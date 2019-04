Fernando Mellet se queda sin abogado justo antes de entrar en prisión Su letrado, José Manuel Carrión, ha renunciado a su defensa «al haberse roto la confianza»

El abogado que ha asistido a Fernando Mellet en todas sus causas judiciales desde que saltó el escándalo de Mercasevilla, José Manuel Carrión, ha renunciado a la defensa de su cliente justo después de que la Audiencia haya ordenado su ingreso en prisión tras calificarlo, además, como una «persona peligrosa». José Manuel Carrión ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia «al ejercicio de la representación y defensa» de Fernando Mellet «al haberse roto la confianza de la relación entre abogado y cliente». Junto con Carrión, también ha renunciado a seguir asistiendo al exdirector de Mercasevilla su procurador, Juan Antonio Moreno.

Amos profesionales solicitan al juzgado que «ponga en conocimiento del hasta ahora representado la expresada a fin de que designe nueva representación y defensa jurídica a fin de no perjudicar el ejercicio de sus derechos» y aclaran que «se dejan reservados las acciones y los derechos correspondientes a honorarios devengados y no percibidos no siendo esta la causa de la renuncia efectuada».

Esta ruptura se produce después de casi una década de relación jurídica entre ambos, ya que Mellet contrató a Carrión en la fase de instrucción de la causa del cohecho relativa a la grabación en la que solicitaba 450.000 euros de mordida a los empresarios de La Raza a cambio de una adjudicación en la lonja pública. Al comienzo de la instrucción, el director del mercado contrató al penalista José Manuel Sánchez del Águila, pero éste pronto abondonó su defensa, que quedó en manos de José Manuel Carrión.

En el caso del cohecho, Mellet fue condenado a pagar una multa 600.000 euros, una cantidad que no ha podido abonar, por lo que la Sección Tercera de la Audiencia ha ordenado su ingreso en prisión a pesar de que el exdirector de Mercasevilla había solicitado al tribunal la suspensión de la ejecución de la pena por insolvencia, a lo que se opuso la Fiscalía alegando que «no es merecedor de la concesión del beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta de 286 días de prisión, como responsabilidad personal subsidiaria del impago parcial de la multa pendiente de pago por un total de 478.108,27euros de los 600.000 euros fijado en sentencia».

Mellet, que también ha sido condenado a dos años de cárcel en la rama del delito societario, no ha conseguido la indulgencia de la Audiencia, que además asegura que «nos encontramos ante una persona peligrosa». Ahora, además, no tiene abogado.