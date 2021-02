Los hosteleros sevillanos solicitan a la Junta de Andalucía aumento de aforo y horarios El 30% de ocupación en los interiores, el 75% en las terrazas y los cierres obligados a las 18.00 horas impiden cualquier recuperación de un sector que ya ha sufrido el cierre definitivo de más de un 20% de establecimientos La mejoría progresiva de los datos de contagios y la inminente llegada de la primavera deben servir para fomentar la actividad hostelera en los exteriores

S. L. Sevilla Actualizado: 23/02/2021 22:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asociación de Hosteleros de Sevilla ha solicitado esta tarde a la Junta de Andalucía que aplique un incremento de aforos y horarios en todos los establecimientos afectados por las actuales restricciones, que anulan cualquier posibilidad de recuperación al estar obligados a trabajar al 30% en interiores, al 75% en terrazas y con el cierre obligado a las 18 horas.

Ante la mejoría constante de la incidencia del Covid-19 y la bajada mantenida de contagios, la hostelería sevillana mantiene que «de no haber pronto una relación en las medidas se verán obligados a celebrar nuevas movilizaciones». Este martes por la tarde, el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, reunido con todos los presidentes provinciales de hostelería, ha asegurado que «hemos aguantado todo el mes de enero y febrero sin hablar por prudencia, y por la dureza de la tercera ola, pero ya no aguantamos más. La hostelería está arruinada: ya han cerrado el 20% de los negocios, y este porcentaje puede llegar hasta el 40% en el conjunto de Andalucía si no se aplican soluciones ya».

En este sentido, el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, ha recordado que la hostelería es un sector seguro que ha ofrecido siempre a las autoridades su colaboración para ser un factor más de control, gracias a la ordenación de sus locales y su adaptación a las medidas sanitarias y de distanciamiento marcadas por la autoridad competente. «Siempre hemos dicho que la hostelería no es el problema, sino parte de la solución, y debe avanzar hacia la normalización a la par de la mejoría general de la situación», ha asegurado.

Los hosteleros esta tarde en Sevilla - Juan Flores

Ahora, en plena bajada de los casos, de la incidencia acumulada y de las hospitalizaciones, la hostelería debe poder mejorar sus condiciones de trabajo en la misma línea de control que viene manteniendo desde el inicio de la pandemia. Además, la paulatina llegada del buen tiempo en el conjunto de Andalucía posibilitará que los exteriores adquieran más protagonismo en el funcionamiento diario de la hostelería.

Por último, la Asociación de Hosteleros de Sevilla ha reclamado una vez más el paquete de ayudas directas que deben venir acompañadas de las medidas de relajación para salvar miles de puestos de trabajo. Luque ha defendido que «la hostelería, que ha sido injustamente señalada y sufre hoy día una falta tremenda de ayudas económicas que tienen que llegar pronto para el sostenimiento de un sector que representa el 7% del PIB andaluz»,concluyó.