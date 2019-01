Educación La industria, el gran déficit de la oferta de FP Dual en Sevilla A pesar de la alta demanda de empleo, las enseñanzas en este ámbito tienen una implantación más cara y son minoritarias en los centros públicos

Elena Martos

@Elena_Martos Sevilla Actualizado: 19/01/2019 08:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La FP dual, el modelo de enseñanza compartido entre la administración y la empresa, todavía está muy lejos de ofrecer la solución que el mercado laboral sevillano demanda. Desde su implantación en 2014 se ha extendido por institutos públicos y privados de la provincia, llegando incluso a pequeños municipios. Sin embargo, el crecimiento ha sido mucho más cuantitativo que cualitativo, con un mayor peso de las titulaciones vinculadas al sector servicios.

Durante el curso 2018/2019, la Junta tiene autorizados 98 proyectos de FP dual que imparten casi medio centenar de centros educativos de Sevilla, según los datos de la Consejería de Educación. Con ellos colaboran un total de 767 empresas, entre las que hay grandes grupos de distribución como MediaMartk o Leroy Merlin. No obstante, en esa generosa oferta son escasos los ciclos de informática, fabricación mecánica o procesos industriales. La aeronáutica también se ha incorporado de forma tardía a esta modalidad de enseñanza, así como las especialidades en gestión logística que vayan más allá de la atención al cliente o el comercio.

No es la primera vez que el mundo de la empresa reclama una mayor adecuación de la formación profesional a las necesidades laborales. Así lo reconoce el secretario general de la patronal de centros formativos privados y concertados (CECE), Rafael Caamaño, cuando habla del «reto que todavía tiene pendiente este tipo de enseñanzas». «Es habitual que nos digan que los puestos de trabajo que hay disponibles no se ajustan al perfil de los ciclos, pero, por otra parte, la legislación en España marca una serie de pautas para llevar a cabo la renovación curricular», indica, tras aclarar que «para esa revisión haya que esperar al menos cinco años».

Bajo su punto de vista, «ese es el problema que venía a resolver la FP dual», sin embargo, el sistema va mucho más lento que el mercado de trabajo. «Las exigencias siguen siendo muy altas para los centros, que han de tener instalaciones adecuadas si quieren implantar determinados módulos. En teoría, cuando las prácticas se hacen en empresas, eso no debería ser necesario, pero lo es», lamenta Caamaño, que exigirá al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía más flexibilidad para seguir desarrollando este tipo de Formación Profesional. Admite que «ya el anterior hizo una fuerte apuesta que agradecemos, pero hay que avanzar».

Testigo de ese encorsetamiento administrativo es el profesor Pedro Antonio Leal, jefe de departamento de Fabricación Mecánica del IES Politécnico de Sevilla. Su centro ofrece dos ciclos de FP tradicional de Soldadura y Calderería e intentaron implantar un tercero en la modalidad dual. Según relata a ABC, «colaboramos con una empresa del Polígono Astilleros para crear un nuevo ciclo de 20 o 25 alumnos. Diseñamos el proyecto y cuando estaba todo previsto, nos topamos con la administración que nos dijo que sólo podríamos pasar uno de los dos ciclos que tenemos a dual, pero no crear otro nuevo». Ante esta tesitura, el departamento se negó. «No estábamos dispuestos a poner en riesgo lo que funciona», señala, por lo no pudieron implantar la alternativa.

«Cuando planteas que necesitas más profesorado y más medios te dicen que no», critica este docente, que exige una mayor apuesta por la FP dual, al menos en consonancia con la importancia que, de palabra, vienen dando los responsables públicos a este tipo de enseñanza. Igualmente admite que el nivel de inserción laboral de sus alumnos es alto, pues terminan siendo contratados buena parte de los que realizan las prácticas. «Ahora es un momento en el que hay trabajo y hay demanda, es normal que se pida más formación».

Sobre el modelo en sí implantado en Andalucía, considera que «todavía es deficitario y tiene que parecerse más al de Alemania, donde las empresas se han especializado en esa labor docente». El profesor Leal destaca que «no sólo son necesarios más medios en los centros educativos, también en los centros de trabajo donde se realiza esta formación para que los alumnos no sean únicamente una mano de obra barata».

El avance de la FP dual es también una preocupación para la Federación de Empleados y Empleadas de Servicio Públicos de UGT, a la que pertenece el portavoz sindical Agustín Cárdenas. Según indica, «hay una serie de sectores productivos dentro de la enseñanza que tienen más predicamento en la Formación Profesional que otros». Sin embargo, insiste en la importancia de «adaptar a las necesidades que se van marcando y lo que dice el mundo empresarial».

Cárdenas valora el esfuerzo que se ha llevado a cabo desde que se comenzó a ampliar la opción dual, pero reconoce que «la implantación de unos ciclos es más fácil que otros». Por falta de recursos o por la misma distribución del mercado laboral, en Sevilla el sector servicios también tiene más peso en la enseñanza, una cuestión que es necesario equilibrar.