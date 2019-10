Entrevista Haze: «Si salí de Los Pajaritos y estuve en la cárcel, supongo que me respetarán más mis alumnos» El rapero sevillano ha logrado licenciarse en Filología Hispánica con sobresaliente, oposita para ser profesor y da conferencias sobre valores a los jóvenes

Sergio López Sanz (Haze) probó algunas drogas, estuvo un mes y un día en la cárcel por varios robos y sacó su primer disco («Crónicas del barrio») el año 2003. Lo empezó a vender casa por casa y pronto se convirtió en el mejor disco de hip-hop español de ese año. El «rapero de Los Pajaritos» e ídolo de los «canis», al que Alberto Rodríguez fichó para conducir la música de «Siete vírgenes» (tambien Bigas Luna lo incluyó en la banda sonora de «Yo soy la Juani»), dio conciertos por toda España y ganó bastante dinero, pero la crisis de 2008 se lo acabó llevando todo. «Tuve muchos lujos y me arruiné», reconoce en esta entrevista. Tras trece años sin estudiar, volvió a coger los libros, aprobó el examen de acceso a la Universidad y se graduó con sobresaliente en Filología Hispánica. Mañana sacará en Youtube el tercer sencillo de su sexto disco («Esencia») y en noviembre recogerá en la Universidad de Sevilla el premio al mejor máster de investigación de su facultad. El tema que eligió fueron las drogas.

¿Es posible un rap de derechas?

Creo que no, pero sí raperos de derechas, igual que hay también cantautores de derechas.

Pero esos son los menos.

Es verdad. Hay muchos más de izquierdas. El rap, a no ser que el autor tenga un poco de conciencia política, no sabe discernir ente derecha e izquierda. A la mayoría, igual que al trap y al reggaeton no les interesa la política, sólo el dinero.

En un instituto de Sevilla Este, donde impartió clases, dijo a sus alumnos que muchos de sus padres lo conocerían como el rapero flamenco.

Fue una experiencia maravillosa. Di diez clases y eran chavales de 12 a 16 años. Si los padres eran de mi quinta y vivían en Sevilla me tuvieron que escuchar. Algunos me dijeron al final: «profesor, ¿me puedes rapear algo?». No hicimos una batalla de gallos pero uno de ellos rapeaba muy bien y yo le hice la réplica.

En las aulas, algunos alumnos de 12 a 16 años tienen problemas con la autoridad del profesor. Supongo que usted se hará respetar más.

Soy un artista callejero de los Pajaritos que estuvo en la cárcel, se puso a estudiar y se hizo profesor. Supongo que sabiendo eso me respetarán un poco más, pero vacilones siempre los habrá. Alguno de ellos me retó una vez en clase. Yo tengo mano izquierda y sé jugar a las cartas y le dije que tenía que respetar a sus compañeros y al profesor. Era el típico alumno con problemas en casa que necesita llamar la atención y me puedo poner en su lugar porque yo pase por ahí. Pero qué me va a contar a mí, que estuve en la cárcel.