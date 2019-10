90 Aniversario de ABC de Sevilla De Guindos: «No va a haber una crisis como la del año 2008, en absoluto» El vicepresidente del BCE, optimista: «El escenario no tiene nada que ver, no hay que ser catastrofistas» El exministro alerta de las guerras comerciales y «el Brexit desordenado» como los principales riesgos actuales

Eduardo Barba @edubarbaramos sevilla Actualizado: 04/10/2019 15:13h

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se ha mostrado «radicalmente optimista» pese a la «evidente desaceleración global de la economía», puesto que «el escenario es muy distinto al de hace diez o doce años». «No va a haber una crisis como la del 2008, en absoluto», ha sentenciado el que fuera ministro, recalcando que «los elementos hoy día son muy distintos y se afronta cualquier ciclo negativo con otras fortalezas que antes no se tenía, por eso no se va a repetir una crisis como la del 2o08, ni a nivel europeo ni tampoco español». Así lo ha subrayado de Guindos en la conferencia ofrecida este viernes en la Casa de ABC de Sevilla, la última dentro de los foros que se vienen realizando con motivo del 90 aniversario del periódico.

El ex ministro de Economía del Gobierno de España con el popular Mariano Rajoy al frente ha enumerado las «múltiples fortalezas que actualmente tiene España», de cuya economía «sólo se puede hablar bien porque ha conseguido lo que jamás se había logrado, crecer durante cinco o seis años seguidos por encima de la media europea y con superávit comercial, algo que puede seguir haciendo sin problemas a pesar de la desaceleración». «En España se han corregido muchísimos desequilibrios y se han realizado profundas reformas tras el estallido de la crisis -ha dicho- del 2008. Se ha completado un recorrido impensable hace muy poco y la economía goza de una fortaleza importante, no hay que ser catastrofistas, ni mucho menos. Que la desaceleración va a influir en España, sin duda, es imposible que no ocurra, pero de ahí a que vaya a repetirse una crisis como aquella va un mundo y soy optimista».

De Guindos, en este sentido, ha enumerado los «elementos que España tiene ahora y que le van a permitir capear mucho mejor un escenario como el que se presenta» por la citada desaceleración. «La deuda de las empresas y de las familias, por ejemplo, es bastante reducida, menor que la de muchos países de la Unión Europea -ha expuesto el vicepresidente del BCE-. Además, no existe una burbuja inmobiliaria como la que se padecía cuando la crisis. Y también hay que apuntar que España es un país competitivo que está logrando cotas jamás alcanzadas, como mantener un superávit durante más de cinco o seis años. Gracias a las reformas que se realizaron en su día, la economía española está mucho mejor que hace once años y puede hacer frente de manera más fiable a la desaceleración global, de la que no se va a evadir pero que puede afrontar de otra manera. Creo que españa puede seguir creciendo por encima de la media europea en los próximos años, incluso».

El director de ABC de Sevilla, @aybarrapacheco, pregunta a Luis de Guindos acerca de los aranceles de EEUU a productos tan importantes en #Andalucía como es el aceite de oliva. Estas han sido las palabras del vicepresidente del BCE:#90ABCsev@Agronoma_espic.twitter.com/bVbsRec10B — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) October 4, 2019

De Guindos ha analizado en su conferencia la coyuntura económica global subrayando dos elementos de riesgo principales que «pueden agravar la desaceleración». El primero de ellos, las tensiones comerciales que se están generando con las medidas que va adoptando Estados Unidos y el gabinete de Donald Trump, especialmente la imposición de aranceles a productos asiáticos. El segundo, un Brexit desordenado, que espera que no se produzca. «Sigo pensando que el Reino Unido va a gestionar su salida de la Unión Europea de manera más razonable y ordenada, pero si ocurre lo contrario la volatilidad de los mercados será mayor y, lógicamente, es un riesgo porque este hecho añadiría muchas incertidumbres a un escenario que ya de por sí presenta algunas y que está viendo reducido el crecimiento».

Tras la conferencia, seguimos centrados en la economía, la desaceleración europea y sobre las "guerras comerciales" en el debate entre @aybarrapacheco y Luis de Guidos. #90ABCsev#Sevillahoypic.twitter.com/boaR9zjufT — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) October 4, 2019

Al hilo de ello, de Guindos ha reclamado que «junto a la política monetaria, que ha hecho todos los esfuerzos hasta ahora», aumente el papel de la política fiscal y la presupuestaria de los gobiernos, que «hasta ahora ha tenido un papel demasiado moderado y debe aparecer más para complementar lo que se hace desde la política monetaria, que no puede ser siempre todo ni la única solución que se pretenda adoptar; de hecho, por sí sola no puede solucionar todas estas coyunturas». Por ello, el exministro ha solicitado más iniciativas por parte de los gobiernos y «la suficiente voluntad política, que hasta ahora no se ha tenido», para afrontar los «choques asimétricos que se producen en el mercado en momentos de desaceleración como éste». Así, De Guindos se ha mostrado partidario de crear una Autoridad Fiscal Europea, un «instrumento centralizado que complemente la política monetaria, que sí está gestionada desde el BCE, con la adecuada política fiscal, pues deben ir acompasada y ahora mismo la segunda depende de cada país».

Experiencia ante las «turbulencias»

En la presentación de Guindos, la presidenta y editora de ABC, Catalina Luca de Tena, ha destacado su «papel decisivo en momentos cruciales para España», al tiempo que ha anunciado que «volverá a tener una gran responsabilidad ante tiempos económicamente turbulentos que se anuncian». En este sentido, ha valorado la «brillantísima trayectoria» del conferenciante y ha hecho ver que «ahora las perspectivas parecen muy distintas» a las que se suponían hace un año. «Le va a tocar lidiar con otro escenario -ha expuesto en referencia al economista madrileño- y hacer frente a la desaceleración económica que vive Europa, con alguno de sus principales motores, como es el caso de Alemania e Italia, al borde de la recesión».

«Es más que probable -ha señalado Luca de Tena- que en esta ardua tarea, su experiencia como ministro de Economía de España entre 2011 y 2018, le sea de mucha utilidad. A Luis de Guindos le tocó entonces bailar con la más fea: tuvo que hacer frente a la crisis económica más profunda y prolongada que ha vivido nuestro país, al menos desde que se instauró la democracia. Su primer objetivo fue sanear el sistema financiero español y recuperar su credibilidad en el exterior, para lo que necesitó recurrir a la ayuda europea; y no le tembló la mano a la hora de apartar de algunas cajas a los que antaño habían sido sus estrechos colaboradores o para denunciar las irregularidades detectadas, independientemente de a quién perjudicara».