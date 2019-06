Economía local Las instituciones civiles se asociarán para exigir «mejor trato» a Sevilla La patronal, los sindicatos, los colegios profesionales y hasta los clubes de fútbol han sido convocados para crear un lobby contra las administraciones

La sociedad civil sevillana ha decidido enfrentarse al «castigo» que las administraciones públicas han infligido a la provincia «en los últimos 15 años» escatimando inversiones clave para el desarrollo de Sevilla y el próximo martes fundará una plataforma para reclamar al Estado y a la Junta de Andalucía «un trato mejor» en los presupuestos de 2020. La iniciativa la lidera la Confederación de Empresarios de Sevilla, que ha enviado una carta a cuarenta entidades provinciales, entre las que se encuentran colegios profesionales, sindicatos y otras plataformas de impulso económico como Civisur y Sevilla Abierta, para plantear una alianza de todas ellas que sirva para hacer presión ante los poderes públicos.

En este documento, al que ha tenido acceso ABC, el presidente de la CES, Miguel Rus, explica que «en la pasada Asamblea General propuse la creación de una plataforma de instituciones y entidades de la sociedad civil sevillana para exigir a los gobiernos Central y Autonómico un compromiso efectivo con las obras de infraestructura que necesita Sevilla y su inclusión en los capítulos correspondientes en los próximos presupuestos». Rus sostiene que «como sevillanos y representantes del colectivo empresarial de nuestra provincia, nos sentimos en la obligación de dar un paso adelante en defensa de lo que consideramos necesario para que nuestra provincia afronte el futuro con garantías», pero admite que se trata de «un paso adelante que no podemos ni debemos dar solos, sino que debe ser una acción de todos a los que nos preocupa Sevilla y a cuantos creemos que su desarrollo social y económico va ligado, ineludiblemente, a la inversión en proyectos estructurales que definirán nuestro futuro».

El presidente de los empresarios es muy directo en esta misiva al denunciar la indolencia histórica de la ciudad: «Los sevillanos tenemos que despertar de un letargo de décadas, implicarnos activamente y aprovechar la oportunidad de una situación económica que, hoy por hoy, permite compromisos efectivos de las administraciones». «Es una iniciativa que debe ser de todos, sin protagonismos, una idea que nace con un espíritu de independencia de los partidos políticos y de cualquier forma de manipulación que no sea el interés general, sin colores ni tendencias, sino con la firme convicción de que somos nosotros quienes tenemos fuerza suficiente para marcar nuestro destino y unidos conseguir lo que, desde hace más de veinticinco años, se nos niega», recalca.

El mensaje no se anda por las ramas. Rus denuncia sin rodeos que Sevilla ha estado «castigada» en los presupuestos de manera reiterativa y que es el momento de poner fin a este desprecio histórico: «Entre todos los que compongamos esta plataforma civil decidiremos las estrategias a seguir y, entre todos, definiremos aquellos proyectos que consideramos fundamentales para construir una Sevilla de y con futuro, hacernos valer y luchar por lo que consideramos importante para nuestra provincia».

«Retraso competitivo con el resto de España»

La primera cita de esta agrupación de interés social está convocada para el próximo martes 25 de junio, a las 9,30 de la mañana, en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo, según se detalla en el documento firmado por el presidente de la CES, que también alerta de la huida de inversores a otros puntos de España ante la falta de infraestructuras en Sevilla que permitan buenas conexiones logísticas. «El momento actual es clave porque pasa el tren y si no lo cogemos vamos a tener un retraso competitivo con el resto de España», insiste Rus, que ya tiene un primer objetivo trazado para la nueva plataforma: «Exigir al Gobierno Central y al Autonómico que se comprometan con realidad y efectividad con las obras que necesita Sevilla y su provincia y que se incluyan en el presupuesto de 2020».

A este respecto, el presidente de los empresarios es muy contundente en sus opiniones al considerar que «el año 2019 es el de menor cumplimiento de presupuestos de la historia de la democracia en Sevilla», ya que «entre elecciones y elecciones, las inversiones no se van a hacer y esto en momentos de crisis se puede entender, pero en momentos de crecimiento económico no se entiende porque lo que están haciendo los políticos es cuadrar el déficit a base de perder competitividad». Por lo tanto, la razón de ser de esta plataforma es «dar un paso adelante y tratar de unificar las principales prioridades para nuestra provincia porque después de la infraestructura siempre viene el desarrollo». Rus reitera que «hay que exigir esas inversiones estratégicas claves para nuestro futuro y lo tenemos que hacer sin protagonismos desde la sociedad civil, sin partidos políticos». Lo curioso es que ante el llamamiento de la CES a más de cuarenta entidades sevillanas, varios alcaldes han querido unirse para reclamar también infraestructuras en sus municipios, pero no se les ha permitido porque «queremos que la plataforma sea neutra, sin tendencias».

Lo cierto es que para el sector empresarial, «desde la Expo 92 aquí no se ha vuelto a invertir en condiciones y si se mira cómo se invierte por población en todos sitios, se puede apreciar que Sevilla ha sido constantemente castigada en los presupuestos del Estado y de la Junta, por lo que queremos hacer estrategias para buscar una Sevilla viable y acabar con nuestros puntos claves». En el listado que se va a poner encima de la mesa el martes hay proyectos de los que se viene hablando desde hace años, como la conexión del aeropuerto con Santa Justa, el nudo de la Pañoleta, el metro, la interconexión de metro y tranvía con la central de autobuses, la red de aparcamientos que necesita la ciudad, los túneles de la SE-40 —uno de los cuales pretende ser sustituido por un puente para abaratar el coste de la obra al Ministerio de Fomento—, la mejora de la navegabilidad del Guadalquivir... «Si tenemos en cuenta lo que en los últimos 15 años no se ha invertido en Sevilla, tenemos derecho a reclamar todo lo que queramos porque estamos perdiendo posiciones con Valencia y con Málaga y no estamos haciendo los deberes».

Rus, que se encuentra en su último año como presidente de la CES, está dispuesto a tomar la iniciativa porque cree que Sevilla está «cogida con alfileres» y «en una situación de emergencia, la ciudad se bloquearía. Con un simple accidente en el puente del Centenario se colapsa toda la ciudad». Por tanto, la plataforma exigirá nuevos proyectos, no sólo los que están pendientes desde hace incluso décadas. Una de sus propuestas más novedosas, por ejemplo, es un enlace por carretera desde Huévar hasta Gerena «para aliviar de tráfico de camiones la ronda de circunvalación de la capital».

A esta plataforma han sido invitados también la Cámara de Comercio de Sevilla, UGT, CCOO, la asociación Sevilla Abierta, Sevilla Se Mueve, los colegios de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Minas, Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Médicos, Economistas, Abogados, Agentes Comerciales, Administradores de Fincas, Farmacéuticos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Gestores Administrativos, Graduados Sociales, Procuradores, Geólogos y Químicos, así como la Academia Andaluza de Ciencias Sociales, la Asociación Superior Ingenieros de Andalucía, la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales Andalucia Occidental, el Ateneo, el Real Club de Enganches, el Círculo Mercantil, el Real Club de Andalucía, el Club de Golf de Sevilla, el Club Pineda, el Tenis Betis, el Club de Campo la Motilla, el Sevilla F.C., el Real Betis Balompié, las universidades públicas y privadas, Eussa, San Telmo, Civisur, la Asociación de la Prensa y Adepa, entre otras muchas. Es decir, la iniciativa va muy en serio.