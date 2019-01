CASO MARTA DEL CASTILLO Las hermanas de Marta del Castillo: «Carcaño no debe salir de la cárcel. Es un peligro para la sociedad» Lorena y Mónica, partidarias de la prisión permanente revisable, creen que hay que seguir buscando el cuerpo

El 24 de enero no es un día cualquiera para Lorena y Mónica del Castillo. Hace exactamente diez años, su hermana mayor, Marta, salió de su casa para salir con unos amigos y ya nunca más volvió. Aunque Marta era menor de edad (tenía 17 años), no se activó de forma inmediata el protocolo de desaparecidos. Se perdieron unas horas y días preciosos para tener las pruebas que hubieran permitido esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche. Una noche que no olvidarán nunca las hermanas menores de Marta, el nombre con el que Lorena bautizó a su hija. Ahora cuentan para ABC cómo impactó en sus vidas la muerte de su hermana a manos de Miguel Carcaño, con el que se encontraban todos los días en la puerta del colegio.

¿Qué edades teníais cuando Marta desapareció hace diez años?

Lorena: Yo tenía 13.

Mónica: Yo, 11 años. Era una niña

¿Cómo os afectó a vuestras vidas un hecho tan impactante?

Lorena: Es durísimo que de la noche a la mañana te pase algo así.

Mónica: Es difícil que la mente de un niño pueda entender un hecho como ese. Yo lo pasé fatal porque en el colegio me miraban todos los niños. Me sentía mal, aunque los profesores y los compañeros se portaron bien. Nuestros padres estaban mal pero nos apoyaban, podían con todo. Durante años tuve unos dolores de cabeza grandísimos y el médico dijo que era estrés acumulado por la desaparición de Marta.

¿La muerte de vuestra hermana os sigue afectando hoy en día?

Lorena: Hace diez años que sucedió la desaparición de Marta, lo hemos digerido, nos hemos hecho a la situación porque tenemos que seguir con nuestras vidas. Cuando pensamos en lo sucedido, lo hacemos con más frialdad.

¿Para vosotros, que éramos unas niñas cuando desapareció Marta, Miguel Carcaño era el «coco» con el que todos nuestros padres nos atemorizaban?

Mónica: Más que él, el «coco» es el hermano porque estamos convencidas de que está involucrado.

¿Algo así os puede convertir en madres hiperprotectoras?

Lorena: Nos va a influir seguro porque nosotros lo hemos pasado mal y no nos gustaría que algo así pudiera ocurrirle a nuestros hijos, pero tampoco puedes privarle de su libertad porque si te tiene que pasar algo así, te pasa.

Mónica: No puedes dejar encerrados a tus hijos en casa, tienen que vivir sus vidas.

¿Alguna vez estuvisteis con Miguel Carcaño?

Lorena: Sí, nos acompañaba todos los días del colegio a casa porque iba a recoger a su sobrina.

¿Qué imagen tenéis de él?

Mónica: Era muy callado, nunca hablaba. Era muy frío.

¿Alguna vez pensasteis que era una persona violenta?

Lorena: No, claro que no.

¿Qué le diríais a Carcaño si lo tuvierais frente a frente?

Lorena: Yo le preguntaría dónde está el cuerpo de mi hermana, qué pasó aquella noche realmente y si se ha arrepentido.

Mónica: No sé cómo actuaría. Intentaría manipularlo para que se ablandara y dijera dónde está Marta.

¿Pensáis que Miguel Carcaño es un psicópata?

Lorena: No. Está claro que participó en la muerte y desaparición de Marta, pero él no lo hizo solo.

Mónica: Pensamos que no lo hizo solo porque era una marioneta del hermano, Francisco José Guerrero. De hecho, diría que mi hermana Marta tenía más genio que él.

¿Miguel era manipulable?

Lorena: Sí, por lo que escuchábamos, su hermano era más frío.

¿Sois de la opinión de que Miguel Carcaño se ha arrepentido?

Lorena: Yo creo que debe estar arrepentido porque, de lo contrario, ¡qué clase de persona sería! Lo que no sabemos es si el hermano se ha arrepentido de su participación en los hechos.

¿Deben autorizar permisos para salir de la cárcel a Miguel Carcaño cuando aún no ha cumplido íntegramente la condena?

Lorena: No, en absoluto. Además, me parece raro que él quiera salir de la cárcel.

Mónica: Alguien que tiene esa maldad no debe salir de la cárcel porque es un peligro para la sociedad.

¿Alguien como Miguel Carcaño se puede reinsertar?

Lorena: No (tajante).

Mónica: Yo no creo en la reinserción y aún menos cuando has matado a alguien. No estamos hablando de robar, sino de matar a alguien y hacer desaparecer su cuerpo.

¿Apoyáis el cumplimiento íntegro de las penas y la cadena perpetua revisable?

Lorena: Sí, sin duda.

Mónica: Por supuesto.

Vuestra familia ha pedido la repetición del juicio. ¿Lo veis factible?

Lorena: Lo veo difícil a estas alturas.

¿Se ha hecho justicia con Marta del Castillo?

Lorena y Mónica, al unísono: Nooooo.

¿Por qué?

Mónica: Porque están todos en la calle y, sobre todo, el hermano de Miguel Carccaño.

¿Cuáles son para vosotras los grandes errores que se cometieron en la investigación del caso?

Mónica: Lo primero fue que la Policía no actuó el mismo día y no inspeccionó la casa de Miguel Carcaño por la noche. Hubieran encontrado el cuerpo si lo hubieran hecho. Es que el caso estaba tan claro desde el primer momento...

Lorena: En segundo lugar, perdieron mucho tiempo dando por hecho que mi hermana se quiso ir voluntariamente. Pero si había muchísimas pruebas...

¿Pensáis que algunos de las personas que han estado implicadas en la muerte y desaparición de Marta han tenido cierta protección de altas instancias?

Lorena: Sí, claro. Más en concreto, María García, la novia del hermano del Miguel Carcaño.

Después de ocho búsquedas infructuosas del cuerpo de vuestra hermana Marta, que han costado casi 700.000 euros, ¿consideráis que hay que seguir buscándola a cualquier precio?

Lorena: Sí. Hay que seguir buscando hasta encontrarla.