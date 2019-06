Hallan muerto en su celda a otro preso de Sevilla I El cuerpo sin vida del recluso ha sido descubierto este jueves por los funcionarios en el recuento matutino

Silvia Tubio Sevilla Actualizado: 06/06/2019 13:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Aparece muerto un preso conflictivo en su celda de aislamiento de Sevilla I

Otro recluso de Sevilla I ha aparecido muerto en su celda este jueves, a primera hora, cuando los funcionarios realizaban el primer recuento matutino. El finado ha sido identificado como Jonathan G. J., destinado al módulo 57 del centro penitenciario hispalense. Según han confimado fuentes penitenciarias, en este departamento se encuentran cumpliendo condena reclusos conflictivos que ya han sido sancionados por problemas de conducta.

El cuerpo sin vida de Jonathan G. J. ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia. Una de las hipótesis que se baraja es la sobredosis. El consumo de drogas o fármacos junto al suicidio son las causas más frecuentes de mortalidad en el interior de los recintos penitenciarios españoles.

Las mismas fuentes consultadas advierten que detrás de estos fallecimientos en muchos casos está la falta de personal que frene la entrada de droga en las prisiones o que garanticen una correcta asistencia sanitaria. El aumento de la población reclusa con problema psiquiátricos, muchos de ellos derivados de un consumo prolongado de estupefacientes, está influyendo en la estadística sobre mortalidad.

Tres muertos en menos de un mes

En el caso de las cárceles sevillanas, en las últimas semanas se han registrado tres muertes. La primera ocurrió el pasado 9 de mayo, y también en Sevilla I. Un preso conflictivo fue encontrado muerto en su celda en el recuento de la mañana. Ese día estaba previsto que Julián M. C. fuera trasladado a la prisión de Puerto III.

El pasado 29 de mayo se registraba otro fallecimiento en la prisión de Morón. Antonio N. F. había protagonizado anteriores episodios de sobredosis y se encontraba ingresado en un módulo con una presencia importante de reclusos politoxicómanos.

A estos dos fallecimientos se ha sumado el de este jueves por la mañana. Este último sería la novena muerte que se registra en los recintos penitenciarios de Sevilla en lo que va de años.

La asociación de funcionarios «Tu abandono me puede matar» está llevando un recuento pormenorizado de estas muertes y a través de redes sociales están denunciando que detrás de estos episodios mortales está la carencia de recursos. Una de las fuentes consultadas por ABC pone como ejemplo que los fines de semana o en la antesala de festivos, cuando no hay profesionales sanitarios en la prisión, se le entrega a los presos la medicación prescrita para que se la administre. El riesgo de que no siga la pauta fijada por el facultativo es elevada.