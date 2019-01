Redes sociales Se hace viral el tweet de una chica pidiendo trabajo para su madre en Sevilla Twitter vuelve a demostrar su lado más solidario con los 23.000 retweets que figuran detrás de la publicación

Teresa Jurado

Reyes es una sevillana de 49 años que busca cada día trabajo sin descanso para no tener que volver a inmigrar a Inglaterra. Ante la falta de éste, su hija menor decide recurrir a Twitter para contarle al mundo las destrezas de su madre como pastelera.

En mi casa no andamos bien de pasta y mi madre hace unos pasteles súper guays de cualquier tipo. Si puedes difundirlo, nos ayudarías muchísimo! Se hacen en Dos Hermanas, Sevilla pero podemos movernos a otros pueblos de Sevilla!!! Muchas gracias ❤️❤️ pic.twitter.com/kLfjvwWJxT — Medusa 🌙 (@Arachne_dead) 9 de enero de 2019

«Para la gente de mi edad no hay trabajo en este país y tengo dos hijos jóvenes a los que mantener, estoy desesperada», declara a ABC de Sevilla.

Reyes inmigro hace varios años para trabajar dejando a sus hijos en España, pero volvió con la esperanza de que la situación hubiese cambiado.

La edad se ha convertido en el principal obstáculo de esta sevillana que ha optado por no publicar su verdadera edad en páginas como InfoJobs. «Quiero, tengo ganas y conocimientos, pero no me dan la oportunidad, mi edad es un problema», reconoce.

Las palabras de su hija han conmovido a los usuarios de la red y no han dudado en compartir una vez más valor y humanidad, pero a pesar de esto a día de hoy Reyes no ha recibido ni una sola oferta de trabajo.