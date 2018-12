Movilidad La grúa no puede llevarse los coches mal aparcados en Sevilla porque el depósito está lleno Un retraso en la contratación del servicio de desguace de vehículos abandonados ha abarrotado el almacén de Los Remedios durante una semana

La grúa de Sevilla lleva una semana sin retirar vehículos mal estacionados en la ciudad porque el depósito municipal de Los Remedios está lleno y no cabe ni un coche más. Esta situación se ha producido porque la explanada a la que se llevan los vehículos se ha abarrotado de coches abandonados que han sido retirados de las calles de la ciudad en los últimos meses. Habitualmente, Lipasam se hace cargo de ellos una vez que se cumple el periodo de reclamación, que es de apenas unos días, pero el contrato que la empresa municipal de limpieza tenía para convertir estos coches en chatarra ha estado anulado durante varias semanas, lo que ha provocado el colapso en el depósito.

Según confirmaron ayer fuentes municipales a este periódico, la Oficina de Vehículos Abandonados de Lipasam, conocida como OVA, adjudicó el contrato para el desguace de los coches abandonados que se retiran de las calles a una empresa que mantenía deudas previas con el Ayuntamiento, por lo que el secretario municipal no validó este convenio. Durante las últimas semanas se ha estado negociando una solución a este conflicto, ya que la empresa ganadora era la única que se había presentado al concurso. La solución definitiva llegó el miércoles por la tarde, fecha en la que se firmó el contrato después de que la adjudicataria saldara sus deudas previas con la administración.

Sin embargo, en ese intervalo de tiempo el depósito se ha ido llenando de coches abandonados y ha bloqueado el servicio de la grúa hasta tal punto que la Policía llegó a dar indicaciones internas de que no se procediera a la retirada de ningún tipo de coche porque no había espacio en el que depositarlos. Desde el Ayuntamiento aseguraron ayer a ABC que «ha habido un periodo en el que ha habido diferencias con la empresa adjudicatarias y ha habido problemas para cerrar la contratación e iniciar el servicio, lo que ha provocado que durante unas semanas no hayan podido salir de ahí los vehículos de desguace». Sin embargo, las mismas fuentes sostienen que aunque eso «ha provocado una acumulación de vehículos, ya se ha firmado el contrato y han empezado a salir vehículos para la chatarrería». No obstante, ayer tampoco se quitaron coches de las calles, según fuentes policiales, porque el depósito seguía saturado.

El Ayuntamiento sostiene que «no ha habido ninguna orden» de no llamar a la grúa, pero admite que «durante unos días no se han hecho campañas específicas de retirada de vehículos». Eso sí, «si un coche estaba obstaculizando un vado, se retiraba». Es decir, el gobierno municipal reconoce que el colapso se ha producido y que eso ha ocasionado un descenso del uso de la grúa, pero no un bloqueo total: «Sólo se han llevado a cabo las acciones imprescindibles».

También admite el Ayuntamiento que desde el servicio de la grúa se difundió una solicitud para que «no se llevaran más vehículos al depósito porque no cabían». La situación se ha solucionado, según insiste el gobierno, y a partir de hoy el servicio volverá a la normalidad, pero no es la primera vez que la OVA tiene serios problemas de gestión. Esta oficina de Lipasam, que retira de las calles de Sevilla unos 1.500 coches abandonados al año, ya fue investigada por la destrucción de más de mil coches en 2010 por los que la empresa no facturó nada a ningún desguace. La Policía investigó un posible uso particular de este servicio para arreglar estos coches en talleres clandestinos y venderlos a terceros para su puesta en circulación de nuevo. Aquel caso provocó la renovación del contrato de gestión de la OVA por parte del Ayuntamiento, que desde entonces ha ido sacando a concurso los servicios de desguace. Estas chatarrerías pagan unos 90 euros por cada coche entregado, lo que supone unos ingresos para Lipasam de cien mil euros al año. Para la paralización del contrato ha causado dos pérdidas en la última semana: la de los coches que no se han vendido a los desguaces y la de los que no ha podido retirar la grúa.