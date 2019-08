Habilitan 22 nuevas camas para las Urgencias del hospital Virgen del Rocío de Sevilla En verano se ha producido una subida «inusual» de mil pacientes al mes

José Gómez Palas SEVILLA Actualizado: 17/08/2019 13:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha puesto en funcionamiento 22 nuevas camas en el área de observación de las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío con el fin de atender la sobrecarga «inusual» de pacientes que para esta época de año padece el centro hospitalario.

Así lo anunció ayer el consejero del ramo, Jesús Aguirre, durante una visita al complejo hospitalario a fin de comprobar las medidas que se han puesto en marcha a través del Plan de Verano para prestar una asistencia sanitaria acorde a esta realidad.

Según detalló el consejero, el volumen de urgencias hospitalarias se ha incrementado mensualmente este verano en unas mil personas, lo que supone que el complejo sanitario sevillano atienda cada mes a más de 16.000 personas en Urgencias.

«Curiosamente, este aumento de la frecuentación no se ha traducido en un incremento de los ingresos», señaló, toda vez que esta mayor demanda, relacionada más bien con «patologías banales», está siendo «perfectamente asumida con capacidad de resolución y los pacientes están volviendo a sus casas con los tratamientos oportunos».

Además de la puesta en funcionamiento de estas 22 camas, con su correspondiente personal extra para atender estos espacios, se han reforzado las Urgencias con un enfermero y un auxiliar más por turno de trabajo. El consejero confesó, no obstante, que no se han podido contratar médicos «porque sencillamente no encontramos médicos en la bolsa de contratación actualmente en Sevilla».

En su defecto, profesionales del propio hospital del área de medicina interna, reumatología y neumología están haciendo guardias voluntariamente para suplir esa mayor presión asistencial.