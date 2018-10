Un incendio en la cocina de un restaurante del Centro de Sevilla obliga desviar el tráfico

Un incendio en la cocina de un restaurante del centro de Sevilla ha obligado a desviar el tráfico durante unos minutos en la calle Águilas, donde se ha producido el incendio, del que no ha habido que lamentar daños importantes.

Emergencias Sevilla ha informado que en la tarde noche de este viernes se ha producido un fuego originado en la campana de la cocina de un restaurante de la céntrica calle Águilas. Las mismas fuentes han resaltado que no hay personas afectadas en el incendio pese a su aparatosidad. El humo ha inundado un patio interior del local, que ha sido ventilado con extractores por los efectivos de bomberos allí desplazados.

Policía Local desvía el tráfico en C/ Águilas con C/ Muro de los Navarros por actuación de #Bomberos en el incendio en la campana de la cocina de un bar en c/ Águilas#PolicíaSevilla#Seguridad@Ayto_Sevilla

Ampliaremos pic.twitter.com/4gTSklG6tJ