Cumbre de WTTC Los «jefazos» que estarán en la Cumbre Mundial del Turismo de WTTC de Sevilla Obama encabeza un distinguido elenco de participantes que tomarán la palabra en los foros que se celebrarán el 3 y 4 de abril

Alrededor de 90 altos ejecutivos de compañías internacionales y cargos públicos de varios países conforman a día de hoy, en un listado todavía provisional y, por tanto, susceptible de cambios, la nómina de ponentes y moderadores de las conferencias, los paneles y las mesas redondas que se organizarán durante la próxima cumbre del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cita con mayor relevancia mundial de la industria turística que se celebrará el 3 y el 4 de abril en Sevilla.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama es el orador principal de una cumbre que combina una parte de debates sobre la situación y perspectivas del turismo internacional con otra de análisis sobra las posibilidades de inversión en el destino, en la ciudad de Sevilla, con el Palacio de Congresos y Exposiciones, Fibes, como enclave principal, se darán cita los máximos ejecutivos de cadenas hoteleras como Hilton, IHG, JLL o Meliá; empresas de medios de pago como Mastercard, Visa American Express, UnionPay o Global Exchange Group; centrales de reservas como Expedia, Amadeus o Airbnb; editoras medios de comunicación entre ellas CNN, CBS, National Geographic, Beautiful Destinations o Travel + Leisure; aerolíneas como Air Asia, Iberia o IAG; turoperadores como TUI o Thomas Cook; compañías de cruceros como MSC Cruises; empresas de turismo de lujo Abercrombie & Kent, Virtuoso, The Board o Relais & Châteaux; fondos de inversión y otras sociedades financieras como Empire State Realty Trust, Value Retail, KSL Capital Partners y Oliver Wyman; webs de orientación y planificación turística, como TripAdvisor; agencias de viajes, como la mayor de Japón, JTB Corp: complejos turísticos, como Fort Lauderdale (la Venecia de América); empresas tecnológicas, como Hyperloop Transportation Technologies; consultoras y empresas de mercadotecnia, entre ellas McKinsey & Partner o NYC & Company; e institutos de estudios y universidades, como la de Harvard o The Global Institute for Tomorrow.

Junto con el mundo empresarial, altos cargos de turismo de varios países, así como instituciones públicas claves en el tránsito de turistas, como la Agencia de Fronteras del Reino Unido y el Departamento de Fronteras de EEUU, así como instituciones de turismo y comercio.

«Si bien Obama es la personalidad quizás con mayor renombre, lo cierto y verdad es que la cumbre del WTTC en Sevilla estará repleta de personalidades clave dentro de la industria turística mundial y también para captar inversiones y hacer negocios. Es una gran oportunidad para el empresariado sevillano, andaluz y español», según ha explicado del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

Listado provisional de oradores y moderadores:

-Christopher J. Nassetta, CEO Hilton

-Gloria Guevara, President & CEO WTTC

-José María Álvarez-Pallete López, Chairman & CEO, Telefónica

-Michael Froman, Vice Chairman and President, Strategic Growth, Mastercard

-Gary Knell, Chairman, National Geographic Partners

-Mark Okerstrom, President & CEO, Expedia

-Keith Barr, CEO, IHG

-Sean Donohue, CEO, Dallas Fort Worth International Airport

-Luis Gallego, CEO, Iberia

-Luis Maroto, President & CEO, Amadeus

-Glenda McNeal, President, Enterprise Strategic Partnership, American Express Company

-Tony Smith, Former Director General, UK Border Agency

-John Wagner, Deputy Commissioner, Customs and Border Protection, US Government

-Isabel Hill, Director, National Travel and Tourism Office, US Department of Commerce

-H.E. Bogdan Gheorghe, Minister of Tourism, Government of Romania*

-Mona Keijzer, State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy, Netherlands

-Fritz Joussen, CEO, TUI Group

-Geoffrey J W Kent, Founder, Chairman & CEO Abercrombie & Kent,

-Barack Obama

-Ken Dychtwald, Founder & CEO, Age Wave

-Zak Dychtwald, Founder & CEO, Young China Group

-Matthew Upchurch, CEO, Virtuoso

-Dan Fenton, EVP, JLL Hotels & Hospitality Group

-Gabriel Escarrer Jaume, Executive VC & CEO, Melia Hotels International*

-Lindsay Nelson, President of Core Experience, TripAdvisor

-Jamie Rhee, Commissioner, Chicago Department of Aviation

-Helal Saeed Khalfan Al Marri, DG Director of Tourism & Commerce, Dubai

-Mark Wynne Smith, Global CEO, JLL Hotels & Hospitality Group

-Anthony Malkin, Chairman & CEO, Empire State Realty Trust, Inc

-Desiree Bollier, Chair, Value Retail

-Jeremy Jauncey, CEO, Beautiful Destinations

-Enrique Ybarra, CEO, City Sightseeing

-Jacqueline Gifford, Editor in Chief, Travel + Leisure

-Margaret Kenyatta, First Lady of Kenya

-Fiona Jeffery, Founder & Chairman, Just a Drop and Chair, Tourism for Tomorrow Awards

-Jeffrey C. Rutledge, CEO, AIG Travel

-Katie Fallon, EVP Global, Head of Corporate Affairs, Hilton

-Philippe Gombert, President International, Chairman of The Board, Relais & Châteaux

-Michael Hickey, Executive Vice President & President, Global Institutional Ecolab

-Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, MSC Cruises

Moderadores:

-Wendy Purcell, Harvard

-John D. Spengler, Harvard

-Jesús Hernández-Galán, Director, ONCE

-Billy Kolber, Founder, Man About World

-Deepak Ohri, CEO, lebua Hotels & Resorts

-Stacy Ritter, CEO, Fort Lauderdale

-Graham Miller, Executive Dean, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Surrey

-Suzan Kereere, Global Head, Merchant Sales & Acquiring, Visa

-Daniel Richards, CEO, Global Rescue

-Jeffrey C. Rutledge, CEO, AIG Travel

-Earl Anthony Wayne, Public Policy Fellow, Woodrow Wilson International Center for Scholars

-Paul Mee, Partner, Oliver Wyman

-Fred Dixon, President & CEO NYC & Company

-Desiree Maxino, Group Head - Government Policy and ASEAN, Air Asia

-Aoife McArdle, Global Head of Business Affairs and Social Impact-Experiences, Airbnb

-Eric Resnick, CEO, KSL Capital Partners

-Peter Greenberg, Travel Editor, CBS News

-Caroline Beteta, President & CEO, Visit California

-Alex Zozaya, CEO, Apple Leisure Group

-Ninan Chacko, Travel Leaders Group

-Amanda Hills, President, Hills Balfour

-Roger Dow, US Travel Association

-Ritesh Agarwal, Chief Executive Officer, Oyo Rooms

-Alex Dichter, Senior Partner, McKinsey & Partner

-Huayong Ge, Chairman, China UnionPay

-Robert Li, Professor, Temple University

-Charlie Li, CEO, Travel Daily

-Peter Fankhauser, CEO, Thomas Cook Group

-Eduardo Santander, European Travel Commission

-Kike Sarasola, President & Founder, Room Mate Hotels & BeMate.com

-Nick Ross, Summit Anchor

-Isidoro Alanís President & CEO Global Exchange Group

-Isabel Oliver, Secretary of State for Tourism, Spain

-Manuel Valls, Former Prime Minister, France

-Reyes Maroto, Minister of Industry, Trade and Tourism

-Andrés Oppenheimer, Author & Presenter, CNN

-Hiromi Tagawa, Chairman of the Board, JTB Corp

-Joan Vila, Executive Chairman, Hotelbeds Group

-Dupsy Abiola, Head of Global Innovation, International Airlines Group (IAG)

-Dirk Alhborn, CEO, Hyperloop Transportation Technologies

-Chandran Nair, Founder & CEO, The Global Institute for Tomorrow (GIFT)

La temática principal en torno a las ponencias, paneles o mesas de debate girará en torno a los cambios globales en la industria y los flujos turísticos y cómo se operan, una temática que la organización del WTTC ha escogido para su cita en Sevilla para vincularla a la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación a la Tierra protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que fue el primer viaje y primera experiencia global.