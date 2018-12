El Gobierno quiere que el Ayuntamiento de Sevilla asuma el puente de la Barqueta En la negociación del Centro Marqués de Contadero exige que Sevilla se haga cargo del mantenimiento de otros bienes

Alberto García Reyes

La relación puede sonar rocambolesca, pero es la que se plantea ahora mismo en la negociación entre Patrimonio del Estado y el Ayuntamiento: si Espadas quiere que se firme la cesión definitiva del Centro Marqués de Contadero a la ciudad de Sevilla, el gobierno local tendrá que asumir la gestión de otros bienes de titularidad estatal, principalmente el puente de la Barqueta. Es decir, para que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo su propuesta de centro turístico en los bajos de Marqués de Contadero después de una inversión de cinco millones de euros en la obra tendrá que responsabilizarse también del mantenimiento de este puente, entre otros bienes estatales, de los que el Ministerio de Hacienda quiere desprenderse para evitar los costes de conservación que le genera.

El acuerdo está bastante avanzado y la previsión por ambas partes es que en los próximos meses la Barqueta pase a ser de titularidad municipal y, como consecuencia, el Ayuntamiento pueda licitar los contenidos de Marqués de Contadero, ya que Patrimonio ha vinculado ambas cosas. La situación, no obstante, es bastante comprometida para el gobierno de Juan Espadas, ya que se ha visto obligado a alcanzar este acuerdo porque se encontró con la sorpresa de que Marqués de Contadero no era de su propiedad, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a pesar de que a través del Plan Turístico el Ayuntamiento había sufragado el coste de la obra porque durante este proceso nadie comprobó los títulos de propiedad. El problema se detectó cuando la Delegación de Turismo quiso sacar a licitación la ocupación del espacio y no pudo hacerlo porque la concesión del Estado termina dentro de dos años, por lo que nadie está dispuesto a afrontar una inversión ahí sin tener la seguridad de que podrá amortizarla.

El Centro Marqués de Contadero tiene dos grandes alas construidas en bruto porque la intención municipal era que una de ellas se dedicara a Centro de Interpretación de la Tapa, con la gestión de la Asociación de Hosteleros, y la otra a espacio flamenco. En ambos casos, el adjudicatario tendrá que hacer una obra de acondicionamiento que supera el millón de euros, por lo que los licitadores reclaman una concesión larga que permita sacar rendimiento a su inversión. Pero si Patrimonio reclama dentro de dos años el edificio no habrá más remedio que devolvérselo anulando todos los acuerdos de cesión.

Ante esta situación, el delegado del ramo, Antonio Muñoz, se vio obligado a dialogar con los responsables del Ministerio de Hacienda hace dos años, cuando aún quedaban cuatro para la caducidad del convenio entre ambas partes, para conseguir una prórroga o incluso la cesión definitiva. Los primeros contactos se produjeron con responsables del PP, que ya pusieron sobre la mesa su intención de incluir otros bienes en el acuerdo definitivo con el Ayuntamiento. Con el cambio de Gobierno en Madrid, los nuevos responsables del PSOE han mantenido las exigencias. Y, según las fuentes consultadas por este periódico, el pacto está próximo a firmarse para desbloquear este edificio, que sólo tiene ocupada su parte central como oficinas del Consorcio de Turismo. Los otros 4.000 metros cuadrados están sin uso desde que la obra se terminó hace más de tres años. Y ese es el siguiente problema que tiene que afrontar el gobierno local, que ya tiene la confirmación oficial por parte de la Asociación de Hostelería de Sevilla de que renuncia al proyecto por falta de fondos para asumir esta iniciativa. Los hosteleros han estado en los últimos meses negociando con la Cámara de Comercio para repartirse el espacio y poner en marcha allí una escuela de hostelería, pero las conversaciones no han fructificado todavía, por lo que el Ayuntamiento está planteando ya otras alternativas de uso.

Hasta el momento, este edificio de 8.200 metros cuadrados en el que la administración pública ha invertido más de cinco millones de euros —se presupuestó en 4,3, pero luego hubo dos modificados del proyecto— tiene en uso sólo una cuarta parte. Las dos grandes alas laterales están vacías y en bruto porque antes de licitarlas, Turismo necesita garantizarse la titularidad. Propuestas de uso han llegado muchas al despacho de Antonio Muñoz, pero ninguna se ha podido tramitar hasta arreglar este problema, que ya está prácticamente resuelto: Patrimonio cede el «caramelo» de Marqués de Contadero y el «marrón» de la Barqueta.