¿En qué institutos y centros de Sevilla quedan aún plazas de FP de grado superior? A los ciclos formativos superiores se pueden acceder a través del Bachillerato o el grado de técnico medio

María Jesús Pereira

Si en las universidades sevillanas quedan pocas plazas para adjudicar en septiembre, casi se puede decir lo mismo de los centros financiados con fondos públicos donde se imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior. Tras los exámenes de septiembre, ahora se plantea una nueva batalla para luchar por las últimas plazas vacantes en institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Sevilla donde se imparten esos ciclos.

Al igual que en la Universidad, también hay notas de corte para acceder a esas plazas de Formación Profesional, en algunas ocasiones bastante altas. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior hay distintas vías: Bachillerato, deportistas de alto rendimiento, tener alguna minusvalía reconocida o ser técnico de ciclo formativo de grado medio, entre otras.

La oferta de plazas vacantes en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el procedimiento de admisión en ciclos formativos de grado superior para el curso escolar 2018/2019 puede consultarse en la página web de la Junta de Andalucía. En esa página se informa de los centros donde hay plazas vacantes, su dirección y teléfono, cuántas plazas quedan vacantes, si hay plazas en turno de mañana o tarde, si la formación es bilingüe o si es dual (con prácticas en empresas)...

Para los estudiantes que superan esos ciclos superiores se abre después la posibilidad de acceder a la Universidad, en algunas ocasiones sin necesidad de superar la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En ese caso, se tiene en cuenta la nota obtenida en el ciclo formativo de grado superior realizado, una calificación que puede alcanzar los 10 puntos. Además, para poder tener más nota, el alumno puede presentarse a la fase específica para mejorar la nota de admisión.

Aunque pocas, aún quedan plazas de ciclos formativos de grado superior en la rama de Actividades físicas y deportivas, Administración y Gestión, Agraria, Artes gráficas, Comercio y márketing, Electricidad y Electrónica, Energías y Agua, Fabricación mecánica, Hostelería y turismo, Imagen personal, Imagen y sonido, Industrias Alimentarias, Informática y Comunicaciones, Instalaciones y Mantenimiento, Química, Sanidad, Servicios socioculturales y a la comunidad o Transporte y mantenimiento de vehículos.

Actividades físicas y deportivas

En la rama de Actividades físicas y deportivas, hay plazas en el ciclo de «Acondicionamiento físico», en el C. C. Virgen de los Reyes, en Sevilla. En el ciclo de «Enseñanza y animación sociodeportiva», quedan plazas en los IES Virgen de Valme (Dos Hermanas), Virgen del Castillo (Lebrija), Herrera (Herrera), Juan de Mairena (Mairena del Aljarafe), Flavio Irnitano (El Saucejo), Europa (Arahal) y en los de Sevilla capital Virgen de los Reyes, San Pablo y Ramón Carande.

Administración y gestión

En la rama de Administración y Gestión, hay plazas para el ciclo formativo de grado superior «Administración y finanzas» en los IES de la provincia de Sevilla: Guadaíra (Alcalá de Guadaíra), Luis Vélez de Guevara (Écija), Axati (Lora del Río), Francisco Rodríguez Marín (Osuna), Al-Mudeyne (Los Palacios), López de Arenas (Marchena), Aguilar y Cano (Estepa), Arrabal (Carmona), Bajo Guadalquivir (Lebrija), Ponce de León (Utrera), Alcaria, (La Puebla del Río), Torre de los Herberos (Dos Hermanas), Severo Ochoa (San Juan de Aznalfarache), Delgado Brackembury (Las Cabezas de San Juan), Cantillana (Cantillana), El Majuelo (Gines), Carmen Laffón (San José de la Rinconada). En la capital andaluza de los Salesianos de San Pedro, Híspalis, Gustavo Adolfo Bécquer, Heliópolis, Beatriz de Suabia, el centro Sopeña-San Pablo, Joaquín Turina, Pablo Picasso, Punta del Verde, Santa Aurelia, Azahar y Los Viveros.

En el ciclo formativo de «Asistencia a la dirección» sólo hay plazas disponibles en los centros e IES de Elcható (Brenes), Escuela Mercantil (Sevilla), Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla), Heliópolis (Sevilla) y Beatriz de Suabia (Sevilla).

Hostelería y turismo

En el IES Luca de Tena (Sevilla) y El Majuelo (Gines) hay plazas para el ciclo superior de «Agencias de viajes y gestión de eventos», al igual que en el ciclo de «Dirección de cocina» de los IES Fray Bartolomé de las Casas (Morón de la Frontera) y Atenea (Mairena del Aljarafe). Quedan vacantes también del ciclo «Dirección de servicios de restauración» del IES Heliópolis (Sevilla) y Atenea (Mairena del Aljarafe).

Para el ciclo superior de «Gestión de alojamientos turísticos» hay plazas en los IES Murillo y Salvador Távora, ambos en la capital andaluza. Sobre «Guía, información y asistencia turísticas» quedan vacantes en los IES Murillo y V Centenario, de Sevilla.

Artes Gráficas

En cuanto a la familia de las Artes gráficas, quedan plazas en los ciclos de «Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia» y «Diseño y gestión de producción gráfica» en el IES LLanes (Sevilla).

Comercio y marketing

El IES Martínez Montañés y el Centro Público de Formación Profesional Los Viveros, ambos en Sevilla, tienen aún plazas vacantes en el ciclo de «Comercio internacional». Lo mismo ocurre en el IES San Fulgencio (Écija) y en la Escuela Mercantil de Sevilla en el ciclo de «Gestión de ventas y espacios comerciales». Quedan plazas disponibles aún en el ciclo de grado superior de «Marketing y publicidad» del IES Miguel de Cervantes y el centro Los Viveros, ambos en la capital andaluza.

Imagen y sonido

En el IES Profesor Tierno Galván (Alcalá de Guadaíra) quedan plazas para los ciclos formativos de grado superior «Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos», «Iluminación, captación y tratamiento de imagen» y «Sonido para audiovisuales y espectáculos».

En el IES Nestor Almendros (Tomares) también hay vacantes para «Iluminación, captación y tratamiento de imagen», «Producción Audiovidual y Espectáculos», «Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos» y «Sónido para audiovisuales y espectáculos».

Industrias alimentarias

Hay plazas para «Procesos y calidad en la industria alimentaria» en el IES Aguilar y Cano (Estepa), al igual que en el ciclo de «Administración de sistemas informáticos en red» de los IES y centros La Campiña (Arahal), Rodrigo Caro (Coria del Río), Luis Vélez de Guevara (Écija), Gonzalo Nazareno (Dos Hermanas), Lucus Solis (Sanlúcar la Mayor) y en los centros de Sevilla capital Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes, Polígono Sur, Antonio Machado, Julio Verde y Ciudad Jardín.

Informática y Comunicaciones

Para el ciclo «Desarrollo de aplicaciones multiplataforma» hay plazas en los IES Cristóbal de Monroy (Alcalá de Guadaíra), Franisco Rodríguez Marín (Osuna) y en los de la capital de los Salesianos de San Pedro, Julio Verne, Punta del Verde y Ramón del Valle Inclán. Quedan vacantes en «Desarrollo de aplicaciones web» en los centros e IES de Sevilla Altair, Velázquez, Polígono Sur y Julio Verne, así como en los de la provincia Ruiz Gijón (Utrera), Camas, Alixar (Castilleja de la Cuesta) y Hermanos Machado (Dos Hermanas).

Sanidad

En el C.C. Virgen de los Reyes (Sevilla) y el IES Ilipa Magna (Alcalá del Río) hay vacantes para «Anatomía patológica y citodiagnóstico». En el IES Los Viveros se puede estudiar aún «Audiología protésica» y «Dietética». Este último ciclo también cuenta con plazas a estas alturas en el IES Albert Einstein (Sevilla), siempre según la página web de Formación Profesional Andaluza de la Junta.

También figura vacantes para el ciclo «Documentación y administración sanitaria» en el centro Sopeña-San Pablo y el IES Llanes, ambos en Sevilla capital, y para el ciclo «Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear» en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor (Écija), IES Sierra Sur (Osuna) y Punta del Verde (Sevilla).

Para el ciclo «Laboratorio clínico y biomédico» hay plazas en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor (Écija) y los IES Ponce de León (Utrera), el IES Alixar (Castilleja de la Cuesta) y Federico Mayor Zaragoza (Sevilla).

«Higiene bucodental» puede estudiarse en el IES Santa Aurelia y el centro de Formación Profesional Los Viveros, ambos en Sevilla capital, mientras que «Ortoprótesis y producto de apoyo» se imparte como ciclo formativo superior en el IES Punta del Verde (Sevilla); «Prótesis Dentales» en el centro Los Viveros; «Radioterapia y Dosimetría» y «Salud Ambiental»en el IES Alber Einstein (Sevilla). En el IES Alixar (Castilleja de la Cuesta) también hay plazas para «Salud ambiental».

Imagen personal

En el IES Beatriz de Suabia (Sevilla), hay plazas para «Asesoría de imagen personal y corporativa», «Caracterización y maquillaje profesional», «Estética integral y bienestar» y «Estilismo y direccion de peluquería». Además, quedan vacantes en el ciclo de «Estética integral y Bienestar» en el IES Miguel de Mañara (San José de la Rinconada) y Torreblanca (Sevilla).

Servicios socioculturales y a la comunidad

Para el ciclo de grado superior «Educación Infantil» hay plazas en los IES Tartessos (Camas), Maestro Diego Llorente (Los Palacios), El Carmen (Cazalla de la Sierra), Vistazul (Dos Hermanas) y los centros de Sevilla capital María Inmaculada, San Jerónimo, Salvador Távora y Llanes. «Integración social» puede estudiarse aún en los IES Pablo Picasso, Salvador Távora e Isbilya, de la capital andaluza, así como en el IES Sotero Hernández, de San Juan de Aznalfarache.

El ciclo formativo de «Mediación comunicativa» se puede estudiar en los IES Murillo, Polígono Sur y Majuelo, de la capital andaluza. En los IES Pino Montano, Políogono Sur y Macarena hay también aún plazas para el ciclo «Animación sociocultural y turística».

Textil, confección y piel

El IES Pablo Picasso (Sevilla) ofrece el ciclo formativo de grado superior en «Patronaje y moda».

Transporte y mantenimiento de vehículos

El los Salesianos de la Santísima Trinidad (sevilla) y el IES San José de la Rinconada quedan vacantes para el ciclo «Automoción» .

Edificación y obra civil

En el ciclo «Proyectos de obra civil» que imparte el IES Heliópolis de Sevilla aún quedan plazas.

Agraria

En la rama de Agraria, quedan plazas vacantes en el ciclo de «Gestión forestal y del medio natural» en el IES El Carmen (Cazalla de la Sierra) y el C. C. Virgen de los Reyes (Sevilla). Del ciclo «Paisajismo y medio rural», hay aún plazas en el C. C. Virgen de los Reyes (Sevilla).

Electricidad y electrónica

Según la página web de Formación Profesional Andaluza, de la Junta de Andalucía, (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza), quedan plazas en el ciclo de «Automatización y robótica industrial» que se da en el C.C. Virgen de los Reyes (Sevilla) y los IES Sierra Sur (Osuna) y Camas (Cámas), así como en el de «Mantenimiento electrónico» de los Salesianos de la Santísima Trinidad, el IES Heliópolis y el centro Los Viveros, todos de Sevilla capital. Además, quedan vacantes en el ciclo de «Sistemas de telecomunicaciones e informáticos» en los IES Caura (Coria del Río), Axati (Lora del Río), Camas, y en los IES y centros de Sevilla capital Polígono Sur, Camas, Albert Einstein y Torre de los Herberos y Los Viveros.

En el ciclo de «Sistemas electrónicos y automatizados» quedan plazas en los IES y centros Ostippo (Estepa), Axati (Lora del Río), Consolación (Utrera), Bajo Guadalquivir (Lebrija), Atenea (Mairena del Aljarafe) y en los de la capital andaluz de los Salesianos de la Santísima Trinidad, Altair y Politécnico.

Fabricación mecánica

En el ciclo «Construcciones metálicas» hay plazas en el IES Politécnico de Sevilla, al igual que ocurre en el ciclo «Diseño en fabricación mecánica» del IES El Arenal (Dos Hermanas). En los Salesianos de la Santísima Trinidad de Sevilla también cuentan con plazas aún para «Programación de producción en fabricación mecánica».

Energías y Aguas

Para los ciclos superiores de FP de «Eficiencia energética y energía solar térmica» y «Energías renovables» hay plazas en el IES Politécnico de Sevilla).

Instalación y Mantenimiento

En el IES Heliópolis (Sevilla) hay plazas para el ciclo de «Desarrollo de instalaciones térmicas y de fluidos», al igual que ocurre con el ciclo de «Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos» del IES Politécnico (Sevilla). Los ciclos «Mecatrónica industrial» y «Prevención de riesgos profesionales» aún se puede estudiar en el IES El Arenal (Dos Hermanas). En el IES Politécnico de Sevilla también quedan plazas para este último ciclo de riesgos profesionales.

Química

En el IES Politécnico de Sevilla hay plazas en el ciclo superior de «Laboratorio de análisis y de control de calidad».