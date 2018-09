ENTREVISTA Tom Horsey: «En Sevilla se valora menos el dinero y más la familia y los amigos» El empresario y «business angel» británico, que ha invertido dos millones de euros en starts up andaluzas, dice que es mucho más satisfactorio crear empresas y empleo que los réditos inmobiliarios

Jesús Álvarez

Sevilla Actualizado: 02/09/2018 09:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tom Horsey (Exeter, Devon, Reino Unido, 1973) es co-fundador del grupo Crazy4media, especialista en marketing digital, y lleva trabajando en el sector de la publicidad digital desde 1996. Es uno de los dos co-fundadores del Hub de Movilidad Conectada, asociación de startups que cuenta con más de 70 compañías asociadas de España y Portugal. Opera como «business angel» desde 2013 y cuenta en su cartera de participadas con empresas como Mox, Open Webinars, Fheel, Binfluencer, Ciclogreen, Xesol Innovation, Workkola, Wuolah, Myplayz, Levelbots/Guelcom, Open Salud, Agilia Center, The Global Password, Torneo Performance, Avocado Labs, Tintorerías el Oso Polar/Sr Oso, Eccocar, y La Mamma Mobile.

Este empresario lleva veinte años en Sevilla y cinco apoyando financieramente a proyectos de jóvenes emprendedores andaluces. Ha invertido más de dos millones de euros en unos treinta proyectos que gracias a este respaldo económico tuvieron su oportunidad de salir adelante, aunque algunos de ellos no superaron los dos años de vida. Ahora acaba de crear la incubadora Starts up Labs que las ayuda a desarrollarse y a comercializar sus productos.

¿Nunca se planteó invertir ese dinero en el sector inmobiliario en vez de arriesgarse a perderlo en proyectos inciertos?

Ahora sabemos elegir mejor que al principio y acertamos mucho más. El sector inmobiliario es un sector más seguro y tal vez más rentable, en general, pero no da la misma satisfacción personal.

¿A qué tipo de satisfacción se refiere?

La última empresa que ayudamos a salir adelante es una empresa de transporte que tiene a cuatrocientos moteros en nómina. Estas personas, algunas de las cuales conozco, no tenían otras muchas posibilidades de integrarse en el mercado laboral y todas están ahora llevando dinero a sus casas. Me refiero a ese tipo de satisfacción. Yo no hago esto por dinero sino por ayudar a crear riqueza. Creo que todos estamos en el mundo por alguna razón y pienso que todos tenemos que explotar nuestras fortalezas y apoyar nuestras debilidades para mejorar la humanidad.

¿Tiene alguna razón personal para hacerlo?

Tengo un hijo autista y lo veo claro todos los días. La música es lo que se le da bien y en la familia vamos a muerte con eso. Sabemos que las relaciones sociales no son lo suyo y ahí lo apoyamos en todo lo que podemos. Yo podría ser voluntario de Autismo Sevilla y tal vez no lo haría mal pero prefiero ayudar a los demás de esta manera.

¿Cuándo vino por primera vez a Sevilla?

Mi padre era abogado en el suroeste de Inglaterra y mi madre granjera y ama de casa. Él tenía raíces ecuatorianas. Mi abuelo, que era descendiente de Moctezuma, llegó a Inglaterra en 1905 tras la muerte de toda su familia por la fiebre amarilla. Cuando cumplí 18 años decidí aque alguien de mi familia debía aprender español y pensé en venir a Barcelona, con motivo de los Juegos Olímpicos, o a Sevilla, por la Exposición Universal. Al final, vine a Sevilla a aprender español.

Y ya se quedó...

No, estuve un año, en 1992. Regresé a Inglaterra a terminar mis estudios y trabajé en Exon durante un año. Me di cuenta de que no quería trabajar en una multinacional, donde iba a ser una gota en el océano, y acepté un trabajo en Sevilla para montar el departamento de publicidad on line de una agencia local. Eso fue en 1996.

Y entonces ya se quedó...

Sí. Y ya llevo más de veinte años aquí. No hay ningún extranjero al que no le guste Sevilla. Y a mí además me gustó una sevillana con la que me casé y con la que he tenido tres hijos.

¿Le costó adaptarse a la forma de ser sevillana?

No fue fácil porque mi mujer y yo procedemos de culturas muy distintas. Yo no hablo con mi madre todos los días y ella habla con la suya a diario y varias veces. Eso es sólo un ejemplo. Sé que es bueno hablar con tu familia con frecuencia y que eso será seguramente mucho mejor que la forma inglesa de relacionarnos con nuestras familias, pero no es a lo que estoy acostumbrado y a veces resulta un poco claustrofóbico.

¿Y sus hijos tienen algo «british» o son muy sevillanos?

Son muy sevillanos y recuerdo que los primeros dibujos que hacían eran pasos de Semana Santa o los escudos del Sevilla y del Betis. El mayor sí tiene ganas de salir fuera. La niña, un poco menos, y el segundo es autista, como le dije. Para él es diferente, aunque se tiene que dormir todas las noches con un DVD de Semana Santa. Le encanta la música y ese tipo de música le relaja. Hasta tiene su propio grupo de música.

-¿Qué es lo primero que le llamó la atención de Sevilla?

Aunque suene mal decirlo, lo primero fue que la gente en moto no llevara casco y los coches no se pararan en los pasos de peatones. En mi país las normas se respetan a rajatabla. También me llamó la atención lo cerrada que es la ciudad para incorporar nuevas amistades. Yo no me podía imaginar lo cerrados que eran los círculos de amistades aquí.

Lleva aquí más de veinte años. ¿Por qué cree que es así?

Creo que es porque muchos sevillanos no suelen salir nunca de la ciudad. Algunos van a Madrid a Barcelona, pero la mayoría no se mueven de aquí. Además, las familias son grandes, de modo que conoces a la misma gente casi desde el colegio, mantienes tus amigos de la infancia y encima tienes cincuenta primos. En este escenario casi no tienes espacio ni necesidad de ampliar tu círculo de amistades. Los sevillanos son muy hospitalarios y agradables y te lo puedes pasar con ellos muy bien una noche entera de juerga pero no debes esperar que te vayan a incluir en su círculo. Al día siguiente te saludan y poco más. Me costó mucho aceptar esto.

¿Más que aprender español?

Casi (ríe). Los idiomas no son lo mío.

¿En qué le parece que son especialmente buenos los sevillanos?

En las relaciones humanas. Jamás he escuchado a un extranjero hablar mal de un sevillano. El sevillano le cae bien a todo el mundo. Es simpático y un gran relaciones públicas.

¿Y en qué cree que fallan?

Quizás les falta acción. A los sevillanos les cuesta mucho actuar, decidir. Le dan demasiadas vueltas a las cosas, en parte, quizá, por el miedo al fracaso. Percibo en ellos un cierto miedo a actuar. Hablan mucho en las reuniones pero luego les cuesta decidirse. Quizá son demasiado contemplativos, como dice mi compañero Manuel Villalón.

Decía antes que a los sevillanos les cuesta salir fuera. ¿Es porque los sevillanos están demasiado encantados con su ciudad?

Es obvio que sí. Y los extranjeros lo entendemos perfectamente porque nos pasa cuando llegamos aquí. Quiero que mis hijos vivan esto y disfruten de ella porque le veo muchos aspectos positivos y esto resulta muy confortable para ellos. Mi caso personal es muy diferente: mi hermana vive en Adelaida (Australia), mi madre es holandesa y mi padre medio ecuatoriano. Esta protección familiar y de amistades me parece algo muy recomendable a nivel humano.

Supongo que a esa zona de confort también también tendrá aspectos negativos.

A nivel económico creo que impide un mayor progreso pero el dinero no lo es todo.

¿Cree que la mayoría prefiere vivir con menos dinero para no abandonar esa zona de confort?

Sí, pero no sólo aquí. Recuerdo un estudio que se hizo en familias de Boston a lo largo de ochenta años. Empezó en los años de 20 del pasado siglo. Cogieron dos barrios y mantuvieron entrevistas con las distintas generaciones familiares durante ocho décadas. Y se concluyó que lo único que les hacía felices a todos, por encima de las fluctuaciones de su nivel económico, algunas tremendas porque pasaron de la opulencia a la miseria, era mantener su círculo familiar y de amistades. El dinero es importante porque hay que comer y tener las necesidades básicas cubiertas pero a partir de ahí lo que da la felicidad no es el dinero ni las cosas materiales.