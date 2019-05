Pedro Ybarra Bores Sevilla Actualizado: 31/05/2019 15:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una pareja de sevillana decidió el pasado mes de septiembre que se casarían en la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad el sábado, 1 de junio de 2019, porque «les gustaba la iglesia y el día». Nada presagiaba que unos meses después se eligiera la capital andaluza para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas, y mucho menos que el desfile principal se desarrollase a la misma hora por el paseo Colón, una de las arterias principales de la ciudad paralela a la calle Temprado, lugar en el que se encuentra dicho templo.

La boda se celebrará a media mañana, por lo que para la planificación los novios han tenido «todos» los problemas «infinitos», afirman. «Nunca pensamos que nuestra boda pudiera convertirse en algo tan complicado desde que nos enteramos de la coincidencia con el Día de las Fuerzas Armadas a través de los medios de comunicación», afirma el novio. «A esta hora del viernes todavía no tenemos certeza de que el autobús de recogida de invitados pueda acceder a Palos de la Frontera para recoger a los invitados, lugar que nos sugirieron el jueves».

El principal problema son los accesos, «ya que solo nos han autorizado dos vehículos (el vehículo del novio y el de la novia) y no tenemos la certeza de que el coche que aparquemos en la puerta de la iglesia lo pueda retirar la grua, porque en principio no se puede aparcar».

En Movilidad del Ayuntamiento nos han indicado las calles por las que entrar y salir de la iglesia, el único problema es que no aseguran que haya un militar en esa esquina que diga que no se pueda pasar. Es el único problema porque la verdad es que la respuesta del servicio de Movilidad a todas las preguntas que les hemos formulado ha sido magnífica», dice el novio.

Familiares mayores

«Movilidad me nos ha ofrecido el itinerario a seguir para entrar y salir, pero el problema es que en la puerta de la iglesia hay un cartel que dice que no se puede aparcar y que se lo puede llevar la grúa...» Nuestros familiares mayores seguramente no puedan ir a la ceremonia porque «realmente no sabemos desde donde tendrían que ir andando y muchos no pueden caminar un kilómetro de distancia ni nada parecido.

Las flores, los músicos... «todavía estaban viendo cómo iban a llevar un piano que tenían que traer, porque no tienen certeza de que puedan llegar con un taxi y descargarlo. La novia tampoco se podrá retrasar, «porque todo hay que organizarlo con más previsión. El sacerdote lo tengo que recoger en mi coche desde otra iglesia, porque es el único que está autorizado y llegará a la iglesia en el coche del novio», afirma el novio

A las 12 horas del día 1 de junio arranca en la confluencia de las calles Torneo y Arjona el gran desfile militar que constituye el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. El recorrido estará vallado y el público podrá seguirlo a pie de calle. Por motivos de seguridad habrá cortes al tráfico rodado por lo que se recomienda el uso del transporte público para llegar a cualquier punto del recorrido.

El itinerario acaba en el Costurero de la Reina. La tribuna donde estarán los Reyes de España se ubicará frente a la Real Maestranza. Allí estarán también las autoridades civiles y militares. Será el punto donde la seguridad será más visible.