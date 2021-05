El Gobierno central da a Sevilla una subvención de 19 millones para llevar el tranvía a Nervión El ministerio de Transición Ecológica libera estos fondos con los que se financia el 80% del proyecto

La ampliación del tranvía de Sevilla hasta Nervión ha logrado al fin la financiación necesaria para licitar la obra. El proyecto estrella de Juan Espadas recibe el impulso definitivo en forma de subvención directa del Ministerio de Transición Ecológica que permitirá financiar el 80 por ciento de la ejecución de la obra. La titular del departamento, Teresa Ribera, ha anunciado personalmente esta concesión de 19,6 millones de euros durante una visita institucional al Ayuntamiento, la segunda de un ministro en menos de un mes desde que la dirección nacional del partido desvelara su preferencia por el alcalde sevillano para sustituir a Susana Díaz al frente de la secretaría general del PSOE en Andalucía.

Esta financiación, procedente de un programa de fondos europeos que gestiona el departamento de Ribera, era el paso definitivo para avanzar con la infraestructura, que forma parte de un desarrollo mucho más amplio, incluyendo la construcción de dos grandes corredores verdes y el reemplazo de los sistemas de abastecimiento y recogida de aguas pluviales. La inversión ronda en conjunto los 48 millones de euros aproximadamente, de los que 25 se destinarán a la ampliación del trazado del tranvía hasta la avenida Luis de Morales, otros 13 millones correrán por cuenta de la empresa pública Emasesa para toda la reforma en el subsuelo para un mejor aprovechamiento del agua y diez más para la compra de los vehículos del servicio que más adelante se extenderá hasta la estación de Santa Justa.

Durante su intervención, la ministra ha recalcado que se trata de «una apuesta por la mejora de la calidad del aire con un modelo sostenible de movilidad», una iniciativa que va en concordancia con las que se llevan a cabo en todas las grandes ciudades. Por eso considera «simbólico» este apoyo al proyecto que el regidor lleva promoviendo desde el anterior mandato y con el que le pondrá el broche a este segundo.

La intención es que las tres grandes obras -construcción del trazado, creación de los corredores verdes e instalación de las nuevas vías pluviales- estén adjudicadas antes de final de este año con miras a que los trabajos concluyan en el otoño de 2023. «Serían dos años de actuación para transformar una zona muy amplia de la ciudad», ha señalado Espadas, que lo ha definido como «un gran paseo peatonal con espacio para el ciudadano y con la movilidad sostenible como protagonista». Estos corredores vegetales se extenderán por las vías de servicio de las avenidas San Francisco Javier y Luis de Morales, donde se perderán loscarriles adyascentes y las zonas de aparcamiento.

En el centro se creará un bulevar sobre el que rodará el tranvía, que amplía su recorrido hasta el límite con Kansas City, y a ambos lados del mismo se mantendrán los dos carriles para el tráfico de vehículos. «Junto con la mejora en la calidad ambiental se busca una reducción de ese efecto de islas de calor que provoca el asfalto sustituyéndolo por zonas verdes», ha señalado Espadas.

Sin alternativa para el aparcamiento

Lo que no ha logrado explicar es cómo se va a compensar la reducción de aparcamiento en superficie, pues no se ha propuesto alternativa alguna con un parking subterráneo. De hecho, el regidor ha confirmado que «si un proyecto de este tipo puede afectar a los plazos o al desarrollo previsto no se tendrá en cuenta». En este sentido, ha insistido en que «la Delegación de Movilidad ya estudia fórmulas como nuevas áreas de zona azul para favorecer la rotación de vehículos estacionados en esta parte».

El siguiente paso para continuar con la transformación de las principales arterias de Nervión será la reunión de la Junta de Gobierno local en la que se aceptará la subvención del Ministerio de Transición Ecológica y la redacción del contrato de licitación de las tres obras que se harán a la par.