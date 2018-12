Entrevista Goñi: «Es increíble que pegar a un profesor sea para la Junta un riesgo inherente a la profesión docente» La directora de la Escuela Infantil del Colegio Internacional San Francisco de Paula cree que se ha perdido el respeto a las ideas del otro y que «esto es muy peligroso»

Jesús Álvarez

Sevilla Actualizado: 30/12/2018 08:18h

La profesora y doctora en Química Maribel Goñi (Sevilla, 1933), lleva casi sesenta años en las aulas y dirige la Escuela Infantil del Colegio Internacional San Francisco de Paula en la que se empieza a enseñar a niños de 3 años inglés, francés y chino, idioma este último que ella aún no domina. Ha vivido en París, Washington y México D.F y pertenece a esa categoría de personas sin edad que dicen lo que piensan sin levantar nunca la voz.

A sus 85 años habrá visto de todo.

He tenido la suerte de poder estar en distintas ciudades de varios países y de llevar varias décadas dando clases. Y he visto cosas buenas y malas.

Empecemos por las malas

Se ha perdido el respeto, en general, entre las personas. Y se está perdiendo el respeto a las ideas del otro y eso es algo muy peligroso. En las aulas veo que se baja el nivel de exigencia y se trata de igualar por abajo.

En casi todos los rankings educativos los alumnos andaluces tienen menos formación en algunas materias que la media española, a su vez inferior a la de la media internacional.

Creo que esto tiene que ver con que la cultura del esfuerzo no es muy apreciada en Andalucía. Sé que esto puede sentar como un tiro a algunas personas pero se nota mucho la diferencia de preparación, en general, entre los alumnos andaluces y los de Madrid o del norte de España. Y sin una mejor formación es imposible que las cosas vayan mejor.

¿En qué lo nota?

Por ejemplo, en los idiomas. De Madrid para arriba el nivel educativo es mejor y las familias se preocupan más por la educación de sus hijos. El catalán, en general, se esfuerza más que el andaluz y está más preparado. Hay, por supuesto, muchas excepciones.

Esto que dice no es muy políticamente correcto.

Yo sólo doy mi opinión. Creo que es necesario reconocer las cosas para poder mejorarlas. Es necesario subir el nivel de exigencia para equipararnos con esas regiones. Y que tengamos la voluntad de realizar ese esfuerzo.

Las distintas reformas educativas no han aumentado precisamente el nivel de exigencia.

A mí me parece aberrante que se pueda pasar al siguiente curso con más de dos suspensos. Igualar por abajo para que haya más aprobados es una gran equivocación pero se sigue en esa línea. Cuando ven eso, hasta los más brillantes se dejan ir. Es una reacción natural que empobrece.

¿En su colegio no pasa?

Algunos padres dicen que exigimos mucho e incluso nos piden alguna vez que rebajemos el nivel, pero siempre les decimos que ese nivel es el mismo de siempre, que no lo hemos subido pero que tampoco vamos a bajarlo, como creo que ha ocurrido desgraciadamente en la enseñanza pública.

El fracaso escolar es casi del 30 por ciento en Andalucía, a pesar de esa menor exigencia. Y uno de cada tres alumnos repite algún curso durante la enseñanza obligatoria.

Aquí, en el colegio no suele repetir nadie. Creo que el último año sólo tuvimos uno que repitiera curso.

¿Los echan si no aprueban?

La inmensa mayoría de nuestros alumnos aprueba pero a a veces hacemos adaptaciones curriculares, si van mal.

¿Que baje el nivel general tiene que ver con que falte formación, en general, a los profesores?

En materia de idiomas, a los profesores se les exige un nivel de B2. Creo que es poco si queremos que nuestros alumnos salgan hablando inglés de colegios e intitutos. Haría falta al menos un C1. Aquí los alumnos salen con ese nivel.

Cuando su colegio empezó a enseñar inglés con 3 años les tacharon de locos.

Sí, pero se ha demostrado que no lo estábamos y que lo aprenden. Llegan aquí sin saber nada y empiezan a coger palabras muy pronto. Ahora hemos empezado a dar chino y es igual. A menudo subestimamos la capacidad de aprendizaje los niños.

Decía que las familias no le dan tanta importancia a la educación en Andalucía como las de Madrid y otras regiones de España. ¿Y los políticos?

Los políticos, tampoco. Ellos también son responsables de este menor nivel educativo. No recuerdo que ningún ministro o consejero de Educación se haya reunido nunca con los centros que funcionan mejor para tratar de ver por qué y aplicar sus métodos a la enseñanza pública. Los mismos políticos deberían tener una mayor formación: la mayoría ni hablan inglés. Es algo que no entiendo porque para moverse en el mundo actual es imprescindible.

Deshumanización

El mundo avanza muy rápido...

Mi hijo me regaló el último iPhone que salió al mercado y saltó una alarma por la mañana. La apagué pero volvió a saltar, así varias veces, hasta que lo maldigo y sale una voz del teléfono que me pregunta:«¿Qué quieres que haga?». Me llevé un buen susto. Al final, se paró y no he vuelto a hablar con él, pero ahora tampoco me atrevo a hablar con mi hijo delante del teléfono por si graba nuestra conversación.

¿Quién cree que la puede grabar?

No lo sé, pero desde que leí «1984» de Orwell no me fío de nada. No quiero vivir tan vigilada y en todo momento. Creo que con la tecnología se ha perdido intimidad y humanidad y se ha deshumanizado el mundo. El factor humano también se está perdiendo.

Hablemos ahora de las cosas buenas.

Mis alumnos. Son lo mejor de todo. Con alguno perdí la paciencia, como ellos conmigo, pero siempre he tenido muy buena relación y cuando los veo después de mucho tiempo me siento muy orgullosa. Recuerdo a uno muy revoltoso que me dijo que siempre le estaba riñendo «como si fuera su madre» y yo le contesté que «eso significa que te quiero mucho». Muchos años después, aún lo comentamos y nos reímos cuando lo recordamos.

¿No ha tenido alumnos conflictivos?

Hace bastante tiempo tuve que castigar a uno porque empujó a una compañera por una escalera y la tiró al suelo. La pudo matar y lo castigué, no recuerdo con qué; luego vino su padre muy sofocado diciendo que «cómo me había atrevido a castigarlo». Dijo que me iba a denunciar y le expliqué mis razones y luego le dije que lo hiciera, que me denunciara. Pero no lo hizo.

Hasta la llegada de la democracia, los alumnos no tenían casi derechos y los padres respaldaban los castigos de los profesores, incluidos tirones de orejas, reglazos en las manos, bofetadas e incluso algún guantazo.

Yo nunca he aplicado castigos corporales ni tengo noticia de que se hayan utilizado en el colegio, pero en la época de la que me habla es verdad que el profesor siempre tenía razón y ahora se ha dado la vuelta. O casi. Aquí no pasa pero conozco muchos casos de alumnos que insultan o agreden a los profesores, con el respaldo o la colaboración activa de sus padres. Salen a menudo en los periódicos.

Decía al principio de la entrevista que se está perdiendo el respeto por el otro y por sus ideas. ¿Acaso no se enseña respeto en los colegios?

Supongo que no, o no lo que se debiera. El respeto es algo fundamental dentro de una aula. Lo más triste es que la Consejería de Educación considere que la agresión verbal o física de un alumno es un riesgo inherente a la profesión docente. Me parece increíble que se diga que un profesor debe soportar como parte de su trabajo insultos o agresiones de un alumno.

El último censo demográfico muestra que la natalidad ha caído en España al nivel de 1941, de la posguerra.

Es muy preocupante. También veo ahora a muchos niños de Primaria con las llaves de su casa porque su padre y su madre están trabajando cuando ellos vuelven.

Criarse así, solos, ¿les puede afectar a su formación o a sus valores?

Creo que sí, porque una persona extraña, por buena que sea, no hará nunca el papel educador de los padres. Creo que siempre debe estar uno de los dos, el padre o la madre, cuando lleguen del colegio o el instituto.