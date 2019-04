Guillermo Gutiérrez en la Alameda de Hércules - Rocío Ruz

ENTREVISTA «Guerra no cambiaba las listas como Sánchez porque se aseguraba de que solo se votaran los que él quería» El exdiputado y exconsejero Guillermo Gutiérrez dice que Pedro Sánchez no conoce bien el partido en Andalucía y como no salieron los que él quería, decidió cambiarlos, «lo cual me parece mal».