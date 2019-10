Entrevista Haze: «Con esfuerzo se puede ser buena persona y salir de la estupidez de la droga y la delincuencia» El cantante sevillano, bautizado como «el rapero de Los Pajaritos», ha logrado licenciarse en Filología Hispánica con sobresaliente, oposita para ser profesor de instituto y da conferencias sobre valores a los jóvenes

Jesús Álvarez Sevilla Actualizado: 13/10/2019 08:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sergio López Sanz (Haze) probó algunas drogas, estuvo un mes y un día en la cárcel por varios robos y sacó su primer disco («Crónicas del barrio») en 2003. Lo empezó a vender casa por casa y pronto se convirtió en el mejor disco de hip-hop español de ese año. El «rapero de Los Pajaritos» e ídolo de los «canis», al que Alberto Rodríguez fichó para conducir la música de «Siete vírgenes» (tambien Bigas Luna lo incluyó en la banda sonora de «Yo soy la Juani»), dio conciertos por toda España y ganó bastante dinero, pero la crisis de 2008 se lo acabó llevando todo. «Tuve muchos lujos y me arruiné», reconoce en esta entrevista. Tras trece años sin estudiar, volvió a coger los libros, aprobó el examen de acceso a la Universidad y se graduó con sobresaliente en Filología Hispánica. Mañana sacará en Youtube el tercer sencillo de su sexto disco, «Esencia», y en noviembre recogerá en la Universidad de Sevilla el premio al mejor máster de investigación de su facultad. El tema que eligió fue las drogas.

¿Qué recuerdo tiene de su infancia y juventud en Los Pajaritos?

Estuve viviendo allí hasta los 25 años. Siempre fue un barrio con muchos problemas pero ahora está peor. Yo tuve suerte de que mi abuela conocía al director de un colegio que no estaba en el cogollo de los Pajaritos, donde el ambiente era mejor, y me fue bien hasta sexto de EGB. Recuerdo que el francés y el inglés eran obligatorios.

Supongo que de pequeño no recibía muchos regalos de reyes.

Nosotros éramos pobres pero sí recuerdo que veía muchos drogodependientes en la calle, que parecían zombis, y muchas peleas. También recuerdo que la Policía actuaba con violencia. Hacían redadas espectaculares, incluso con helicópteros.

Eso lo contaba en sus primeras canciones. Le llamaban el «rapero cani».

Sí, era mi ambiente. En 2003, cuando saqué «Crónicas del barrio», ya mezclaba el rap con el flamenco más callejero tipo Los Chunguitos y los Chichos. También hablaba de delincuentes comunes con un registro vulgar, incluso soez, en una época en la que estaban de moda los canis, esa tribu urbana caraterizada por ser mal hablada, violenta y maleducada. Todo eso hizo que me pusieran esa etiqueta de «rapero cani». Desde 2003 hasta hoy he intentado desmontar esa etiqueta a base de esfuerzo y de estudios.

«Nunca me molestó que me dijeran el rapero cani o el cani bueno. Me considero una buena persona, noble»

En Urbana7, un suplemento de ocio juvenil que publicaba ABC en esa época, le llamamos «el cani bueno».

No me molestó ese apelativo porque me considero una buena persona, una persona noble. Mi familia me ayudó a serlo. En cuanto ABC me haga una entrevista en la Iglesia de la Anunciación, donde me darán en noviembre el premio al mejor máster universitario de Filología Hispánica, y me pregunte por ese trabajo creo me quitaré esa etiqueta.

¿De qué va ese trabajo?

De drogas. Se titula «Realidad y ficción del narcotráfico en México». Elegí ese tema porque he vivido el ambiente de las drogas desde pequeño y elegí México porque el máster pertenecía al área académica de Estudios Americanos y ese país estaba muy de moda todo el tema por Chapo Guzmán.

Usted fue un buen estudiante hasta los 12 años.

Sí, era un empollón. Siempre se me dieron bien los estudios pero a partir de esa edad empecé a perderme y a creeerme que lo sabía todo. No acabé la EGB y tardé dos años en aprobar Matemáticas y Lengua y sacarme el graduado escolar. Luego hice una F.P. de Administrativo pero estuve tres años sin pasar del primer trimestre.

¿Fue por el barrio, por las malas compañías, o por todo un poco?

Me junté con personas procedentes de familias desestructuradas y que consumían drogas. Yo también me metí en eso, cocaína, porros. Fue un momento muy complicado en mi vida.

Acabó en la cárcel.

Sí, robé varias veces y me detuvo la Policía. Acabé en la cárcel porque hubo un error en la fecha del juicio y no me presenté. Fue una confusión del Juzgado, me declararon en rebeldía, me detuvieron y pasé un mes y un día en la cárcel. Tenía 20 años.

¿Cómo fue esa experiencia entre rejas?

Impactante. Tuve bastante miedo, a pesar de que tenía amistades que entraban y salían con frecuencia de la cárcel. Le dije al psicólogo que yo era un chaval noble, pero que no iba a consentir que me quitaran las zapatillas en el patio. Y que me iba a meter en un lío si me ponía en un módulo conflictivo donde eso me pudiera ocurrir. Me pusieron en uno tranquilo y todo fue bien, dentro de lo malo. Recibí un buen trato en la cárcel. Creo que allí vieron que no estaba del todo doblado y que aún podría enderezarme.

¿Cómo lo logró?

Con mucha fuerza de voluntad y la ayuda de mi familia. Yo tuve la suerte de tener una familia unida que me inculcó una serie de valores. Muchos de mis amigos de entonces en Los Pajaritos no tenían una familia unida detrás. Entre todos, mis tíos, etcétera, lograron reunir los tres mil euros que entonces hacían falta para pagar a mi abogado y que me soltaran. Vi a mi madre llorando y a mi hermano pequeño, de 8 años, también, cuando fueron a verme a la cárcel. Eso me impresionó mucho. Fue salir y cambiar por completo.

¿Se alejó de las malas compañías?

Seguía saludándolos, por supuesto, pero ya no me quedaba con ellos porque todo eso me incitaba a consumir y a robar. No quería volver a la cárcel.

Hay gente en los Pajaritos, agrupados en torno a la parroquia de la Blanca Paloma, al cura Manuel Sánchez, y a varias asociaciones vecinales, que trata de evitar que lo que le pasó a usted en la adolescencia le suceda a otros chavales de allí.

Lo sé. Estas personas han evitado que muchos chavales del barrio cayeran en las drogas y la delincuencia nutriéndoles de valores. Hay muy buena gente en Los Pajaritos y en mi época también había personas que te ayudaban. Lo que pasa es que yo no me dejé ayudar.

Su canción «Heroína» se la dedicó a su madre, a la que le pide perdón.

La hice sufrir mucho y ella me ayudó a salir de esto. Le reprochaba que fuéramos pobres y que yo me hubiera obsesionado con el tema del dinero. Me fui de casa porque ella me dijo que tenía que acatar las normas si quería seguir viviendo allí. Recuerdo que la primera noche la pasé en un coche con un colega que moriría de sobredosis años más tarde. Al día siguiente nos fuimos a robar. Y luego la cárcel. Mi madre es mi heroína.

Ahora ella presumirá mucho de usted.

Sí. Por los estudios y porque dice que soy muy guapo. Las cosas de las madres.

Usted puede ser un ejemplo para esos chavales de Los Pajaritos.

Cuando me invitan a dar charlas, siempre me pongo como ejemplo de que es posible salir de esa vida estúpida de drogas y delincuencia con un poco de esfuerzo, fuerza de voluntad y superación.

«He rezado muchas noches y he hablado con Dios cuando las he pasado canutas. Y creo que me escuchó»

¿Cree usted en Dios?

Sí. He rezado muchas noches y hablado muchas veces con Dios. Le he pedido ayuda muchas veces cuando lo has he pasado canutas y creo que me ha escuchado, porque he salido. Le pedía que me quitara el pie del pescuezo.

¿Cuántos amigos de su adolescencia murieron por culpa de la droga?

Unos cuantos, siete u ocho. Algunos murieron con 18 años. Hace poco murió Antonio David, que también era rapero e hicimos un concierto juntos. Él murió por un cáncer en Chile. Allí no está cubierto el tratamiento de un cáncer por la sanidad pública y no aguantó.

Dice Francisco Herrera, presidente de Proyecto Hombre, que le llegan chicos cada vez más jóvenes con problemas de drogas.

No me extraña. Sé de casos de niños de diez años que están fumando bate o cachimba. O que acaban fumándose la cocaína en papel plata y luego se pasan a la heroína, que es más barata. Faltan valores en los jóvenes y eso hace que caigan con más facilidad en drogas y adicciones.

Dice Herrera que están llegando también a Proyecto Hombre muchos chavales con adicción a las apuestas en Internet que están arruinando a sus familias.

Lo que no se puede permitir es que en los barrios donde se pasa más necesidad se estén poniendo tantas casas de apuestas. En barrios donde hay chavales más vulnerables que se están volviendo ludópatas. La ley debería prohibirlo. Yo lo veo enfrente de los Pajaritos, en el Cerro del Águila, en Pino Montano, en Sevilla-Este. Es tremendo.

¿Ha vuelto a Los Pajaritos?

Alguna vez, pero mis padrers no viven ya allí y voy muy poco. Sé que ha regresado la heroína y que la cosa está peor que hace algunos años. Los Pajaritos sigue siendo uno de los barrios más pobres de España, con mucho desempleo y falta de formación. Yo ahora vivo en Pino Montano.

Antes vivió en un chalé muy grande en Bormujos.

Gané bastante dinero con la música y los conciertos en esos años. Tuve un buen coche y una casa de tres plantas. Pero llegó la crisis de 2008 y perdí muchos conciertos. Mi hipoteca era muy alta y la tuve que poner la casa a la venta. Y prácticamente me arruiné.

¿Y se puso a estudiar?

Mi exnovia me dijo que yo era muy inteligente y me animó a hacerlo. Aprobé el examen de acceso a la universidad y de 2011 a 2015 hice el grado de Filología Hispánica.

¿Con qué nota media?

Con 8,5. Después hice un master de investigación de Geografía e Historia sobre Estudios Americanos que obtuvo el premio extraordinario de la Facultad y que me entregarán el mes próximo. Estoy muy orgulloso de eso. Quiero hacer una tesis doctoral sobre el rap pero ahora estoy preparando oposiciones para SER profesor de instituto. Gracias a mi novia, Jessica, puedo dedicarme a estudiar diez horas diarias de lunes a viernes.

¿Le costó mucho volver a los libros después de tanto tiempo?

Sí, porque estuve trece años sin estudiar, aunque siempre me ha gustado mucho leer y empecé con mucha ilusión. Lo primero que hice fue ir a una papelería a comprar lápices, rotuladores y cuadernos para hacer los esquemas. Tenía que superar un 7,59 para acceder a la Facultad. Estuve estudiando ocho horas diarias de lunes a viernes y lo logré. Ser universitario era una de mis grandes ilusiones.

Sólo el 2 por ciento de los alumnos de Los Pajaritos lo logran.

No lo sabía pero lo imaginaba. Lo leí en un reportaje muy amplio que publicó ABC hace unos meses sobre Los Pajaritos.

A pesar de no parar de estudiar, tampoco ha dejado de componer

No. Estoy haciendo mi sexto disco, titulado «Esencia», y este lunes sale «Luz en mi alma», el tercer «single». Voy a dar dos conciertos, uno el 2 de noviembre en Cabezuela del Valle, Cáceres. Y otro el 7 de diciembre en La Coruña, sala La Flor de Montouto.

«Me duele que la radio pública andaluza no apoye a los artistas andaluces que hacen música popular»

Estuvo un mes en la cárcel y varios años trabajando con varias multinacionales de la música. Supongo que en ambos sitios habrá encontrado gente buena y gente mala.

Prefiero no dar nombres pero sí digo que menos mal que hoy se pueden autoeditar los discos porque los medios de difusión más importantes se lo ponen imposible a artistas independientes como yo. En la tele y en las radiofórmulas es imposible salir si no vas de la mano de grandes compañías discográficas. También me duele que la radio pública andaluza no apoyen a los artistas andaluces que hacen música popular. Desgraciadamente, en ella suenan los de siempre. Si no tienes padrino, no tienes nada que hacer.

Fue ponente del congreso «Lo que de verdad importa» y presidente de honor de la última edición celebrada hace pocos días en Sevilla. ¿Cómo surgió esa colaboración?

Tengo un colega que trabaja en Cooperación Internacional y me presentó a las personas que estaban creando la fundación. Me explicaron que que querían celebrar varios congresos sobre valores en distintos lugares de España y me invitaron a que participara en él contando mi testimonio. Me puse nervioso pero creo que lo hice bien; después de Sevilla me invitaron a ir a Granada, La Coruña y Zaragoza. Y como soy el ponente sevillano por excelencia me dieron el título de presidente de honor del Congreso de Sevilla, de lo cual me siento muy orgulloso. Al último congreso asistieron tres mil estudiantes y por primera vez fueron alumnos de institutos públicos, no sólo de centros privados y concertados. En Rochelambert, Polígono Sur, Polígono Norte o el Cerro del Águila creo que los necesitan más.

¿Qué es lo que le dice usted a esos estudiantes jóvenes y adolescentes?

Les digo que vivimos en un mundo muy superficial en el que se le da demasiada importancia al comentario, al me gusta, o a los seguidores en las redes sociales. Les digo que deben disfrutar más del mundo real con valores como los que lanza la fundación «Lo que de verdad importa».

Se pregunta el juez Emilio Calatayud que «para qué van a estudiar los jóvenes si se les hace creer que serán millonarios juganado al fornite o haciendo el ganso en una silla».

Un padre se lamentaba de cómo le iba a explicar a su hijo el valor del esfuerzo para triunfar en la vida cuando un imbécil está haciendo el tonto en las redes sociales y se está haciendo de oro. Y hay muchos ejemplos así en las redes sociales, en la tele y en Internet. Es muy complicado. Los más vulnerables serán siempre los que menos recursos económicos y socioculturales tengan. Estos chavales que tienen una vida muy jodida y ven que chavales sin estudiar ni trabajar ganan mucho dinero. Y esos son sus referentes de éxito sin esfuerzo, sobre todo de los de estos barrios: el tronista de turno, el concursante de gran hermano, el youtuber que juega muy bien a un videojuego o el «influencer».

¿En la música también se refleja esto?

Sí, el trap y el reggaeton tienen éxito porque transmiten precisamente esos valores supracapitalistas, consumir a todo trapo. Estos cantantes hablan de consumir drogas, consumir alcohol, con ropa, relojes, joyas y coches muy caros.