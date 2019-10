Hospital Virgen del Rocío «Tener hepatitis C y no saberlo puede acabar en una cirrosis» El doctor Romero afirma que hay cierto riesgo en los nacidos entre 1950 y 1975

Amalia F.Lérida Sevilla Actualizado: 10/10/2019 07:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Quirónsalud Sagrado Corazón se suma a la campaña contra la hepatitis-C en España

Pocas enfermedades y en tan poco tiempo han tenido los hitos de la hepatitis C para orgullo de investigadores y beneficio de la ciudadanía. En los años 90 se diagnosticó, entre 2000 y 2010 se supo que originaba cáncer y motivaba el trasplante hepático; y, en 2015 llegaron los fármacos para curarla, hasta el punto de que en el Virgen del Rocío han sanado a un total de 2.600 enfermos desde entonces.

¿Y ahora que queda? Pues encontrar a las personas que la padecen y no lo saben porque pueden contagiar al resto. Se estima que son pocas pero lo suficientemente importantes.

Así explica Manuel Romero, experto en la materia y director de la cátedra de Hepatología de la Hispalense, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y Gilead Sciences, la situación de esta enfermedad cuyo presente y futuro, o sea su eliminación, serán tratados en unas jornadas mañana en Sevilla.

El problema, según ha declarado a ABC, es cómo llegar a esas personas que desconocen que sufren hepatitis C y que además, están fuera del sistema. Lo primero que explica es que la hepatitis C «se transmite por la sangre a a través de transfusiones, por las jeringuillas, y practicando relaciones sexuales de riesgo».

Así, la captación de pacientes se está haciendo en los centros de Atención Primaria, en los de tratamiento de adicciones y en las cárceles.

Respecto a los primeros, es decir, los centros de salud, ya se han visitado todos para explicar a los médicos que hay que estar ojo avizor para hacer un cribado opcional a pacientes que nacieron entre 1950 y 1975 con un sencillo análisis de sangre porque la hepatitis C no da síntomas hasta que aparece una cirrosis.

Este experto aclara que el riesgo de tener la hepatitis C y no saberlo es bajo pero existe. Y explica: «Imagine alguien que no se ha trasfundido ni ha tenido relaciones sexuales de riesgo pero que a los 6 años le pusieron una inyección. Tienen que pasar muchas cosas como que esa jeringuilla fuera usada antes con alguien que tenía la enfermedad, con el enfermo inmediatamente anterior, y luego, que no fuera desinfectada bien. Insisto en que esto no es frecuente, pero puede pasar».

Aunque es más complicado llegar a los usuarios de los centros de tratamientos de adicciones, el hecho de que haya pasado a depender de la Diputación de Sevilla al sistema sanitario público ha facilitado las cosas porque, según explica Romero, cuando el médico de AtenciónPrimaria detecta al paciente el diagnóstico se hace enseguida y el tratamiento igual, conectados centro de salud y hospital Virgen del Rocío. «Todo en un solo paso —apostilla—Romero porque no podemos permitirnos el lujo de que se nos “escape”». Para dar una idea de los casos comenta que en el Polígono Sur se ha detectado a 8 personas con hepatitis C de entre las 400 que hay en el centro de tratamiento de adicciones.

Manuel Romero - ABC

En las cárceles también es importante el tiempo y por eso hay que mejorar el programa de telemedicina para evitar el desplazamiento del recluso al hospital con todos los medios que conlleva.

«Todo apunta a que España será el primer país del mundo que eliminará la hepatitis C en 2024», termina orgulloso Manuel Romero.

A estas jornadas acudirá también Javier Ampuero, de la unidad de Hepatología del hospital universitario Virgen del Rocío e investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, para hablar de la estrategia para conseguir el denominado «tratamiento en un solo paso».

«En el abordaje diagnóstico y terapéutico actual de la hepatitis C —explica Ampuero— , los pacientes tienen que acudir en diversas ocasiones a la consulta para ser, primero, diagnosticados, y, segundo, recibir el tratamiento. En total, unas 3 ó 4 visitas. Eso hace que haya quienes pierdan el seguimiento en alguna de esas veces que acude. Con la estrategia de un solo paso se pretende que, en una única visita, los pacientes puedan recibir el tratamiento más óptimo».