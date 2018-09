ENTREVISTA Tom Horsey: «Que en Sevilla se trabaje de 8 a 3 en agosto no es de vagos sino de listos» El «business angel» británico afincado en Sevilla dice que los contactos son importantes y un necesario filtro en su país pero que en España se utilizan más para el enchufe

Tom Horsey (Exeter, Devon, Reino Unido, 1973) es co-fundador del grupo Crazy4media, especialista en marketing digital, y lleva trabajando en el sector de la publicidad digital desde 1996. Es uno de los dos co-fundadores del Hub de Movilidad Conectada, asociación de startups que cuenta con más de 70 compañías asociadas de España y Portugal. Este empresario lleva veinte años en Sevilla y cinco apoyando financieramente a proyectos de jóvenes emprendedores andaluces. Ha invertido más de dos millones de euros en unos treinta proyectos que gracias a este respaldo económico tuvieron su oportunidad de salir adelante, aunque algunos de ellos no superaron los dos años de vida. Ahora acaba de crear la incubadora Starts up Labs que las ayuda a desarrollarse y a comercializar sus productos.

¿La imagen que se tiene en su país de España es la de fiesteros?

Sobre todo, del sur de España.

¿Y se corresponde, en su opinión, con la realidad?

No es justo generalizar porque hay de todo, pero si me pide que lo haga le diría que la sensación que tengo es que en mi país se vive para trabajar y en Sevilla se trabaja para vivir. Pero a mí no me parece de vagos que en Sevilla se trabaje de 8 a 3 de la tarde en agosto. Eso me parece de listos.

El clima determina a menudo la cultura laboral.

Sí. Pero también es una cuestión de economía. ¿Cuánto se gastaría en electricidad por el aire acondicionado si todas las oficinas estuvieran abierta en Sevilla toda la tarde en julio o agosto?

¿Cuántos sevillanos o andaluces trabajan en su empresa?

Ahora mismo s0mos cincuenta. Somos dos ingleses, contándome a mí; el resto son andaluces. Hemos tenido belgas, dominicanos, argentinos, suecos y norteamericanos.

Supongo que eso demuestra que está muy contento con la productividad laboral de los trabajadores sevillanos y andaluces.

Sí, muy contento. Son muy buenos. Tengo a una chica que gestiona todas nuestras campañas en Malasia, Sudáfrica, Tailandia, India, Polonia y Turquía. Lo curioso es que lo hace desde una pequeña pedanía de Vejer de la Frontera, de la que ella es originaria, y que se llama Santa Lucía. Allí vive con su marido y su hijo pequeño. He ido a visitarla y es una aldea con veinte casas. Esta mujer es una profesional excelente y sólo viene a la oficina un par de veces al mes.

El cuarenta por ciento de los sevillanos reconoce que ha conseguido su empleo actual por contactos de amigos o familiares. ¿Eso es también así en su país?

No lo sé, pero seguramente. Creo que es así en todos los países del mundo. Quien conoces es a menudo igual de importante que lo que sabes. Pero diría también que en mi país los contactos se usan de una manera seguramente distinta, más bien como una introducción, que te presenten a alguien para venderte a esa persona. Es una vía para pasar un primer filtro. Aquí creo que se tiende más al enchufismo, es decir, a preguntar a tu contacto si tiene un trabajo para ti. Somos 7.000 millones de personas y la confianza y el conocimiento es la base para iniciar muchas relaciones.