido pasmarota la pregunta por el libro que me llevaría a una isla desierta, pero es curioso que nadie quiera saber qué libro nos gustaría leer durante el final de los tiempos. Cuando Borges se divorció de su primera mujer sólo se llevó la Enciclopædia Britannica y cuando reviente la traca del apocalipsis a mí me haría ilusión pertrecharme con el Diccionario de mi padre. Un libro antiguo poblado por palabras antiguas y donde tampoco encontraríamos sustantivos extraños como «cíborg», «mutante» o «zombi», esas criaturas distópicas que sin duda destruirán la Tierra, porque nunca tendrán la oportunidad de saber que sólo leyendo alcanzarían la bienaventuranza».

