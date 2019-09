Educación Las guarderías inician el curso con un 20% de las plazas vacías en Sevilla La demanda es muy inferior a la oferta, que este año se amplió en 1.664 pupitres en toda la provincia

Las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Sevilla iniciaron ayer el curso escolar con un total de 25.543 niños menores de tres años matriculados. La demanda ha sido muy inferior a la oferta, que rondó las 32.000 plazas financiadas con fondos públicos, después de que la Junta las ampliara en 1.664 para esta nueva campaña.

Eso significa que han quedado vacantes 6.370 pupitres, o lo que es lo mismo, un 20 por ciento del total en los 554 centros públicos o concertados que cubren el el primer ciclo de Educación Infantil, que no es obligatoria. La administración andaluza destinará este año más de 315 millones de euros para sostener este servicio, 13 millones más que en el anterior, según informó la Consejería en una nota.

No obstante y a pesar del incremento presupuestario, el panorama que afrontan las guarderías este curso no es resulta nada alentador, pues al descenso de matriculaciones se une la congelación por décimo ejercicio consecutivo de los precios públicos, que se mantiene en 278,88 euros al mes, para un periodo de ocho horas incluido el comedor.

Esa subida que el colectivo profesional viene reclamando para cubrir los incrementos salariales y del IPCse prorroga y ha generado ya las primeras protestas. La presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), María del Rosario de la Peña, denunció en un comunicado que el curso comienza «con graves problemas para hacer frente al pago de las nóminas de las trabajadoras, pero con la esperanza de cubrir las numerosas vacantes que existen actualmente en los centros». En este sentido, De la Peña recordó que este 2 de septiembre se abre un nuevo plazo de solicitud de bonificaciones a las familias que se extenderá hasta el 31 de octubre. «Todos los padres que aún no hayan escolarizado a sus hijos menores de tres años lo pueden hacer con ayuda en los centros que tengan plazas libres que, por desgracia, son muchos en todas las provincias», afirmó.

Este colectivo profesional recalcó que se ha presentado ante la administración un informe de viabilidad económica que demuestra que, si no hay un incremento del coste por plaza por parte de la Junta, las pérdidas de cada centro al final del ejercicio oscilarán entre los 12.000 y los 21.000 euros. Ante esta coyuntura, CEI-A mantuvo una reunión con representantes del Partido Popular andaluz, que se ha comprometido a buscar fórmulas para cumplir con su anuncio del incremento del 4,4 por ciento del coste por plaza para este año antes de la subida del 15 por ciento ya prevista para el curso 2020/2021. «Los centros que estaban dispuestos a un cierre ante el incumplimiento de la Junta no descartan llevarlo a cabo si no se produce ese aumento en un corto plazo de tiempo», advirtió De la Peña.

El sistema planteado por la Consejería de Educación distribuye las bonificaciones en nueve tramos desde el 100 por ciento al 10 por ciento. El primero de estos tramos, que supone la gratuidad y un ahorro máximo por plaza de 3.067,68 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil; las que tienen víctimas de violencia de género o terrorismo; las que presentan riesgo de exclusión social o carencias y dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores, y aquellas con renta per cápita inferior al 0,5 del Iprem (del 0,75 en caso de las monoparentales).

Según las previsiones de la Consejería, durante este curso que arrancó ayer se beneficiarán de la gratuidad total cerca de la mitad de las familias y, además, en torno al 45 por ciento recibirán alguna ayuda. De la misma forma, Educación ha incluido novedades en el proceso de escolarización dirigidas a facilitar el acceso al primer ciclo. Así, desde este año los hogares han podido solicitar, además del centro prioritario, tres más de forma subsidiaria en los de titularidad de la Junta y en todos los adheridos al programa de ayuda.

Asimismo, el documento de matrícula de los centros adheridos al programa de ayudas incluye una estimación de la bonificación y del coste, para que las familias puedan tener una previsión ya en el mes de julio, atendiendo así a una reclamación del sector. Además, la convocatoria abierta permitirá que durante el curso cualquier familia que matricule a su hijo o hija pueda solicitar la ayuda y beneficiarse de la bonificación que le corresponda, facilitando de este modo el acceso a las ayudas.